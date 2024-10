Imagini inedite cu Anca Dinicu și iubitul ei, cu care va avea un copil. Cum a pozat actrița, însărcinată în opt luni: „Să avem amintirea asta…”

Anca Dinicu urmează să devină în curând mamă. Actrița este însărcinată cu primul ei copil, iar ea și partenerul ei așteaptă cu nerăbdare momentul în care acesta va veni pe lume.

Anca Dinicu și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o serie de imagini în care apare alături de partenerul ei, fostul jucător de baschet Georgian Păun. Cei doi s-au fotografiat în ipostaze adorabile, actrița fiind foarte mândră de burtica ei de gravidă.

Anca Dinicu a dezvăluit recent la ce nume s-a gândit că va purta viitorul ei copil. Actrița a mărturisit că s-a gândit la câteva variante de nume de băiețel, iar una dintre aceste variante are o semnificație aparte pentru ea.

„Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis: „Nu vreau Radu, că o să îi zică lumea Răducu și nu vreau Răducu.” Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic „Costică!”. Constantin sigur rămâne, a povestit Anca Dinicu, transmite spynews.ro.