Madonna povestește propria experiență pe care a avut-o cu Harvey Weinstein

Într-un interviu cu cei de la New York Times, Madonna confirmă declarațiilor victimelor lui Harvey Weinstein și apreciază că prin mișcarea Time’s Up s-a făcut dreptate. La începutul anilor 1990, Weinstein deținea Miramax, compania care a distribuit documentarul Madonnei în 1991, „Truth or Dare”. „Harvey a întrecut limita și flirta incredibil de evident când lucram împreună. Era căsătorit la acea vreme și nu eram interesată. Eram conștientă că a făcut același lucru cu o mulțime de alte femei pe care le cunoșteam din industrie.

Și ne gândeam că Harvey poate face asta pentru că are multă putere și succes, iar filmele lui sunt bune și toată lumea vrea să lucreze cu el, deci trebuia să suportăm acest comportament. Așa că, atunci când s-a întâmplat, mi-am spus „În sfârșit”, a adăugat actrița în legătură cu articolul apărut în 2017 în New York Times când abuzurile sale au fost expuse, „Nu am petrecut pentru că nu mă voi bucura niciodată pentru răul altcuiva. Însă m-am simțit bine că un om care a abuzat atât de mult timp de putere sa, a fost prins și pedepsit”, a continuat Madonna.

Artista a vorbit și despre interacțiunea cu Președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a fost, de asemenea, acuzat de abuz sexual, însă a negat vehement acest lucru. În același interviu, artista în vârstă de 60 de ani a negat zvonul conform căruia l-ar fi invitat pe Trump la o întâlnire, așa cum a declarat o persoană din echipa lui Trump, în 1991: „Am filmat o campanie Versace cu Steven Meisel la casa lui, în Palm Beach. Îmi tot spunea: „Hei, totul este în regulă? Ești confortabilă? Paturile sunt confortabile? Ești fericită?”. Madonna a continuat prin a spune că Donald Trump are un caracter foarte slab.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

