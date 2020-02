Duffy a dezvăluit că a fost „drogată, violată și ținută captivă mai multe zile”

Cântăreața Duffy a făcut mărturisiri cu adevărat șocante pe o rețea de socializare, dezvăluind că a fost „drogată, violată și ținută captivă mai multe zile.” În urma acestei experiențe dramatice, ea a fost nevoită să se recupereze, fiind și motivul pentru care nu a mai fost prezentă în lumina reflectoarelor.

„Nici nu vă puteți imagina de câte ori m-am gândit să scriu aceste rânduri. La felul în care le-aș scrie, la cum m-aș simți după aceea. Ei bine, nu sunt deloc convinsă de ce acum este momentul potrivit și de ce mă simt eliberată să vorbesc. Nu pot să explic. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce mi s-a întâmplat, unde am dispărut și de ce. Un jurnalist m-a contactat, a găsit o cale să ajungă la mine și i-am spus totul vara trecută. A fost amabil cu mine și m-am simțit atât de bine să pot vorbi în sfârșit despre asta. Adevărul este că, și vă rog să aveți încredere în mine că acum sunt bine și în siguranță, am fost violată, drogată și ținută captivă mai multe zile”, a declarat Duffy.

Duffy a explicat și faptul că recuperarea a durat mai mulți ani, punându-și problema dacă va mai putea cânta vreodată. „Bineînțeles că am supraviețuit. A durat ceva timp până când să mă recuperez. Dar pot să vă spun că în ultimul deceniu, în zilele în care am vrut din nou să simt bucurie în inima mea, acum soarele strălucește din nou. Vă întrebați de ce nu am ales să îmi folosesc vocea ca să îmi exprim durerea? Nu am vrut să arăt lumii tristețea din ochii mei. M-am întrebat cum voi mai putea cânta din inimă dacă ea este rănită?”

Artista a mai spus că va împărtăși cu urmăritorii ei și un interviu, în care va da mai multe detalii despre acea experiență. Ea a ținut să le mulțumească fanilor pentru sprijinul lor.„În săptămânile următoare, voi publica un interviu. Am o iubire enormă și vă apreciez sincer pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o de-a lungul anilor. Ați fost prietenii mei. Vreau să vă mulțumesc pentru asta. Vă rog să mă sprijiniți pentru a face această experiență una pozitivă.”

Artista în vârstă de 35 de ani a lansat în anul 2008 albumul de debut „Rockferry”, cu care a reușit să câștige premiul Grammy pentru Cel mai bun album vocal pop. Ea a ajuns cunoscută în urma hitului „Mercy,” reușind să fie vândut în peste 500.000 de exemplare.

Foto: Instagram

