Jack Quaid, starul din producția The Boys, s-a căsătorit cu colega lui din serial. Imagini inedite de la nuntă

Jack Quaid și Claudia Doumit s-au căsătorit în Australia.

Jack Quaid, starul din producția The Boys, s-a căsătorit cu colega lui din serial. Imagini inedite de la nuntă

Jack Quaid, fiul fostului cuplu Dennis Quaid și Meg Ryan, s-a căsătorit cu colega sa din serialul „The Boys”, Claudia Doumit, sâmbătă, în Australia.

Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă la Mona Farm, în Braidwood, potrivit publicației australiene Daily Telegraph.

Părinții celebri ai lui Jack (Dennis Quaid & Meg Ryan), care au divorțat în 2001 după zece ani de căsnicie, ar fi participat la nuntă, alături de Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner și Henry Golding. Și colegii lor din serialul The Boys, Karl Urban, Colby Minifie și Nathan Mitchell ar fi fost prezenți.

Jack, în vârstă de 33 de ani, a purtat un sacou roșu cu broderie aurie, în timp ce Doumit, în vârstă de 34 de ani, a purtat o rochie de mireasă din satin alb, potrivit fotografiilor virale distribuite pe Instagram.

Ulterior, imaginile au fost șterse de pe rețelele de socializare, nu înainte ca fanii să le salveze.

Cei doi au avut primul dans pe melodia „Atlantis” de Donovan, mai scrie Daily Telegraph.

Restaurantul Smokey Horse Nepalese din Braidwood a publicat pe Instagram fotografii cu proaspeții căsătoriți și câțiva dintre invitații lor, inclusiv Colby Minifie, actrița Emily Browning și regizorul Eddie O’Keefe, surprinși în local în weekendul nunții.

„Felicitări din suflet proaspeților căsătoriți @jack_quaid și @claudiadoumit, formați un cuplu minunat, vă dorim fericire fără margini și mult noroc în zilele ce urmează!!! A fost o adevărată plăcere să vă avem ca oaspeți aici, la bătrânul #SmokeyHorse, și sperăm că familia și prietenii voștri s-au bucurat de șederea în micul nostru oraș atât de drag… De la #Hollywood la #Braidwood, #GiddyUp!!!”, au scris reprezentanții restaurantului în descrierea postării de pe social media.

Jack Quaid și Claudia Doumit au început să se întâlnească în 2022, atunci cei doi fiind surprinși de paparazzi în timpul unei plimbări, ținându-se de mână. Ei interpretează personajele Hughie Campbell și, respectiv, Victoria Neuman, în „The Boys”. Doumit a părăsit serialul de succes de pe Prime Video în 2024, după ce personajul ei a fost ucis în finalul sezonului 4.

Cei doi împărtășesc adesea imagini în care apar împreună pe rețelele de socializare, fotografiile fiind foarte apreciate de fani.

Jack a oferit o perspectivă rară asupra vieții sale alături de Doumit într-un interviu acordat Los Angeles Times în 2025.

„Claudia sau eu facem, de obicei, cafeaua. Avem cam o întreagă rutină de dimineață. Nu ca să par prea arogant, dar nu prea sunt niciodată aici, sau cel puțin nu am fost în ultimul an, așa că de fiecare dată când sunt acasă, vreau pur și simplu să mă bucur de asta.”, a mărturisit actorul.

Actorul din „Novocaine” a adăugat: „Singura constantă în fiecare zi este că ne trezim, bem cafea și punem un disc. Sunt lucruri simple care încep ziua într-un mod relaxat.”

Contactați de presa internațională, cei doi nu au făcut până acum comentarii cu privire la evenimentul important din viața lor.

Foto: Instagram

