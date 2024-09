Daliana Răducan și Răzvan Simion, dezvăluiri inedite despre începutul relației lor: „Asta mi-a dat de înțeles că suntem pe drumul cel bun”

Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Daliana Răducan a preferat să rămână discretă și a vorbit rar despre relația ei cu Răzvan Simion. Cu toate acestea, recent a împărtășit dificultățile întâmpinate în formarea unei relații cu o persoană publică. Inițial, a fost provocator pentru ea să se obișnuiască cu această expunere și cu atenția pe care o primea din partea celor din jur. Cu toate acestea, a considerat că aceste sacrificii au fost justificate deoarece relația cu prezentatorul TV este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-a trăit.

„Am fost răsfățați de presă din primul moment, și asta mi-a dat de înțeles că suntem pe drumul cel bun. E foarte curios cum ți se îndreaptă spatele când știi că se poate să fii filmat. (zâmbește) Am avut și perioade dificile la începutul relației, când ne fotografiau de pe schelele unui imobil în construcție, aflat vizavi de locuința noastră, dar acum am înțeles că părțile bune sunt mult mai multe decât micile intruziuni în viața privată.”, a spus Daliana într-un interviu pentru Viva!.

În cadrul aceleiași discuții, cei doi au vorbit despre modul în care au ales să își organizeze nunta. Daliana a precizat că a știut încă de la început cum va arăta rochia ei de mireasă, iar prezentatorul TV a declarat că gusturile rafinate ale soției sale s-au văzut prin alegerea făcută.

„Daliana este o femeie cu personalitate puternică, nu mi-o imaginam în alt registru stilistic; morfologia ei i-a permis să își creeze o rochie atât de bold și de rafinată în același timp. Ce am simțit când am văzut-o? Ce simt mereu când defilează în fața mea: fiori de plăcere, admirație, dorință și respect.”, a spus Răzvan Simion.

„Am știut de la început cum va arăta rochia mea, de aceea am ales să o fac pe comandă. Am găsit în designerul Nicoleta Negură (Muliebrity) omul care să croiască ținuta din visele mele. Apreciez mai multe modele de rochie de mireasă, însă am ales-o pe aceea care să îmi potențeze personalitatea și care să îmi dea forță pentru acea zi. Cred foarte tare în importanța alegerilor vestimentare; nu frumusețea hainelor ar trebui să ne preocupe, ci frumusețea noastră purtând veșmintele potrivite.”, a precizat Daliana.

Într-un alt interviu acordat recent, prezentatorul a mărturisit că nunta trebuia să aibă loc, de fapt, în Italia.

„Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 de toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă. A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Răzvan Simion pentru Spynews.ro.