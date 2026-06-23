Fiicele lui Sarah Jessica Parker au împlinit 17 ani. Ce mesaj emoționant le-a transmis actrița?

Fiicele lui Sarah Jessica Parker au împlinit 17 ani. Adolescentele au fost celebrate cu un mesaj înduioșător de celebra lor mamă.

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  de  ELLE.ro
Fiicele lui Sarah Jessica Parker au împlinit 17 ani. Ce mesaj emoționant le-a transmis actrița?

Fiicele gemene ale lui Sarah Jessica Parker au împlinit 17 ani. Marion Loretta Elwell și Tabitha Hodge Broderick nu ajung deseori în atenția publicului, însă actrița care a întruchipat-o ani la rând pe adorabila Carrie Bradshaw din serialul iconic Sex and the City (și din continuarea mai puțin reușită And Just Like That…) a decis că o astfel de celebrare merită făcută în fața tuturor. Actrița în vârstă de 61 de ani a decis să își sărbătorească fetele inclusiv pe contul său de pe platforma Instagram, unde este urmărită de aproape 10 milioane de fani.

Astfel, pe 22 iunie, ziua în care fiicele lui Sarah Jessica Parker au împlinit 17 ani, aceasta a postat o serie de imagini cu fetele, care le înfățișează de-a lungul anilor, alături de un mesaj înduioșător, în care s-ar recunoaște orice mamă.

„22 iunie 2009. Astăzi aveți 17 ani. Și sunteți înțelepte. Și bune. Și fericite. Și vă găsiți propriul drum în cel mai frumos mod. Și amuzante. Și prietene devotate. Și fiice adorate. La mulți ani, dragi Loretta și Tabitha. Cu admirație și fiecare strop din dragostea mea. XXX, Mama.”

Loretta și Tabitha, fiicele lui Sarah Jessica Parker, sunt, alături de fiul James Wilkie, copiii pe care actrița îi are din relația cu actorul Matthew Broderick, în vârstă de 64 de ani. Cum cuplul nu își expune decât rareori copiii, aceasta a fost o ocazie rară pentru ca fanii celor două vedete să privească către viața privată a acestora.

Însă Sarah Jessica Parker a mai vorbit recent despre relația pe care o are cu fiicele sale care se apropie de vârsta maturității. Aceasta a făcut o serie de declarații în cadrul unei apariții la Jenna and Friends, în primăvara anului trecut. „Cred că există un fel de idee falsă despre adolescente. Eu le găsesc pe fetele mele niște persoane plăcute.” Actrița s-a lăudat cu fiicele sale, spunând că au personalități aparte. „Îmi place compania lor. Sunt atât de interesante. (…) La modul general, sunt foarte bune și curioase”, a mai comentat actrița.

În trecut, într-un interviu acordat în 2018 publicației People, fiicele lui Sarah Jessica Parker au fost descrise chiar de mama lor ca fiind foarte diferite, deși sunt gemene și extrem de apropiate.

„Sunt foarte devotate una alteia, dar vor spune și ‘Am nevoie de timp departe de ea’. (…) Tabitha se poate juca singură ore întregi. Loretta are mereu nevoie să o caute.”

Sarah Jessica Parker a mai vorbit recent despre copiii săi atunci când a fost onorată pentru întreaga sa carieră în film și televiziune cu premiul Carol Burnett la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur.

„Pentru familia pe care am construit-o. Divinii noștri James Wilkie, Loretta și Tabitha, Dumnezeule (…) Vă iubesc atât de profund și vă admir atât de tare pentru oamenii care veți deveni. În fiecare zi, acasă și la muncă, vreau să vă fac să fiți mândri de mine.”

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Foto: Arhiva ELLE

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