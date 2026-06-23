130.000 de participanți și peste 100 de evenimente sold-out la TIFF.25

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Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania (12-21 iunie 2026) s-a încheiat duminică, 21 iunie, după un program care a inclus peste 100 de evenimente sold-out.

Organizatorii au anunțat și perioada următoarei ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc între 11 – 21 iunie 2027.

Printre cele mai vizionate filme ale ediției s-au numărat 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), cu 4.000 de spectatori, urmat de Crima de la etajul 3 (Bazaar, Murder in the Building, r. Rémi Bezançon), cu 3.200 de spectatori, și de Unora le place jazzul (Some Like it Hot, r. Billy Wilder), cu 3.000 de spectatori. Ultimul viking (The Last Viking, r. Anders Thomas Jensen) și Delta sălbatică (r. Dan Dinu) au atras câte 2.800 de spectatori fiecare, în timp ce Lucruri nespuse (Things We Don’t Say, r. Gabriele Muccino) a fost urmărit de 2.400 de spectatori, iar Gerul morții (Dead of Winter, r. Brian Kirk), de 2.000. Câte 1.800 de spectatori au avut Găina (Hen, r. György Pálfi) și Crăciun amar (r. Pedro Almodóvar), urmate de Strada Málaga (Calle Malaga, r. Maryam Touzani), cu 1.700 de spectatori, și de Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude), cu 1.600. Clasamentul este completat de Aici mă simt acasă (Feels Like Home, r. Gábor Holtai), cu 1.200 de spectatori, și de Lionel (r. Carlos Saiz), cu 1.000 de spectatori.

TIFF.25 a adus la Cluj actori, regizori, producători și profesioniști ai industriei cinematografice din întreaga lume. Printre invitații speciali s-au numărat actrița italiană Ornella Muti, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei europene, actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut pentru rolurile din Game of Thrones, The Wire și Peaky Blinders, regizorul britanic Ben Wheatley, unul dintre cei mai apreciați autori ai cinemaului britanic contemporan, actorul Sam Riley, protagonist al unor filme precum Control și High-Rise, producătorul și promotorul cultural polonez Roman Gutek, actrițele Alexandra Maria Lara și Anda Onesa, precum și regizorul Corneliu Porumboiu. Lor li s-au alăturat sute de cineaști, producători, scenariști și actori prezenți la proiecții, întâlniri cu publicul și evenimente profesionale.

Printre momentele speciale ale ediției aniversare s-a numărat Notte Morricone, spectacolul companiei Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto. Creat de coregraful spaniol Marcos Morau pe muzica lui Ennio Morricone, reorchestrată de Maurizio Billi, acesta a adus pe scenă 16 dansatori într-o producție de dans contemporan inspirată de universul cinematografic al celebrului compozitor italian.

Un alt eveniment de succes a fost Film Food în Livadă, un eveniment derivat din programul festivalului care reunește gastronomia și cinematografia, dedicat celor care vor să petreacă o seară în natură, alături de prieteni sau familie. Pe lângă un târg al producătorilor locali și o cină pregătită de chef Adi Hădean, aceasta a fost prilejul unei proiecții a comediei clasice Aripioară sau picior? (L’Aile ou la cuisse, r. Claude Zidi, Franța, 1976), cu Louis de Funès.

Pe lângă programul dedicat publicului larg, festivalul a găzduit și RO Days | Industry Events, care a reunit peste 1.000 de profesioniști din industrie – regizori, producători, distribuitori, agenți de vânzări și reprezentanți ai unor festivaluri și organizații internaționale.

O parte dintre filmele prezentate la TIFF.25 vor putea fi văzute și online: O selecție de scurtmetraje românești din cadrul Zilelor Filmului Românesc va putea fi urmărită gratuit pe platforma FestivalScope , iar profesioniștii din domeniu vor avea acces, prin FestivalScope Pro , la o selecție extinsă de filme din festival, inclusiv titluri din Competiția Oficială, What’s Up, Doc? și Zilele Filmului Românesc.

Până atunci, o parte dintre filmele din programul TIFF.25 vor ajunge în alte orașe din România și Republica Moldova: Retrospectiva TIFF la București (9 – 12 iulie), TIFF Chișinău (24-26 iulie), TIFF Sibiu (30 iulie-2 august), TIFF Timișoara (17-20 septembrie) și TIFF Oradea (25-27 septembrie).

Câștigătorii TIFF.25

Cele mai importante premii ale celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania au fost acordate sâmbătă seara, 20 iunie, în cadrul Galei de Închidere de la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Marele premiu al festivalului, Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, oferit de Banca Transilvania, a revenit filmului Lionel (Spania, Franța). Distincția a fost prezentată pe scenă de actorul irlandez Aidan Gillen, membru al juriului Competiției Oficiale. Lungmetrajul lui Carlos Saiz spune povestea unui tânăr care pornește într-o călătorie alături de tatăl său, încercând să repare o relație marcată de ani de absență și neînțelegeri.

Într-un moment emoționant, regizorul Carlos Saiz a declarat pe scenă că „este un film despre familie și a doua șansă, dar, mai presus de toate, este un film care aduce în prim-plan oameni ale căror povești ajung prea rar pe ecran. Vă mulțumim că ne ajutați să le oferim vizibilitate și că le onorați prin acest premiu.”

Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a fost acordat regizoarei Konstantina Kotzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență, iubire și libertatea de a-ți imagina alte lumi. Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro, a mers către Tatăl nostru (Our Father, Serbia, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina), o poveste despre adicție și reabilitare.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat întregii distribuții din Gol goluț (Truly Naked, Țările de Jos, Belgia, Franța), formată din Caolán OGorman, Andrew Howard, Alessa Savage și Safiya Benaddi, pentru un film care explorează vulnerabilitatea, intimitatea și felul în care oamenii încearcă să se reconecteze unii cu ceilalți.

În cadrul competiției Zilele Filmului Românesc, premiul pentru Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro, oferit de DACIN SARA, a fost câștigat de Y, regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu. Premiul pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, a revenit filmului Dus-întors, regizat de Cristian Bota.

Câștigătorul secțiunii What’s Up, Doc? a fost anul acesta Memorie (Memory, Franța, Țările de Jos), regizat de Vladlena Sandu. Premiul, în valoare de 2.000 de euro, recompensează un documentar hibrid profund personal, în care cineasta se întoarce la experiențele copilăriei petrecute în timpul războiului din Cecenia și la urmele lăsate de acestea asupra prezentului.

Publicul TIFF și-a ales favoriții: Aici mă simt acasă (Feels Like Home, r. Gábor Holtai, Ungaria) a primit Premiul Publicului, în valoare de 2.000 de euro, oferit de Mastercard, în timp ce Delta sălbatică (r. Dan Dinu) a fost desemnat Cel mai Popular Film românesc din festival, distins cu Vodafone Hearts Award, în valoare de 2.500 de euro.

Ediția a 25-a a adus și o serie de distincții speciale. Trofeul TIFF.25 i-a fost acordat lui Corneliu Porumboiu, cel mai premiat cineast român la TIFF, Premiul Janovics Jenő a mers la producătorul și distribuitorul polonez Roman Gutek, Premiul de Excelență, oferit de Nova Power & Gas, i-a revenit actriței Anda Onesa, iar Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, a fost acordat actriței italiene Ornella Muti. Acesta i-a fost înmânat de Gabriel Spahiu, într-un moment savuros care a stârnit aplauzele și râsetele publicului.

Lista completă a premiilor oferite la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania este disponibilă pe tiff.ro .

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