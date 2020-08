Cele mai bune seriale fantasy din 2020, pe care să nu le ratezi

Când vine vorba despre cele mai bune seriale fantasy din 2020, recunoaștem că alegerea doar a 10 producții a fost dificilă.

Așa cum vei observa în galeria noastră și în descrierea de mai jos, printre cele mai bune seriale fantasy din 2020 nu se regăsesc numai producții noi. Unele seriale au revenit cu noi sezoane – extrem de interesante și apreciate de fani – așa că își merită din plin locul în clasamentul nostru.

Iată selecția noastră a celor mai bune seriale fantasy din 2020 cu care chiar merită să îți pierzi timpul.

The Umbrella Academy

Al doilea sezon al serialului a avut premiera pe Netflix pe 31 iulie, iar fanii s-au declarat încântați de aventurile prin care trec frații Hargreeves, ajunși acum în America anilor 1960. Pentru cei care nu cunosc serialul, venim cu unele precizări. Show-ul se concentrează asupra evenimentelor prin care trec cei șapte copii cu puteri supranaturale adoptați de un miliardar excentric: Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya, Numărul Cinci și Ben (sau mai bine zis fantoma lui Ben) în încercarea de a opri o inevitabilă apocalipsă și de a salva omenirea. Al treilea sezon nu a fost încă confirmat, însă mai mult ca sigur că fanii vor avea parte de continuarea pe care și-o doresc.

Lucifer

21 august 2020. Este data la care Netflix lansează primele 8 episoade din sezonul 5 al controversatului și popularului serial Lucifer, urmând ca restul episoadelor să fie disponibile la o dată încă nestabilită, dar cel mai probabil tot anul acesta. Pe cât de întristați au fost fanii când au aflat că nu vor avea la dispoziție un sezon întreg, pe atât i-a înveselit vestea că sezonul 5 nu va fi și ultimul, așa cum Netflix anunțase inițial. Da, va exista și sezonul 6, însă va fi ultimul. Serialul îl are în prim-plan pe Lucifer – da, chiar acel Lucifer – care decide că nu mai vrea să fie conducătorul iadului și își stabilește resedința în Los Angeles, unde începe să lucreze alături de o detectivă a poliției locale, de care se și îndrăgostește. Sezonul 4 s-a terminat cu Lucifer întorcându-se în Iad, așa că suntem extrem de curioase cum vor evolua lucrurile.

Cursed

Serialul care a avut premiera pe Netflix în această vară o are ca protagonistă pe Katherine Langford, cunoscută pentru rolul din 13 Reasons Why și este unul dintre cele mai bune seriale fantasy din 2020. Ea o interpretează pe Nimue, o tânără cu puterni magice, care se alătură Regelui Artur în încercarea acestuia de a găsi celebra sabie Excalibur.

Lovecraft Country

Serialul care abia a debutat pe HBO îl are ca producător pe celebrul Jordan Peele, cel care ne-a adus pe ecrane pelicula Get Out. Acțiunea din serial are loc în 1954 când un veteran al războiului din Coreea, interpretat de Jonathan Majors, pleacă într-o călătorie de-a lungul țării pentru a-și găsi tatăl. În căutările lui i se alătură unchiul, rol jucat de Courtney B. Vance, și o prietenă din copilărie, Letitia (Jurnee Smollett-Bell), însă călătoria lor este departe de a fi una obișnuită pentru că monștri și creaturi supranaturale îi vor urmări la fiecare pas.

The Twilight Zone

Cu siguranță îți aduci aminte de clasicul serial care îmbina cu măiestrie poveștile SF cu cele de groază, mister și comedie. Pregătește-te să redevii dependentă de noile episoade, narate de Jordan Peele. Al doilea sezon a avut premiera pe 25 iunie.

The Order

Al doilea sezon al serialului produs de Netflix a avut premiera pe 18 iunie și prezintă aventurile prin care trece tânărul student Jack Morton care se alătură organizației The Hermetic Order of the Blue Rose care practică magia. Pe măsură ce află mai multe despre originea aceste societăți secrete, adolescentul descoperă secrete de familie dar și o luptă aprigă care se duce între vârcolaci și cei care practică magia neagră.

Cele mai bune seriale fantasy din 2020: Locke & Key

Având la bază benzile desenate semnate de Joe Hill și Gabriel Rodriguez, serialul urmărește aventurile prin care trec trei frați care se mută în casa părintească, acolo unde tatăl lor a fost asasinat. Ei nu știu câte mistere se ascund între pereții acelei case, în special faptul că în ea pot fi găsite numeroase chei magice, care pot da puteri supranaturale celor care le dețin. Îl poți viziona pe Netflix.

The Falcon and the Winter Soldier

Este unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului, în special de fanii Marvel. Acțiunea are loc după evenimentele din Avengers: Endgame și urmărește aventurile prin care trec Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) și Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan), în lupta cu forțele răului. Mai este nevoie să spunem că vom vedea numeroase scene de acțiune cu acești doi supereroi?

The Outsider

Serialul are la bază un roman scris de Stephen King și spunând asta probabil deja știi că nu vei viziona o producție lipsită de momente intense, răsturnări de situație sau… prezențe paranormale. Din distribuția acestui serial dramă fac parte Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Jason Bateman, Bill Camp și Paddy Considine. Un polițist încearcă să identifice ucigașul unui adolescent, însă ceea ce părea un caz simplu la început se dovedește mult peste puterea lui de înțelegere, mai ales că, pe parcurs, iese la iveală faptul că prezențe supranaturale sunt implicate într-un lung șir de crime.

Cele mai bune seriale fantasy din 2020: The Stand

O veste extraordinară pentru fanii lui Stephen King. Una dintre cele mai apreciate cărți scrise de maestrul nuvelelor horror va fi adaptată pentru micul ecran sub regia lui Josh Boone. Nu este prima dată când The Stand ajunge pe ecrane – mini-seria din 1994 s-a bucurat de un mare succes – însă versiunea din 2020 are și o distribuție de zile mari: James Marsden, Alexander Skarsgard, Amber Heard, Greg Kinnear și Whoopi Goldberg. În plus, scenariul ultimului episod a fost scris chiar de King, oferind un final diferit față de cel din carte.

