Cele mai populare filme și seriale de pe Netflix, cu și despre adolescenți

Apar tot mai multe filme și seriale pe Netflix și îți este dificil să le alegi pe cele cărora chiar merită să le acorzi o șansă. Însă nu ar trebui să îți faci probleme pentru că am făcut pentru tine o selecție a celor mai populare filme și seriale de pe Netflix, cu și despre adolescenți.

Dar de ce cu și despre adolescenți? Ei bine pentru că ei sunt protagoniștii unor pelicule care s-au bucurat de un succes remarcabil și pe care nu ar trebui să le ratezi.

1. The Kissing Booth

Atât prima parte, cât și a doua din The Kissing Booth sunt unele dintre cele mai cunoscute comedii romantice despre adolescenți de pe Netflix. Elle Evans, o tânără dintr-un liceu, se îndrăgostește de cel mai atrăgător băiat, Noah Flynn, care se întâmplă să fie fratele celui mai bun prieten al ei, ceea ce este interzis conform regulilor pactului lor de prietenie.

2. 13 Reasons Why

Această serie a generat o mulțime de controverse atunci când a fost lansată. Povestea surprinde sinuciderea unei fete de 17 ani, Hannah Baker, care lasă în urmă 13 casete pentru 13 persoane diferite care au avut un rol în decizia ei de a-și lua propria viață. Mai mulți colegi de clasă și prieteni primesc aceste casete misterioase care au pe fundal vocea Hannei.

3. The Babysitter

Filmul The Babysitter spune povestea unui copil în vârstă de 12 ani a cărui babysitter se dovedește că face parte dintr-un cult demonic. Povestea este una înfricoșătoare, așa că dacă ești o fană a acestor tipuri de pelicule, nu ar trebui să o ratezi.

4. The Society

Atunci când mai multe persoane, de la familie sau prieteni, dispar în mod misterios din orașul lor, adolescenții din West Ham trebuie să pună bazele propriei societăți pentru a supraviețui. Serialul include multe momente de mister, dramă, și, desigur, are în prim-plan mai multe grupuri de adolescenți.

5. Chilling Adventures of Sabrina

Actrița Kiernan Shipka joacă rolul principal în serialul fantasy Chilling Adventures of Sabrina. Pe măsură ce se apropie ziua ei de naștere, când va împlini 16 ani, Sabrina este pusă în fața unei decizii importante, și anume trebuie să aleagă între lumea familiei sale plină de vrăjitoare sau cea umană, a prietenilor săi.

6. Enola Holmes

Bazată pe seria de cărți cu același nume, Enola Holmes este o readucere în scenă a vieții lui Sherlock Holmes, însă, care de data asta se concentrează pe sora lui mai mică. Cunoscută din Stranger Things, Millie Bobby Brown interpretează cu această ocazie primul ei rol principal.

7. All the Bright Places

Filmul All the Bright Places are ca sursă de inspirație romanul lui Jennifer Niven. Pelicula îi are în rolurile principale pe actorii Elle Fanning și Justice Smith, doi adolescenți care se întâlnesc și își schimbă reciproc viața pentru totdeauna. În timp ce ei se luptă cu rănile emoționale și fizice din trecutul lor, descoperă că micile momente pot avea o semnificație puternică.

8. The Perfect Date

L-ai văzut pe Noah Centineo în To All the Boys I’ve Loved Before, dar de data asta îl vei regăsi în altă ipostază. Brooks Rattigan dezvoltă o aplicație inedită prin care oricine îl poate închiria pentru a fi partenerul ideal pentru orice ocazie. El face asta pentru a stânge bani de studii.

9. To All the Boys: P.S. I Still Love You

Nu se putea să nu includem și To All the Boys: P.S. I Still Love You, continuarea celui mai celebru film de pe Netflix, To All the Boys I Loved Before. În partea a doua, ne întâlnim din nou cu Lara Jean, care trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Peter Kavinsky, asta până când în peisaj apare un nou băiat căruia Lara i-a trimis o scrisoare în trecut.

10. I Am Not Okay With This

Sydney este o adolescentă care pe lângă provocările și încercările din timpul liceului, ea începe să își descopere sexualitatea și superputerile misterioase. Serialul I Am Not Okay With This a apărut în 2020 și se bucură deja de un succes remarcabil, iar asta datorită interpretării actriței Sophia Lillis.

11. Sex Education

Sex Education a fost un real succes la începutul anului 2019, iar asta s-a datorat distribuției formate din adolescenți. Serialul îl are în rolul principal pe Otis Milburn, a cărei mamă este terapeută în probleme sexuale. Asta îl ajută foarte mult pe Otis pentru că împreună cu un coleg de liceu vor înființa o clinică de terapie sexuală, chiar în școala în care învață.

12. Stranger Things

Serialul fenomen Stranger Things spune povestea unui oraș în perioada anilor 80 și evenimentele stranii care se întâmplă acolo. În acest serial este vorba și despre familie, dar și salvarea membrilor ei, drept dovadă rivalitățile dintre frați ajung să fie disputa supraviețuirii.

