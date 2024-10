Nicole Kidman, moment tensionat cu Salma Hayek la prezentarea de modă Balenciaga. La ce gest ar fi recurs actrița

Nicole Kidman și Salma Hayek par să fi avut un moment tensionat la prezentarea de modă Balenciaga din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, pe 30 septembrie. Un videoclip cu actrița din „Big Little Lies” și Hayek, în vârstă de 58 de ani, a apărut online în weekend, în care se pare că Nicole îi respinge mâna colegei sale de breaslă atunci când cele două încercau să pozeze alături de Katy Perry.

În timpul unei sesiuni foto, un fotograf a cerut încă o poză, iar Hayek a folosit mâinile pentru a o întoarce și a o așeza pe Kidman – care avea spatele întors către cameră – spre lumina aparatelor de fotografiat. În acel moment, actrița din „Moulin Rouge!” i-a prins mâna lui Hayek și a împins-o ușor deoparte.

Ulterior, Kidman i-a oferit un sărut pe obraz lui Perry și a schimbat câteva cuvinte cu vedeta din „Frida”, după care s-a îndepărtat. Nu este clar ce și-au spus actrițele, dar după ce Kidman a plecat, Hayek a fost auzită spunând „Da, te rog. Sfaturi.”

