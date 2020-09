Abuzuri sexuale, bullying, perpetuarea stereotipurilor sau sexualizarea minorelor – sunt câteva dintre temele pe care le-au abordat unele filme și seriale de pe Netflix și care au adus după sine critici din partea publicului.

Pe lângă comentariile publicului, în cazul multor pelicule, s-au lansat și petiții prin care să se anuleze difuzarea lor pe motiv că nu ar promova un mesaj potrivit. Iată o listă cu cele mai controversate filme și seriale de pe Netflix:

365 Days

Acest film polonez urmărește povestea unei femei răpite și agresate sexual de un membru al mafiei siciliene, care îi dă un an să se îndrăgostească de el în timp ce ea e ținută captivă. Filmul a atras multe critici, iar în acest sens a fost inițiată și o petiție prin care se solicită eliminarea sa de pe platforma de streaming, menționându-se faptul că „se perpetuează o cultură a violului.” Cântăreața Duffy, care la începutul anului a mărturisit public că a fost drogată, violată și sechestrată mai multe zile, a criticat virulent filmul 365 Days. „Încurajez milioanele de telespectatori care au vizionat filmul să fie conştienţi de realitatea răpirilor şi de traficul de persoane utilizând forţa şi exploatarea, o experienţă total opusă fanteziei glamour”, a spus Duffy prin intermediul unei scrisori adresate lui Reed Hastings, directorul executiv Netflix.

13 Reasons Why

Această dramă despre adolescenți a fost puternic criticată. Povestea are în prim-plan sinuciderea unei fete de 17 ani, care lasă în urmă 13 casete pentru 13 persoane diferite care au avut un rol în decizia ei de a-și lua propria viață. Chiar dacă serialul aduce în discuție subiecte importante, precum abuzul sexual sau bullying-ul, organizațiile din domeniul sănătății mintale au spus că seriale de genul acesta „pot face mai mult rău decât bine”, iar școlile au avertizat părinții în legătură cu acesta. Producătoarea executivă a serialului este Selena Gomez, care în trecut a mărturisit că a fost victima abuzului emoțional. Netflix a primit critici pentru finalul sezonului 1, după ce a prezentat o scenă de sinucidere explicită, iar de atunci aceasta a fost ștearsă.

Indian Matchmaking

Serialul Indian Matchmaking a stârnit multe reacții negative în rândul spectatorilor atunci când a fost lansat. Ideea serialului este una simplă, și anume Sima Taparia este o pețitoare care le aranjează întâlniri clienților din SUA și India, oferindu-le o perspectivă modernă asupra căsătoriilor tradiționale. Însă multe acuze la adresa serialului au în vedere întărirea stereotipurilor și promovarea sexismului.

Messiah

Michelle Monaghan interpretează rolul unui ofițer CIA care investighează un bărbat și adepții acestuia pentru a descoperi dacă este într-adevăr vorba despre o entitate divină sau o înșelăciune. Figura enigmatică, sub numele de Al-Masih, spune că a fost trimis pe Pământ de către o putere superioară. Cu toate astea, serialul a fost anulat de Netflix după un singur sezon pentru că ar conține idei anti-islamice. În escatologia islamică, Al-Masih ad-Dajjal este o figură comparatibilă cu Antihristul – al cărui nume se traduce prin „falsul Messia.”

Insatiable

Debby Ryan o interpretează pe Patty Bladell în serialul Insatiable. Patty este o adolescentă care a avut probleme cu greutatea și care, după ce a fost agresată în liceu, decide să facă o schimbare și să se răzbune pe cei care au criticat-o. Mulți au considerat că serialul ar putea declanșa probleme serioase în rândul persoanelor cu tulburări alimentare. Chiar dacă 100.000 de persoane au semnat o petiție ca serialul să fie anulat, acesta a revenit și cu sezonul al doilea.

The First Temptation of Christ

Peste 2 milioane de persoane au semnat o petiție prin care solicită ca Netflix să nu mai difuzeze acest film care îl înfățișează pe Iisus având o relație cu prietenul său, Orlando. Eduardo, fiul președintelui Braziliei Jair Bolsonaro, a scris pe contul său de Twitter un mesaj în care critică filmul. „Noi susținem libertatea de exprimare, dar merită să atacăm credința a 86% din populație?”

Bonding

Această comedie centrată pe BSDM (bondage, dominare și supunere, sadomasochism), surprinde o studentă din New York, care practică BDSM și își convinge cel mai bun prieten să îi fie asistent. A stârnit multe controverse, printre care faptul că a denaturat și stigmatizat practicile sexuale Oamenii au criticat faptul că povestea e spusă din perspectiva personajului masculin și nu din cea a dominatoarei feminine.

The Goop Lab

Protagonista serialului The Goop Lab este actrița Gwyneth Paltrow. Alături de echipa ei, ea abordează diferite subiecte, cum ar fi trendurile momentului în materie de sănătate, fie ea mintală, fizică, spirituală sau sexuală. Serialul a stârnit controverse din cauza temelor pe care în mod normal nu le-ai auzi într-un reality show, precum substanțele psihedelice, plăcerea feminină și terapii de vindecare a corpului. Directorul executiv al National Health Service a susținut că serialul răspândește în rândul publicului dezinformare.

Atypical

Atypical spune povestea lui Sam, un tânăr de 18 ani care are autism. El decide că este timpul să aibă o iubită, iar asta o îngrijorează pe mama lui pentru că Sam își dorește tot mai multă independență. Mulți au criticat lipsa reprezentării persoanelor autiste în cinematografie. Mickey Rokey, primul actor care avea autism și a jucat rolul principal în The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, a declarat că a fost dezamăgit că uneori părinții lui Sam vedeau autismul fiului lor ca „o tragedie.”

Cuties

Cuties sau Mignonnes, denumirea în franceză a filmului, a creat o adevărată controversă pe social media și nu numai. Filmul urmărește povestea lui Amy, o fetiță senegaleză de 11 ani care se alătură unei trupe de dans pentru a se îndepărta de valorile promovate de familia ei și a-și căpăta încrederea în sine prin dans. Pelicula a fost premiată la Festivalul de film Sundance din 2019, însă a primit și un val de critici, mulți considerând că „hipersexualizează fetele tinere” și „contribuie la traficul de copii.” Încă de la lansarea filmului au existat dezbateri, după ce afișul de promovare conținea o imagine cu fete tinere îmbrăcate în costume provocatoare. Ulterior, Netflix a răspuns criticilor aduse. „Cuties este un comentariu social împotriva sexualizării copiilor. Este un film premiat și o poveste puternică despre presiunea cu care se confruntă fetele tinere pe rețelele de socializare și din partea societății în general atunci când cresc – și încurajăm pe fiecare căruia îi pasă de aceste probleme importante să vizioneze filmul”, a fost declarația unui purtător de cuvânt al Netflix.

Citește și:

12 actori care au fost concediați din seriale din cauza scandalurilor în care erau implicați

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro