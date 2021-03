Iată 10 filme de neratat despre lumea secretă a revistelor de modă.

Cover Girl (1944)

Poate că nu e chiar o incursiune în universul revistelor de modă, dar o comedie cu Rita Hayworth și Gene Kelly, și unul dintre cele mai populare musicaluri de după al doilea război mondial, nu putea lipsi dintr-o listă ca asta. Pentru că este despre magia modei și despre visele care se pot țese în jurul unei simple ședințe foto, și pentru că este pur și simplu FUN. Rita, splendidă în Technicolor, o joacă pe Rusty, o artistă de cabaret care are șansa la celebritate prin apariția pe coperta prestigioasei Vanity Magazine. Și de acolo, nimic nu mai poate fi vreodată la fel.

Funny Face (1957)

Audrey Hepburn în rolul unei vânzătoare/șoricel de bibliotecă descoperite de un celebru fotograf de modă, jucat de Fred Astaire, care o transformă în muză, model și femeie a vieții lui. Ce ți-ai putea dori mai mult de la o comedie romantică? Muzică și dans, nu? Sunt, cu cântece scrise de Ira și George Gershwin. Haine superbe? Hubert de Givenchy, e OK pentru tine?

La final, o să ai chef să cânți și tu, în timp ce îți scoți mănușile albe, deget cu deget, ca Maggie Prescott, editoarea revistei Quality:

Banish the black,

Burn the blue,

And bury the beige.

From now on girls,

Think pink!

Prêt-à-Porter (1994)

Deși semnat de nimeni altul decât Robert Altman și având în distribuție deopotrivă staruri tinere – Julia Roberts, Kim Basinger, Rupert Everett -, legende ale marelui ecran – Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Anouk Aimée – și chiar designeri de renume, precum Sonia Rykiel, acest film din 1994 este o tocăniță de impresii superficiale despre lumea modei. Ceea ce ar putea funcționa și chiar compune o comedie reușită de moravuri, mai ales când alegi să incluzi în poveste și acerba competiție între fashion editor-ii celor mai prestigioase reviste de gen: ELLE, Vogue și Harper’s Bazaar. Nu e cazul aici, dar dacă vrei o producție zgomotoasă, aglomerată și debordând de caricaturi, merită să încerci, fie măcar pentru a-i vedea pe Loren și pe Mastroianni, la 60, respectiv 70 de ani, jucând pentru ultima dată împreună și oferind una dintre cele mai reușite scene din film.

How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

Dacă Almost Famous nu a făcut-o celebră pe Kate Hudson, atunci comedia asta romantică sigur a făcut-o. Filmul care l-a dat pe Matthew McConaughey într-un rol absolut irezistibil ne-a dat și o idee de cum poate fi viața la o revistă pentru femei din New York-ul începutului de secol XXI, în cazul ăsta, fictiva Composure.

La cârma revistei este Lana Jong, o femeie care nu numai că știe cum să poarte perle, dar știe și să-și facă angajatele să se relaxeze la ședința de sumar: shoes off!

The Devil Wears Prada (2006)

După filmul ăsta inspirat de cartea scrisă de Lauren Weisberger, e imposibil să mai privești vreodată la fel combinația galben – turcoaz. Andy Sachs primește un job de invidiat (crede ea) la revista Runway. Dar odată instalată, descoperă o lume în care programul de muncă depășește 12 ore pe zi, presiunea și alergătura sunt constante și, orice ar face, nu are cum s-o mulțumească pe Miranda Priestly, șefa ei. Iar când șefa este jucată de Meryl Streep, ține-te bine.

The Devil Wears Prada e programat să ajungă și pe Broadway, în formula unui musical regizat de Anna D. Shapiro, cu muzică compusă de Elton John. Premiera a fost amânată, din cauza pandemiei, pentru iulie 2022.

The September Issue (2009)

Când numele Annei Wintour începuse să fie pe toate buzele, oricât de neofite într-ale modei, cam atunci a aterizat și acest documentar regizat de R. J. Cutler, în mod clar un fan al revistei și al temutei ei fashioniste-șefe. Filmul de 88 de minute surprinde lucrul la una dintre edițiile acelea uriașe de septembrie care acum, nici 15 ani mai târziu, par de domeniul legendei. Și, convenabil sau nu pentru cine își dădea ochii peste cap când o vedea apărând cu celebrii ei ochelari de soare la ochi, portretizează o Wintour de care nu prea are cum să nu-ți placă.

Diana Vreeland: The Eye Has to Travel (2011)

Născută Diana Dalziel, la Paris, Vreeland a luat pe sus lumea revistelor de modă din New York cu energia, inteligența și umorul ei inconfundabil, lucrând 26 de ani la Harper’s Bazaar pentru ca mai apoi să devină redactor-șefa Vogue. Pentru legendarul fotograf Cecil Beaton, care îi compara aspectul fizic cu acela al unui cocor, Vreeland era „Madame de Sévigné de la curtea modei: ghidușă, scânteietoare, intens umană, înzestrată, precum Madame de Sévigné, cu un superb fler al anecdotelor, pe care le comunică verbal mai degrabă decât prin epistole”. Calități care reies și din Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, un film care nu are cum să nu te binedispună, dar și să te inspire.

In Vogue: The Editor’s Eye (2012)

În 2012, Vogue, o revistă care la început avea exclusiv ilustrații și se concentra pe viața femeilor din înalta societate, a împlinit 120 de ani. Documentarul HBO regizat de Fenton Bailey și Randy Barbato (cunoscuți și pentru Inside Deep Throat) „răsfoiește” prin istoria publicației, scoțând la iveală unele dintre cele mai impresionante momente și imagini, cu personajele și poveștile lor, dar și încercând să explice în ce constă munca unui fashion editor, și cum viziunea acestuia ajunge să definească o epocă a unei reviste.

Mademoiselle C (2013)

În niciun caz un preferat al criticilor de film, dar nu de-asta ne uităm la astfel de documentare, ci ca să tragem cu ochiul la o lume la care altfel nu avem acces. Carine Roitfeld a condus Vogue France timp de 10 ani, un deceniu caracterizat de negru și fetișism. Dar Carine nu a devenit cu adevărat cunoscută decât prin plecarea ei de la Vogue și încercarea de a-și face propria revistă: CR Fashion Book, la New York. Acest moment din timp este surprins în filmul lui Fabien Constant, un cumul de momente nu neapărat bine legate, dar punctate de aparițiile unor personaje precum Karl Lagerfeld, Tom Ford sau Donatella Versace. Și de spiritul complet ireverențios și pe tocuri al lui Roitfeld.

Franca: Chaos and Creation (2016)

Regizat de Francesco Carrozzini, unicul copil al Francăi, documentarul lansat chiar în anul morții mamei lui are păcatele și avantajele unui demers extrem de personal. Intimitatea discuțiilor și amintirilor din el, și, implicit, a felului în care Franca ne este dezvăluită, nu ar fi putut fi, probabil, atinsă, de un outsider. Pentru oricine s-a trezit cumpărând Vogue Italia pentru a se putea bucura de unul dintre fantasticele și controversatele pictoriale publicate în revistă în cei peste 20 de ani în care Franca i-a fost redactor-șefă, filmul este disponibil pe Netflix.

