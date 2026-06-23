Ilona Brezoianu, pictorial exclusiv cu băiețelul ei, pentru BABY UNICA

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Actrița Ilona Brezoianu ni-l prezintă, în exclusivitate, pe fiul ei, Matei, acum în vârstă de 7 luni, în primul număr BABY UNICA. Delicios, simpatic, cu ochi albaștri ca ai mamei, Matei ne-a cucerit complet la ședința foto realizată de Marius Bărăgan și Alexandra Calafeteanu.

Ilona este una dintre vedetele care nu se feresc să își arate viața exact așa cum este, fără filtre. Face haz de necaz, își asumă vulnerabilitățile și vorbește deschis despre provocările prin care trece. Așa o vede publicul, așa o vedem și noi, iar tocmai de aceea ni s-a părut alegerea perfectă pentru prima copertă BABY UNICA, o revistă care pune accent pe real stories, real people și pe maternitatea trăită sincer, nu cosmetizată pentru social media.

„Eu mă văd așa cum mă vedeți și voi. Îmi place să fiu cât mai naturală și nu arăt ceea ce nu sunt. Probabil că asta mi-a și adus simpatia publicului. Mi se pare obositor să construiești o imagine perfectă și să încerci să o susții permanent. Oamenii se conectează mai degrabă cu sinceritatea decât cu perfecțiunea. Umorul m-a salvat în multe momente, iar vulnerabilitatea nu mi se pare un defect, ci ceva foarte uman”, a declarat Ilona, în interviul pe care vă invităm să îl parcurgeți integral în revista BABY UNICA, alături de ședința foto cu Matei, un copil senin, care râde în toate pozele.

Interviul cu Ilona și ședința foto alături de Matei sunt doar o mică parte din conținutul celor 100 de pagini glossy, pregătite atent, responsabil și cu mult drag pentru cititoarele BABY UNICA. Iată câteva dintre subiectele captivante pe care le veți descoperi în această ediție:

Cuprins BABY Unica

• 8. CE AI FACE DIFERIT? Mamele cu copii mari răspund, mamele cu copii mici se inspiră

• 10. COVERSTORY Ilona Brezoianu ni-l prezintă pe Matei

• 16. PRIMUL TRIMESTRU Ghid complet pentru viitoarele mame

• 20. MOMENTUL ADEVĂRULUI 11 semne că ar trebui să faci un test de sarcină

• 26. JURNAL DE SARCINĂ Un drum început din iubire, nu din presiune

• 30. FERTILIZAREA IN VITRO Interviu cu dr. Andreas Vythoulkas, expert în infertilitate și tată a patru copii

• 34. NAȘTEREA NATURALĂ Prof. univ. dr. Monica Cîrstoiu: „Pentru tine și copilul tău, cel mai de preț lucru este să fiți bine!”

• 38. MOAȘA CARE VEGHEAZĂ Camelia Damaschin: „Nu mama alege calea de naștere, ci bebelușul”

• 40. REAL PEOPLE Crista și Manole Capsali: „Faptul că el și-a pus pe pauză cariera, pentru starea mea psihică, a însemnat enorm pentru mine”

• 44. NUTRIȚIE Obiceiul copiilor de a mânca legume se formează încă din perioada prenatală

• 46. GHIDUL COMPLET AL DENTIȚIEI LA COPII Primii dinți, suzeta, cariile și aparatul dentar

• 50. MICI POFTICIOȘI, MARI PROVOCĂRI Sfaturile nutriționistului pentru alimentația preșcolarilor

• 54. DR. DANIELA DOBRIȚOIU Fără panică! Tot ce trebuie să știi despre afecțiunile urologice la băieți

• 58. BONĂ, CREȘĂ SAU BUNICI? Ce alegi atunci când te întorci la serviciu

• 60. POVESTEA LUI ZIAN Nu toți eroii poartă pelerine! Unii poartă scutece mărimea zero

• 64. PAULA SELING ”O familie nu este definită de biologie, ci de iubire, responsabilitate și prezență”

• 68. ANA MOROȘANU, PSIHOLOG Cum încurajăm independența copiilor și cum îi pregătim pentru situațiile de criză, fără să îi speriem

• 72. VIAȚA INTIMĂ DUPĂ BEBELUȘ Ce se schimbă cu adevărat și cum vă regăsiți unul pe celălalt

• 82. TRAVEL Prima vacanță cu bebe, aventura pe care părinții o țin minte toată viața

Despre BABY UNICA

Proiectul BABY UNICA este dedicat femeilor care trăiesc maternitatea autentic, cu toate emoțiile, provocările și transformările pe care această etapă le aduce.

Într-o piață în care maternitatea a fost adesea idealizată sau abordată exclusiv tehnic, BABY UNICA propune o perspectivă diferită: sinceră, caldă și profund umană. Revista vorbește despre femei cu experiențe reale, despre viață necosmetizată și despre curajul de a fi mamă fără presiunea perfecțiunii.

Construită ca un ghid complet al maternității, de la concepție și fertilitate până la primii ani din viața copilului, revista îmbină informația validată medical cu povești personale, experiențe autentice și o zonă consistentă de lifestyle, dedicată femeii aflate în rolul de mamă.

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