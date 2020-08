Serialele care și-au pierdut farmecul de-a lungul timpului

Chiar și după terminarea lor, unele seriale au reușit să își țină aproape publicul, drept dovadă stau cifrele mari în ceea ce privește audiențele.

Cu toate astea, odată cu apariția unor noi seriale care au povești și mai captivante, unele și-au pierdut din succesul de care s-au bucurat. Poate părea imposibil și chiar surprinzător, însă există seriale, unele foarte cunoscute, care nu au reușit să își păstreze farmecul.

1. Baywatch

Un serial extrem de cunoscut în perioada 1989-2001 a fost Baywatch datorită aventurilor grupului de salvamari. Însă, în urma vizionării lui, vei putea observa cum personajele feminine erau transformate într-un obiect sexual. Desigur, distribuția este una impresionantă, însă astfel de reprezentări alimentează un discurs sexist.

2. Sex and the City

În 1998, atunci când a fost lansat Sex and the City, a fost considerat un serial lipsit de inhibiții, drept dovadă stau experiențele prin care trec protagonistele: Carrie, Samantha, Miranda și Charlotte. În timp ce pentru unele persoane serialul a fost o sursă de inspirație, mai ales în ceea ce privește stilul vestimentar, având-o drept model pe Carrie Brashaw, alții au condamnat atmosfera toxică și comportamentul actrițelor principale.

3. Pretty Little Liars

Oricât de palpitant și spontan ar fi la început Pretty Little Liars, spre final serialul începe să își piardă farmecul. Iar motivul principal ar fi faptul că totul planează în jurul minciunilor.

4. The Big Bang Theory

The Big Bang Theory a fost un serial extrem de urmărit și apreciat, drept dovadă stau cele 12 sezoane ale acestuia. Serialul s-a încheiat, iar mulți au considerat că motivul ar fi scenariul lipsit de inspirație sau faptul că se vorbește prea mult despre cultura geek, însă fără să fie folosită în mod corespunzător sau la adevărata valoare pentru a stârni amuzamentul.

5. Two and a Half Men

Two and a Half Men și-a câștigat aprecierea din partea publicului, mai ales că acesta a avut 12 sezoane. Însă, cu toate că a fost un serial de comedie foarte umărit, acesta a prezentat prin intermediul personajelor sale, în special prin cea a lui Charlie Harper, interpretat de Charlie Sheen, o imagine nesănătoasă asupra intimității și vieții sexuale. În plus, Charlie Sheen a fost concediat din serial în urma comentariilor nepotrivite și a consumul de droguri. În 2017, acesta a fost acuzat că a violat un copil de 13 ani.

6. How I Met Your Mother

How I Met Your Mother a fost popular câtă vreme a fost difuzat, însă a stârnit și o serie de discuții din pricina lui Ted și Barney, personajele principale. Pentru o lungă perioadă, principalul obiectiv al lui Barney era să fie cu cât mai multe femei, iar controversele au pornit tocmai din acest motiv și a felului în care le trata.

7. Gossip Girl

Dramele adolescenților din Gossip Girl au ținut publicul în suspans timp de șase sezoane. Marea dezamăgire vine tocmai la finalul acestuia, când se dezvăluie în sfârșit cine este Gossip Girl. Fanii s-au arătat dezamăgiți de faptul că era nimeni altul decât Dan Humphrey.

8. Married… with Children

Al Bundy, personajul principal din Married… with Children, interpretat de actorul Ed O’Neill a fost destul de controversat. Și asta din cauza faptului că era vulgar, dar și avea un discurs misogin, expus în mod frecvent în serial.

9. The Nanny

Mulți au considerat că The Nanny este destul de plictisitor. Ba mai mult decât atât, s-a adus în discuție și că ar fi demodat, iar în afară de personajul principal, Fran Fine, și vocea sa recognoscibilă, restul personajelor sunt complet uitate.

10. Dr. House

Oricât de carismatic ar fi fost Hugh Laurie, cei mai mulți nu au fost convinși de sarcasmul și ironia acestuia. Pe lângă asta, actorul declara în 2013 pentru Daily Mail faptul că perioada cât a filmat pentru serial a fost una grea. „Cât timp l-am jucat pe House, purtam hainele altcuiva, aveam un ceas fals care nu arăta ora care trebuie, chei false și un portofel fas, evident, cu bancnote false. E un sentiment tare ciudat să porți hainele altcuiva atâta timp.”

11. CSI: Miami

CSI: Miami s-a bucurat de o audiență imensă, însă asta nu ne face să ignorăm modul în care personajele au fost portretizate. Mai exact, principala problemă a serialului o reprezintă faptul că există destul de multe reprezentări stereotipale la adresa latino-americanilor.

12. Girls

Acest serial ar putea fi vocea unei generații, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Cu toate că experiențele celor patru fete de 20 ani ar putea fi palpitante, foarte mulți au spus că serialul urmărește aceeași direcție a serialului Sex and the City, iar din cauza asta ar putea să își piardă interesul.

Foto: PR

