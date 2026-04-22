Irina Fodor, experiență de vis la filmările pentru Asia Express 2026. Cum a fost impresionată prezentatoarea: „Nu cred că îl voi uita vreodată”

Irina Fodor își ține la curent fanii de pe social media cu experiențele de care are parte pe parcursul filmărilor de la Asia Express 2026, care se desfășoară în Uzbekistan și China. De această dată, prezentatoarea TV a fost cucerită de un loc unic, pe care nu îl va putea uita prea curând.

Irina Fodor, experiență de neuitat la Asia Express 2026

Pe parcursul filmărilor de la Asia Express 2026, Irina Fodor a avut ocazia să viziteze Zhangjiajie, primul parc național din China. Acesta este situat în colțul de nord-vest al provinciei Hunan și a fost înființat în 1982. Parcul Național Forestier Zhangjiajie se remarcă prin priveliști impresionante, pe care le poți admira la fiecare pas, așa cum a făcut și Irina Fodor. Printre atracțiile parcului se numără Liftul Bailong, care poate duce oamenii la o altitudine de 326 de metri în mai puțin de două minute, conform BBC. Pe lângă, munţii plutitori Hallelujah din celebrul film Avatar, regizat de James Cameron, au fost inspirați de vârful muntos din parcul Zhangjiajie.

„Astăzi am ajuns într-un loc care pare desenat, nu real.

Asta deși ziua a început cu o ploaie infernală, pentru care păreau mai potrivite planuri modeste.

Dar, uneori, exact zilele care nu promit nimic, ajung să surprindă cel mai tare.

Am urcat cu Bailong Elevator, cel mai înalt lift exterior din lume. În mai puțin de 2 minute, la 326 de metri înălțime, s-a deschis în fața ochilor mei un peisaj pe care nu cred că îl voi uita vreodată.

Zhangjiajie — munții care au inspirat lumea din Avatar și care te lasă, sincer, fără cuvinte.

S-au format în sute de milioane de ani, modelați de apă, vânt și timp. Astăzi i-am văzut plutind printre nori.

Dacă mai aveam vreun dubiu, azi am înțeles că natură a inventat totul prima.”

Despre Asia Express, sezonul 9

Antena 1 a anunțat oficial în ce țări urmează să se desfășoare sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni și obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenții nu se vor confrunta doar cu tradiții și probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne – de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Ce vedete participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane și fără bani, având la dispoziție doar propria ingeniozitate și bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina Fodor, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, și anume Perla din Shanghai.

Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, What’s UP și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseți neașteptate, prin Uzbekistan și China.

