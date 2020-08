Seriale care i-au făcut bogați pe cei mai cunoscuți actori de la Hollywood

Pe lângă aprecierea din partea publicului, cele mai urmărite seriale s-au bucurat și de încasări foarte mari, fapt care i-a făcut pe actori, dar și producători să câștige sume fabuloase.

Putem spune chiar că aceste seriale au devenit clasice, reușind să fie difuzate an de an și să câștige și mai mult simpatia persoanelor care le urmăresc. Cu siguranță ai auzit de ele până acum și te va interesa care sunt sumele impresionante câștigate de pe urma acestor seriale.

1. Seinfeld (1989-1998)

Seinfeld a fost un show extrem de apreciat în anii ’90, dar și profitabil, potrivit unui articol din 2010 din New York Post. Jerry Seinfeld era plătit cu 1 milion de dolari pentru fiecare episod în calitate de actor, iar colegii săi, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards, Jason Alexander, au primit câte 600.000 de dolari pentru fiecare episod din ultimul sezon. Revista Forbes estimează că Jerry câștigă între 65-80 de milioane de dolari pe an din reluările serialului.

2. Game of Thrones (2011-2019)

Cel mai vizionat serial de pe HBO, Game of Thrones, a fost într-adevăr un fenomen. Pe lângă aprecieri, ultimele estimări spun faptul că serialul a acumulat 285 de milioane de dolari pe sezon, pe lângă 2,28 miliarde de dolari din timpul derulării sale. Astfel că, este unul dintre cele mai profitabile seriale din istorie.

3. Breaking Bad (2008-2013)

Serialul care spune povestea lui Walter White și modul prin care el pătrunde în lumea drogurilor s-a dovedit unul care a avut încasări foarte mari. Se vorbea despre faptul că un episod din ultimul sezon al serialului Breaking Bad ar costa 3,5 milioane de dolari.

4. The Big Bang Theory (2007-2019)

Potrivit Los Angeles Times, The Big Bang Theory este un serial care a avut un cost de producție impresionant. Protagoniștii câștigau câte 1 milion de dolari pentru fiecare episod. Serialul a avut 12 sezoane, a câștigat zece premii Emmy și a fost nominalizat de 52 de ori.

5. Modern Family (2009-2020)

Producătorii Steven Levitan și Christopher Lloyd vor continua să câștige sume destul de mari de pe urma Modern Family, unul dintre cele mai populare seriale. Actorii au fost plătiți cu sume între 150.000 și 200.000 de dolari pe episod. În 2011, Modern Family a generat venituri din publicitate în valoare de 164 de milioane de dolari pentru ABC.

6. Grey’s Anatomy (2005-)

Grey’s Anatomy este cel mai bine cotat serial dramă. Vedeta serialului, Ellen Pompeo, a ajuns acum să câștige câte 575.000 de dolari pentru fiecare episod. Cu toate astea, serialul a câștigat până la 400.000 de dolari la 30 de secunde de publicitate și 2,75 de milioane de dolari la 30 de minute.

7. Stranger Things (2016-)

Cel mai popular serial de pe Netflix, Stranger Things, s-a bucurat de profituri impresionante. Mai exact, Netflix a raportat anul trecut profituri record de 665 milioane de dolari în raport cu veniturile de 5,2 miliarde de dolari.

8. Judge Judy (1996–2020)

Judy Sheindlin, care deține și un record mondial Guiness pentru cea mai lungă carieră în calitate de judecătoare TV, a avut și cele mai mari încasări ca gazdă într-un serial de televiziune. Ea câștigat doar în 2018 47 milioane de dolari.

9. The Voice (2011-)

Show-ul de talente The Voice a doborât atât audiențele, cât și încasările încă de la debutul acestuia, în 2011. Jurații care sunt vedete cunoscute, precum Blake Shelton, Gwen Stefani și Adam Levine au câștigat câte 13 milioane de dolari pentru fiecare episod, în timp ce Shakira 12 milioane de dolari.

10. Scandal (2012-2018)

Producătoarea Shonda Rhimes a câștigat încasări atât de pe urma Grey’s Anatomy, cât și de pe urma serialului Scandal. Ea a acumulat 10 milioane de dolari pe an de la ABC în ultimii trei ani și cel puțin 10% din profitul producțiilor Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, iar Private Practice a fost vândut către serviciile de streaming pentru 1 milion de dolari pe episod.

11. The Walking Dead (2010-)

În 2018, The Walking Dead a avut venituri în valoare de 772 milioane de dolari și nu a fost considerat un an atât de prosper. Din acest motiv, au și existat dispute în privința banilor. Robert Kirkman, autorul de cărți de benzi desenate și producătorul Frank Darabont au sperat să fie recompensați cu o sumă mult mai mare.

12. Friends (1994-2004)

Din lista noastră nu putea lipsi celebrul serial Friends. În primul sezon, fiecare dintre cei șase actori îndrăgiți câștiga 22.000 de dolari pentru un episod. În sezonul al doilea lucrurile s-au schimbat, iar suma a ajuns la 100.000 de dolari. Iar în ceea ce privește ultimul sezon, cei șase câștigau câte 1 milion de dolari pe episod.

