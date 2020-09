Serialele noi cu care merită să îți pierzi timpul toamna aceasta

Dacă erai în căutarea unui motiv pentru a sta în fața televizorului sau a laptopului în zilele de toamnă, avem noi câteva sugestii pentru tine. Te avertizăm: dau dependență!

Ratched

Realizat de celebrul Ryan Murphy și Ian Brennan, Ratched este un serial plin de suspans, care spune povestea lui Mildred Ratched, o asistentă medicală de psihiatrie. În 1947, Mildred ajunge în nordul Californiei pentru a se angaja la un spital psihiatric de prestigiu, unde se desfășoară experimente asupra minții umane. Deși la început Mildred pare imaginea perfectă a asistentei medicale dedicate, pe măsură ce se infiltrează în sistemul de îngrijire a bolnavilor psihic și printre cei care lucrează sau sunt îngrijiți acolo, descoperim adevăratele intenții ale sale. Serialul, pe care îl poți viziona pe Netflix, a fost inspirat de personajul emblematic și de neuitat al asistentei medicale Ratched din Zbor deasupra unui cuib de cuci și a fost creat de Evan Romansky. În distribuție îi vei găsi pe Sarah Paulson în rolul lui Mildred Ratched, Cynthia Nixon în rolul lui Gwendolyn Briggs, Judy Davis în rolul asistentei medicale Betsy Bucket, Sharon Stone în rolul lui Lenore Osgood și mulți alții.

The Haunting of Bly Manor

Povestea din serial se desfășoară în Anglia anilor 1980 și urmărește aventurile lui Henry Wingrave, care angajează o tânără bonă din America pentru a avea grijă de nepotul și nepoata lui care sunt orfani și care locuiesc în impresionanta și înfricoșătoarea Bly Manor. Din distribuție fac parte Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel și îi poți vedea din 9 octombrie pe Netflix.

Lovecraft Country

Serialul pe care îl poți viziona pe HBO îl are ca producător pe celebrul Jordan Peele, cel care ne-a adus pe ecrane pelicula Get Out. Acțiunea din serial are loc în 1954 când un veteran al războiului din Coreea, interpretat de Jonathan Majors, pleacă într-o călătorie de-a lungul țării pentru a-și găsi tatăl. În căutările lui i se alătură unchiul, rol jucat de Courtney B. Vance, și o prietenă din copilărie, Letitia (Jurnee Smollett-Bell), însă călătoria lor este departe de a fi una obișnuită pentru că monștri și creaturi supranaturale îi vor urmări la fiecare pas.

We Are Who We Are

Este povestea a doi adolescenți americani care trăiesc la o bază militară americană din Italia. Serialul, disponibil pe HBO, explorează prietenia, iubirea și ce înseamnă să fii un adolescent în căutarea identității, aspecte universal valabile. Regizorul serialului este Luca Guadagnino, care a câștigat un premiu Oscar pentru regia peliculei Call Me By Your Name.

Away

Creat de Andrew Hinderaker, serialul Netflix Away este o dramă captivantă. În timp ce se pregătește să conducă un echipaj internațional în prima misiune pe Marte, astronauta americană Emma Green (Hilary Swank) trebuie să se împace cu decizia de a-și lăsa în urmă soțul (Josh Charles) și fiica adolescentă (Talitha Bateman), atunci când amândoi au mai multă nevoie de ea. În timp ce călătoria în spațiu a echipajului devine mai intensă, dinamica relațiilor dintre ei și efectele distanței față de cei apropiați rămași pe Pământ devin din ce în ce mai complexe.

The Duchess

Un serial de comedie, disponibil din 11 septembrie pe Netflix, în care Katherine Ryan joacă rolul unei mame singure care locuiește în Londra. Ea încearcă să găsească o balanță între creșterea fiicei sale adolescente, actualul iubit, fostul iubit și se și gândește să facă un copil cu inamicul ei numărul unu: tatăl fiicei sale.

The Undoing

Dacă ți-a plăcut Big Little Lies, atunci acest serial este pentru tine! Nicole Kidman interpretează rolul principal, iar din distribuție mai fac parte Hugh Grant, Edgar Ramirez și Lily Rabe. Este povestea unei celebre psiholog care descoperă, după dispariția soțului ei, că tot ceea ce credea a fi adevărat este o minciună. Din 25 octombrie pe HBO.

