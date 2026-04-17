Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: „A fost simplu și frumos”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au anunțat în 2020 că formează un cuplu. În decembrie în acel an, de Crăciun, fosta campioană olimpică la gimnastică a fost cerută în căsătorie de către actor. Cununia lor civilă, de pe 30 iulie 2021, a fost discretă. În luna iulie a anului 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios. Cuplul a decis să aibă două perechi de nași, printre care și buna sa prietenă, gimnasta Andreea Răducan, alături de soțul ei, Daniel.

Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au arătat publicului larg că au o relație solidă și odată cu participarea în emisiunea Power Couple România. Cu toate că nu au câștigat competiția, cei doi au învățat enorm din experiența trăită împreună și s-au bucurat de fiecare clipă.

Recent, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost invitați în podcast-ul moderat de Teo Trandafir și au dezvăluit detalii mai puțin știute despre relația lor. Actorul a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe fosta campioană olimpică a României la gimnastică. Acesta a pus la cale un moment deosebit.

Răzvan Bănică: „Simplu. Acasă, fără niciun fel de artificiu.” Sandra Izbașa: „Da, exact. Preparație în seara de ajun de Crăciun.” Răzvan Bănică: „Da, i-am compus o melodie pe care, într-un final, a ascultat-o până la capăt fiindcă din versurile melodiei și-a dat seama că este o cerere în căsătorie.” Sandra Izbașa: „Din primele versuri, dar o am și ringtone la telefon atunci când mă sună Răzvan.” Răzvan Bănică: „Și după câteva versuri și-a dat seama și m-a întrebat, asta e cumva o cerere în căsătorie?” Sandra Izbașa: „Asta e cumva o cerere în căsătorie? Nu, stai și ascultă până la capăt!” Răzvan Bănică: „Voiam să asculte patru minute, să spună și „Da” dacă dorește… A fost simplu și frumos, acasă, lângă brad.” Sandra Izbașa: „Ai creat o atmosferă foarte frumoasă pentru că știu că ai făcut focul în șemineu. Ai adus prosecco și ți-a tremurat mâna și am zis: „Mă, dar de ce îți tremură mâna?” Pentru că erai emoționat, pentru că el știa ce urmează. Eu nu știam ce urmează. Dar tu de ce nu te îmbraci frumos? Și zic: „Măi, eu de Crăciun stau îmbrăcată în pijamale.” El spunea: „Îmbracă-te frumos.” Fiind și primul Crăciun împreună, mă gândeam că vine cu vreo tradiție, că așa se îmbracă oamenii de Crăciun.”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, confesiuni oneste despre viața lor de cuplu

Într-un interviu acordat recent, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit despre momentele tensionate din viața lor de cuplu și modul în care le gestionează.

„Una dintre calitățile vieții noastre de familie o reprezintă comunicarea. Evident că uneori mai există momente în care avem păreri diferite asupra unor subiecte sau situații, însă de fiecare dată le discutăm și avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt și de a recunoaște părerea celuilalt ca fiind corectă, atunci când este cazul. Asta fiindcă orgoliul nu și-a găsit niciodată locul între noi. Știm să gestionăm matur felicitările și complimentele care ne sunt transmise. Apreciem gândurile și mesajele frumoase pe care le primim fiecare dintre noi, în măsura în care ele se încadrează într-o limită a bunului-simț”, au declarat cei doi pentru VIVA!.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost întrebați și despre dorința lor de a deveni părinți, recunoscând că momentan nu se concentrează pe acest aspect al vieții lor de cuplu.

„Ne plac copiii și nu excludem această posibilitate, însă momentan nu o prioritizăm”, au mai spus ei pentru sursa citată.

