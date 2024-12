Nicole Kidman a stârnit controverse printr-un răspuns oferit pe covorul roșu la premiera Babygirl. De ce au criticat-o fanii (VIDEO)

Rolul lui Nicole Kidman în thrillerul erotic Babygirl i-a adus aprecieri critice, însă un moment controversat de pe covorul roșu a eclipsat rapid premiera filmului.

În loc ca atenția să rămână asupra interpretării sale ca director executiv implicat într-o poveste de dragoste interzisă la locul de muncă, schimbul viral al actriței de replici cu un reporter de la Pop Crave a captat toată atenția.

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Kidman i-a cerut reporterului să repete numele publicației, apoi a ridicat din umeri, a privit în altă parte și a izbucnit într-un râs sănătos, semnalând că numele tot nu-i era familiar.

Nicole Kidman stuns not knowing what Pop Crave is pic.twitter.com/3hDc7t3g3H

Unii fani au considerat reacția ei relaxată ca un semn de autenticitate, lăudând-o pentru energia sa „de regină offline”, în timp ce alții au considerat gestul lipsit de respect.

i wouldve been so embarrassed if i was popcrave and nicole kidman laughed at me like that pic.twitter.com/M6sTwFQvxt