Utopia

Creat și scris de Gillian Flynn, care semnează și Gone Girl și Sharp Objects, serialul urmărește un grup de adolescenți, toți fani ai benzilor desenate, care devin prieteni uniți fiind de pasiunea lor pentru o carte de benzi desenate, Utopia, despre care doar se credea că există. La scurt timp ei descoperă adevăratul scop al acelei cărți și realizează că pericolele din benzile desenate prind viață atunci când sunt citite. Îl poți viziona din 25 septembrie pe Amazon Prime Video.

The Flight Attendant

Serialul urmărește povestea unei însoțitoare de bord care, într-o zi, se trezește în hotelul greșit, în patul greșit, cu un bărbat mort lângă ea. Nu știe ce s-a întâmplat, iar acum încearcă să deslușească ce i s-a întâmplat în noaptea precedentă și cum de lucrurile au luat o întorsătură atât de tragică. Rolul principal este interpretat de Kaley Cuoco, celebră pentru rolul din serialul The Big Bang Theory, iar din distribuție mai fac parte Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight.

Emily in Paris

Lily Collins interpretează rolul principal din acest serial care debutează pe 2 octombrie pe Netflix. Emily, o tânără ambițioasă, primește pe neașteptate job-ul la care visa, în Paris, și are sarcina de a ajuta la modernizarea strategiei de social media a unei companii franțuzești. Noua viață a lui Emily în Paris este plină de aventură, provocări, noi prietenii și, bineînțeles, noi povești de dragoste.

The Queen’s Gambit

Având la bază cartea cu același nume, serialul urmărește povestea lui Beth Harmon, o tânără care în anii 50 își descoperă pasiunea, dar și talentul la șah. Trăind într-un orfelinat, Beth (interpretată de Anya Taylor-Joy) trebuie să se lupte pentru a-și învinge proprii demoni, dar și pentru a răzbi într-o lume dominată de bărbați. Serialul are premiera pe 23 octombrie pe Netflix.

Monsterland

Având la bază o colecție de poveștiri scrise de Nathan Ballingrud și reunite sub numele de North American Lake Monsters, serialul prezintă tot felul de întâlniri cu personaje mitice și fenomene paranormale. De la îngeri până la vârcolaci, de la sirene până la bestii preistorice, acest serial le are pe toate. Îl poți vedea din octombrie pe Hulu, iar în distribuție îi vei regăsi pe Taylor Schilling, Kaitlyn Dever, Jonathan Tucker, Charlie Tahan, Nicole Beharie, Hamish Linklater, Marquis Rodriguez și Kelly Marie Tran.

Soulmates

Un serial a cărui acțiune se desfășoară într-un viitor nu foarte îndepărtat (peste 15 ani, mai exact), un viitor în care fiecare persoană își poate găsi perechea perfectă cu ajutorul unui test științific. Deși serialul are premiera pe 5 octombrie, a fost deja anunțat că va fi filmat și sezonul următor. Din distribuție fac parte Sarah Snook, Kingsley Ben-Adir, Charlie Heaton, Malin Akerman, Bill Skarsgård și mulți alții.

Filthy Rich

Bine ai venit în lumea fabuloasă a familiei Monreaux, o familie foarte bogată care și-a construit averea datorită unui canal de televiziune care transmite emisiuni creștine. Atunci când capul familiei moare pe neașteptate, văduva acestuia se trezește în postura de a trebui să lupte cu copiii ei care și-ar dori averea împărțită sau, după caz, să ajungă la conducerea imperiului. Premiera a avut loc pe 21 septembrie, iar rolul principal este interpretat de Kim Cattrall, celebra Samantha din serialul Sex and The City.

The Third Day

Serialul, împărțit în trei părți, documentează aventurile prin care trec un bărbat și o femeie care ajung pe o insulă misterioasă, dar în momente diferite. În prima parte îl cunoaștem pe Sam, un bărbat care se simte atras de misterioasa insulă unde cunoaște un grup de băștinași, în a doua parte evenimentele se desfășoară în Londra, iar în a treia parte protagonista va fi Helen care ajunge pe insulă căutând răspunsuri la unele întrebări care o macină. Din distribuție fac parte Jude Law, Naomie Harris, Katherine Waterston, Emily Watson și Paddy Considine. Îl poți vedea pe HBO și HBO Max.

