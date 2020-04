Ellen DeGeneres se află în mijlocul unei controverse din cauza declarațiilor despre izolarea la domiciliu

Ellen DeGeneres își continuă celebrul talk-show de acasă, după o pauză de trei săptămâni pe fondul pandemiei de coronavirus.

Prezentatoarea în vârstă de 62 de ani și-a început emisiunea de luni arătându-și recunoștința și admirația pentru cadrele medicale din prima linie care luptă în aceste momente pentru combaterea coronavirusului.

„În timp ce suntem cu toții blocați în casă, vreau să vă ajut să vă gândiți la tot ceea ce se întâmplă în această lume. Mi-am dorit întotdeauna ca acest show să fie o distracție. Dacă nu vă simțiți bine, eu sunt acolo să vă susțin și să vă fac să mergeți mai departe”, a spus Ellen la începutul emisiunii.

„Portia și cu mine suntem în carantină de trei săptămâni și este chiar plăcut deoarece ne-am petrecut timpul împreună, am vorbit și am avut ocazia să ne cunoaștem mai bine, nu-i așa? Știați că este de origine australiană?”, i-a spus Ellen soției sale, Portia, care era în spatele camerei și o ajuta cu filmatul.

Ulterior, Ellen a comparat această perioadă de izolare pe care o traversăm cu toții cu închisoarea, fiind o afirmație pentru care fanii au criticat-o virulent. „Este ca și cum ai fi în închisoare. Mai ales că am purtat aceleași haine timp de 10 zile și toată lumea de aici este gay”, a spus Ellen DeGeneres.

Chiar dacă a spus că a fost o glumă, fanii ei s-au simțit deranjați de această afirmație, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară pe Twitter.

Ellen does her first show from home: Being in quarantine is like being in jail. Its mostly because Ive been wearing the same clothes for ten days and everyone in here is gay.' pic.twitter.com/DH1ywZKAqR — Mike Sington (@MikeSington) April 6, 2020

What a great look for Ellen as thousands of people sit in actual jail cells just hoping for the best without soap and basic protections https://t.co/RBytt0Kl4B — Caroline Darya Framke (@carolineframke) April 7, 2020

Hey @TheEllenShow, prisoners across this country are trapped in 24-hour quarantine in cells that are probably about the size of one of your showers & others are sleeping 3 feet away from sick inmates. And theyre dying. You arent experiencing anything close to prison. https://t.co/XAigRPUl7i — Caleb Grossman (@CalebGrossman) April 8, 2020

This is unconscionable, especially while people are literally dying of covid because they are in jail @TheEllenShow https://t.co/89zeafzOf4 — 🙅🏽‍♀️ Chanda #COLA4ALL Prescod-Weinstein 🙅🏽‍♀️ (@IBJIYONGI) April 8, 2020

No @TheEllenShow, being quarantined in your mansion w/ an abundance of food, medication and privilege is NOT like being in jail. Incarcerated people are contracting #COVID19 & some are dying because of lack of access to healthcare, supplies & basic empathy from staff. https://t.co/L1XtJ7dFkZ — untilfreedom (@untilfreedom) April 7, 2020

Petition to stick her in an actual jail after quarantine is lifted. Just for a month or so, so maybe she can learn something. — Sekhmet (@sekhmetreborn) April 7, 2020

Acum câteva zile, 287 de deținuți și 406 de angajați din închisorile din New York au fost depistați pozitiv cu coronavirus, potrivit Departamentului de Corecție din New York. La sfârșitul lunii martie, închisorile din Los Angeles au eliberat aproximativ 1.700 de deținuți pe fondul pandemiei de coronavirus.

Nu este pentru prima dată când Ellen DeGeneres se află în mijlocul unei controverse. Anul trecut, ea a fost surprinsă alături de fostul președinte George Bush la un meci de fotbal. Fanii au criticat-o atunci pentru acest lucru deoarece George Bush și-a afirmat de-a lungul timpului părerea despre comunitatea LGBT. „Eu și cu George Bush suntem prieteni. De fapt, sunt prietenă cu o mulțime de oameni care nu împartășesc aceleași credințe ca mine”, a declarat Ellen la vremea respectivă.

Foto: Hepta

