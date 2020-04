Protagonistele din Sex and the City își arată recunoștința față de cei care luptă pentru combaterea epidemiei de coronavirus

Actorii din distibuția serialului Sex and the City s-au mobilizat pentru a-și exprima iubirea, suportul și recunoștința față de personalul medical din New York.

Nu este un secret faptul că personalul medical a fost în prima linie a luptei împotriva pandemiei. De aceea actorii care au făcut parte din faimoasa franciză Sex and the City au ținut să-și arate recunoștința față de ei. În ultimul episod din podcastul „Bradshaw Boys”, difuzat pe platforma YouTube, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattral, dar și alți actori ai serialului, au împărtășit o serie de mesaje pentru medicii din New York.

Actorii au adresat un mesaj special lui Meg, o doctoriță care lucrează la unitatea de terapie intensivă COVID-19 din New York, și care este o fană înrăită a serialului Sex and the City. Parker și-a dezvăluit aprecierea spunând că: „Nu ne-am imaginat vreodată că vom avea nevoie de astfel de efoturi din partea comunității medicale… ce face Meg, ce fac colegii săi. Nu știu cum am putea să le mulțumim îndeajuns”.

„Vă mulțumim foarte mult pentru munca voastră, este incredibil ceea ce reușiți să faceți”, a contiunat Willie Garson. „Știu că voi nu vă gândiți la asta prea des… dar oamenii sunt conștienți că voi salvați vieți pretutindeni. Voi sunteți cu adevărat eroii noștri”.

Cynthia Nixon a spus că a simțit o conexiune specială față de spitalul la care lucrează Meg. „Știu cât de minunat este acest spital, voi ați salvat viața mamei mele în 2001, când a făcut infarct”, a mărturisit ea. „Îți mulțumesc pentru ceea ce faci, am înțeles că și soțul tău este doctor de urgențe. Voi sunteți eroii noștri în momentul de față. Vă rog să rămâneți în siguranță și vă mulțumim din toată inima”.

„Vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți”, a spus Davis. „Ne închipuim cât este de dificil să vă aflați în prima linie a acestei lupte și vreau să știți că efortul vostru înseamnă foarte mult pentru noi. Vă mulțumim că urmăriți Sex and the City și suntem încântați că putem să vă aducem puțină bucurie”.

Cattrall a împărtășit următorul mesaj: „Vă mulțumim pentru toată munca pe care o depuneți în primul front… al acestei oribile pandemii. Fără voi, nu am putea să mergem mai departe. Mă bucur să aud că v-am pus un zâmbet pe față atunci când mergeți prin parc spre primul front”, a adăugat ea. „Suntem alături de voi. Vă iubim. N-o putem face fără voi”.

