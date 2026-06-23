10 comedii cu spionaj, care te vor amuza, dar și îți vor menține suspansul

Aceste filme îți vor capta atenția de la prima secvență.

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  de  Braslasu Iulia
1. Get Smart
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Dacă ți-ai propus să urmărești filme despre spioni, agenți secreți și misiuni aproape imposibile, dar care conțin și momente pline de amuzament, iată câteva recomandări pe care să le iei în considerare.

1. Get Smart

În comedia de acțiune Get Smart, protagoniștii sunt jucați de Anne Hathaway și Steve Carell. Cei doi interpretează rolurile unor agenți care se văd forțați să lucreze împreună pentru a pune capăt unui complot terorist. 

2. Duplicity

Tony Gilroy a scris și regizat Duplicity, cu Julia Roberts și Clive Owen în rolurile principale. Cei doi îi joacă pe Claire Stenwick și Ray Koval, doi agenți guvernamentali care, în ciuda faptului că lucrează pentru corporații rivale, formează o echipă într-o misiune ce implică un produs așa-zis revoluționar. 

3. Spy

În comedia de acțiune Spy, Melissa McCarthy o interpretează pe Susan Cooper, o agentă CIA, care se află în spatele celor mai periculoase misiuni ale agenției. Ea se oferă voluntară pentru a lucra sub acoperire în lumea unui traficant de arme și pentru a preveni o adevărată criză globală. 

4. Johnny English

Rowan Atkinson, cunoscut mai degrabă pentru personajul Mr. Bean, a avut rolul principal în comedia cu spioni Johnny English. Actorul a jucat un agent MI7, care trece la rangul de super spion după ce un agent este asasinat, iar toți ceilalți agenți sunt aruncați în aer la înmormântarea sa. Iar misiunea sa principală are legătură cu furtul unei colecții de pietre prețioase. 

5. RED

În filmul RED, cu Bruce Willis, Helen Mirren și Morgan Freeman în rolurile principale, mai mulți foști agenți CIA se reunesc într-o nouă misiune de spionaj. În această peliculă, umorul formează o echipă pe cinste cu secvențele de acțiune. 

6. Confessions of a Dangerous Mind

George Clooney și-a făcut debutul în regie în 2002, cu Confessions of a Dangerous Mind, un film care pornește de la cartea cu același nume a producătorului TV Chuck Barriss. În film, îl cunoaștem pe un prezentator de televiziune, care susține că a lucrat ca asasin pentru CIA. Pelicula dispune de o distribuție formată din nume apreciate astăzi, precum Sam Rockwell, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal și Julia Roberts.

7. Charade

Charade este o comedie romantică care îmbină elemente de spionaj, cu Audrey Hepburn în rol principal. Actrița a jucat rolul unei femei care este păcălită de către un grup de bărbați care vor să pună mâna pe averea soțului ei care a murit. Își dă seama că persoanele care vor să o ajute au, de fapt, intenții malefice în spate. 

8. From Beijing with Love

În From Beijing with Love, un spion chinez, care a fost în concediu de zece ani în timp ce își câștiga existența ca măcelar, are ca misiune să găsească la Hong Kong un craniu de Tyrannosaurus rex furat. Pe cât de absurdă ar suna intriga, filmul nu se abate de la momentele amuzante, dar nici de la cele de acțiune. 

9. Who Am I?

Jackie Chan, considerat unul dintre starurile de seamă ale filmelor de acțiune și recunoscut pentru cascadoriile sale electrizante, a avut rolul principal în filmul Who Am I?, pe care l-a regizat alături de prietenul și colaboratorul său, benny Chan. Actorul a jucat rolul unui agent secret care își pierde memoria în urma unui accident cu elicopetorul. Acum, trebuie să își retrăiască trecutul și să afle de ce este urmărit. 

10. Top Secret!

Top Secret! este primul film în care a jucat Val Kilmer. Actorul a interpretat rolul unui star pop, pe nume Nick Rivers, care călătorește în Germania de Est comunistă pentru un festival cultural. În urma acestei călătorii, e recrutat de o mișcare clandestină de rezistență. Pe fundalul unui haos generat de plănuirea unor evadări din închisoare, se îndrăgostește de o tânără care i-a furat inima din prima clipă. Iar scenele de acțiune se îmbină perfect cu umorul personajului lui Kilmer. 

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Foto: PR

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