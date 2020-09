Sophia Loren se întoarce la actorie după mai bine de zece ani de pauză

Sophia Loren se întoarce la actorie cu un nou film care va fi difuzat de Netflix, după ce marea rețea de streaming a achiziționat drepturile la nivel mondial pentru proiect. Un simbol al cinematografiei la nivel global, Sophia Loren are astăzi 86 de ani și va reveni pe ecrane după aproape 11 ani de pauză de la ultima peliculă în care a apărut.

Sophia Loren revine la cinema pentru rolul din drama în limba italiană The Life Ahead, un proiect care este regizat de fiul actriței, Edoardo Ponti. În film, Loren joacă rolul unei supraviețuitoare evreice a Holocaustului, Madame Rosa, care ajută la creșterea copiilor lucrătoarelor sexuale.

Vestea că Sophia Loren se întoarce la actorie a apărut după ce aceasta a fost observată filmând în Bari, în Italia, în vara lui 2019, fiind transportată într-un scaun rulant de un copil. Reîntoarcerea sa la cinema a lansat, deja, și zvonuri despre un posibil trofeu Oscar, iar premiera filmului ar urma să aibă loc în luna octombrie, la Roma.

Legendara actriță s-a declarat entuziasmată de proiect, spunând pentru publicația Deadline: „când fiul meu mi-a propus rolul, a fost un vis devenit realitate. Am sărit pe oportunitatea de a-l face. Mi-a plăcut să o întruchipez pe Madame Rosa. Este puternică, este fragilă, este o supraviețuitoare. În multe feluri, îmi amintește de mama mea.”

Sophia Loren se întoarce la actorie după ce ultimul său film, My House Is Full of Mirrors, a fost lansat în 2010. Loren a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță, în 1961, pentru filmul Two Women, și a mai primit un Oscar pentru întreaga carieră în 1991, pentru rolurile memorabile care au adăugat strălucire acestei forme de artă, după cum i-a recunoscut Academia contribuția.

