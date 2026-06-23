130.000 de participanți și peste 100 de evenimente sold-out la TIFF.25

Zece zile de proiecții, concerte, întâlniri și evenimente speciale au adus la Cluj peste 130.000 de spectatori și participanți.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
130.000 de participanți și peste 100 de evenimente sold-out la TIFF.25

Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania (12-21 iunie 2026) s-a încheiat duminică, 21 iunie, după un program care a inclus peste 100 de evenimente sold-out.

Organizatorii au anunțat și perioada următoarei ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc între 11 – 21 iunie 2027.

Printre cele mai vizionate filme ale ediției s-au numărat 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), cu 4.000 de spectatori, urmat de Crima de la etajul 3 (Bazaar, Murder in the Building, r. Rémi Bezançon), cu 3.200 de spectatori, și de Unora le place jazzul (Some Like it Hot, r. Billy Wilder), cu 3.000 de spectatori. Ultimul viking (The Last Viking, r. Anders Thomas Jensen) și Delta sălbatică (r. Dan Dinu) au atras câte 2.800 de spectatori fiecare, în timp ce Lucruri nespuse (Things We Don’t Say, r. Gabriele Muccino) a fost urmărit de 2.400 de spectatori, iar Gerul morții (Dead of Winter, r. Brian Kirk), de 2.000. Câte 1.800 de spectatori au avut Găina (Hen, r. György Pálfi) și Crăciun amar (r. Pedro Almodóvar), urmate de Strada Málaga (Calle Malaga, r. Maryam Touzani), cu 1.700 de spectatori, și de Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude), cu 1.600. Clasamentul este completat de Aici mă simt acasă (Feels Like Home, r. Gábor Holtai), cu 1.200 de spectatori, și de Lionel (r. Carlos Saiz), cu 1.000 de spectatori.

TIFF.25 a adus la Cluj actori, regizori, producători și profesioniști ai industriei cinematografice din întreaga lume. Printre invitații speciali s-au numărat actrița italiană Ornella Muti, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei europene, actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut pentru rolurile din Game of Thrones, The Wire și Peaky Blinders, regizorul britanic Ben Wheatley, unul dintre cei mai apreciați autori ai cinemaului britanic contemporan, actorul Sam Riley, protagonist al unor filme precum Control și High-Rise, producătorul și promotorul cultural polonez Roman Gutek, actrițele Alexandra Maria Lara și Anda Onesa, precum și regizorul Corneliu Porumboiu. Lor li s-au alăturat sute de cineaști, producători, scenariști și actori prezenți la proiecții, întâlniri cu publicul și evenimente profesionale.

Printre momentele speciale ale ediției aniversare s-a numărat Notte Morricone, spectacolul companiei Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto. Creat de coregraful spaniol Marcos Morau pe muzica lui Ennio Morricone, reorchestrată de Maurizio Billi, acesta a adus pe scenă 16 dansatori într-o producție de dans contemporan inspirată de universul cinematografic al celebrului compozitor italian.

Un alt eveniment de succes a fost Film Food în Livadă, un eveniment derivat din programul festivalului care reunește gastronomia și cinematografia, dedicat celor care vor să petreacă o seară în natură, alături de prieteni sau familie. Pe lângă un târg al producătorilor locali și o cină pregătită de chef Adi Hădean, aceasta a fost prilejul unei proiecții a comediei clasice Aripioară sau picior? (L’Aile ou la cuisse, r. Claude Zidi, Franța, 1976), cu Louis de Funès.

Pe lângă programul dedicat publicului larg, festivalul a găzduit și RO Days | Industry Events, care a reunit peste 1.000 de profesioniști din industrie – regizori, producători, distribuitori, agenți de vânzări și reprezentanți ai unor festivaluri și organizații internaționale.

O parte dintre filmele prezentate la TIFF.25 vor putea fi văzute și online: O selecție de scurtmetraje românești din cadrul Zilelor Filmului Românesc va putea fi urmărită gratuit pe platforma FestivalScope, iar profesioniștii din domeniu vor avea acces, prin FestivalScope Pro, la o selecție extinsă de filme din festival, inclusiv titluri din Competiția Oficială, What’s Up, Doc? și Zilele Filmului Românesc.

Până atunci, o parte dintre filmele din programul TIFF.25 vor ajunge în alte orașe din România și Republica Moldova: Retrospectiva TIFF la București (9 – 12 iulie), TIFF Chișinău (24-26 iulie), TIFF Sibiu (30 iulie-2 august), TIFF Timișoara (17-20 septembrie) și TIFF Oradea (25-27 septembrie).

Câștigătorii TIFF.25

Cele mai importante premii ale celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania au fost acordate sâmbătă seara, 20 iunie, în cadrul Galei de Închidere de la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Marele premiu al festivalului, Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, oferit de Banca Transilvania, a revenit filmului Lionel (Spania, Franța). Distincția a fost prezentată pe scenă de actorul irlandez Aidan Gillen, membru al juriului Competiției Oficiale. Lungmetrajul lui Carlos Saiz spune povestea unui tânăr care pornește într-o călătorie alături de tatăl său, încercând să repare o relație marcată de ani de absență și neînțelegeri.

Într-un moment emoționant, regizorul Carlos Saiz a declarat pe scenă că „este un film despre familie și a doua șansă, dar, mai presus de toate, este un film care aduce în prim-plan oameni ale căror povești ajung prea rar pe ecran. Vă mulțumim că ne ajutați să le oferim vizibilitate și că le onorați prin acest premiu.”

Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a fost acordat regizoarei Konstantina Kotzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență, iubire și libertatea de a-ți imagina alte lumi. Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro, a mers către Tatăl nostru (Our Father, Serbia, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina), o poveste despre adicție și reabilitare.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat întregii distribuții din Gol goluț (Truly Naked, Țările de Jos, Belgia, Franța), formată din Caolán OGorman, Andrew Howard, Alessa Savage și Safiya Benaddi, pentru un film care explorează vulnerabilitatea, intimitatea și felul în care oamenii încearcă să se reconecteze unii cu ceilalți.

În cadrul competiției Zilele Filmului Românesc, premiul pentru Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro, oferit de DACIN SARA, a fost câștigat de Y, regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu. Premiul pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, a revenit filmului Dus-întors, regizat de Cristian Bota.

Câștigătorul secțiunii What’s Up, Doc? a fost anul acesta Memorie (Memory, Franța, Țările de Jos), regizat de Vladlena Sandu. Premiul, în valoare de 2.000 de euro, recompensează un documentar hibrid profund personal, în care cineasta se întoarce la experiențele copilăriei petrecute în timpul războiului din Cecenia și la urmele lăsate de acestea asupra prezentului.

Publicul TIFF și-a ales favoriții: Aici mă simt acasă (Feels Like Home, r. Gábor Holtai, Ungaria) a primit Premiul Publicului, în valoare de 2.000 de euro, oferit de Mastercard, în timp ce Delta sălbatică (r. Dan Dinu) a fost desemnat Cel mai Popular Film românesc din festival, distins cu Vodafone Hearts Award, în valoare de 2.500 de euro.

Ediția a 25-a a adus și o serie de distincții speciale. Trofeul TIFF.25 i-a fost acordat lui Corneliu Porumboiu, cel mai premiat cineast român la TIFF, Premiul Janovics Jenő a mers la producătorul și distribuitorul polonez Roman Gutek, Premiul de Excelență, oferit de Nova Power & Gas, i-a revenit actriței Anda Onesa, iar Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, a fost acordat actriței italiene Ornella Muti. Acesta i-a fost înmânat de Gabriel Spahiu, într-un moment savuros care a stârnit aplauzele și râsetele publicului.

Lista completă a premiilor oferite la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania este disponibilă pe tiff.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
10 comedii cu spionaj, care te vor amuza, dar și îți vor menține suspansul
Lifestyle
10 comedii cu spionaj, care te vor amuza, dar și îți vor menține suspansul
Dovezi că ți-ai asumat foarte multe responsabilități în cuplu și nici nu-ți dai seama că ești supraîncărcată
Lifestyle
Dovezi că ți-ai asumat foarte multe responsabilități în cuplu și nici nu-ți dai seama că ești supraîncărcată
Cupluri de vedete care au acordat mai multe șanse relației lor, dar în final s-au despărțit
Lifestyle
Cupluri de vedete care au acordat mai multe șanse relației lor, dar în final s-au despărțit
Certurile cu partenerul te copleșesc emoțional? Cum să te autoreglezi
Lifestyle
Certurile cu partenerul te copleșesc emoțional? Cum să te autoreglezi
Motive pentru care partenerul tău e prea puțin implicat în cuplu și nu au legătură cu infidelitatea
Lifestyle
Motive pentru care partenerul tău e prea puțin implicat în cuplu și nu au legătură cu infidelitatea
Motive pentru care partenerul tău își cere scuze, deși sub nicio formă nu crede în ele și nu regretă ce a făcut
Lifestyle
Motive pentru care partenerul tău își cere scuze, deși sub nicio formă nu crede în ele și nu regretă ce a făcut
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Iuliana Pepene, imagini de senzație din vacanță. Cum s-a lăsat pozată prezentatoarea de la Observator pe „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini de senzație din vacanță. Cum s-a lăsat pozată prezentatoarea de la Observator pe „insula milionarilor”
Alexandra Stan, imagini spectaculoase în costum de baie, în ultimul trimestru de sarcină. Cum și-a afișat burtica de gravidă
Alexandra Stan, imagini spectaculoase în costum de baie, în ultimul trimestru de sarcină. Cum și-a afișat burtica de gravidă
Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor
Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. De ce a fost interzisă vedeta pe vremea lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. De ce a fost interzisă vedeta pe vremea lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Două redacții, o misiune comună: mai multă informație relevantă pentru public, într-un parteneriat Libertatea.ro & Euronews România
Două redacții, o misiune comună: mai multă informație relevantă pentru public, într-un parteneriat Libertatea.ro & Euronews România
Lifestyle

Libertatea.ro și Euronews România lansează două noi formate video short, sub brandul 5Știri - 5Știri Economic și 5Știri Global, un proiect editorial construit în jurul unei misiuni comune: aceea de a aduce informația relevantă mai aproape de public, într-un format adaptat modului în care oamenii consumă astăzi conținut.

+ Mai multe
Cum crezi că îți exprimi admirația, dar așa îi întreții partenerului tipare nesănătoase
Cum crezi că îți exprimi admirația, dar așa îi întreții partenerului tipare nesănătoase
Lifestyle

Admirația este importantă într-o relație, dar în legătură cu ce aspecte o manifești? Căci uneori ea nu întărește comportamente pozitive.

+ Mai multe
Filme excepționale lansate în ultimii 10 ani, care merită din plin toată atenția ta
Filme excepționale lansate în ultimii 10 ani, care merită din plin toată atenția ta
Lifestyle

Îți propunem în lista de mai jos o serie de filme care te invită să privești lumea cu seninătate, umor, blândețe, dar și îngrijorare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC