Filme care au fost pe punctul de a fi regizate de către altcineva

Unele filme considerate clasice au ajuns să fie asociate cu regizorul lor. Astfel că, poate fi greu să ne imaginăm cum ar fi decurs acțiunea dacă ar fi fost regizate de către o altă persoană. Sunt câțiva regizori care au refuzat proiecte de anvergură invocând motive care au legătură cu alte angajamente sau cu viziunile creative diferite, iar peliculele au fost preluate de către altcineva.

1. Batman Begins

Batman Begins este primul dintre cele trei filme din trilogia lui Christopher Nolan, Dark Knight. Cei care au urmărit peliculele cu siguranță vor fi surprinși când vor afla că regizorul nu a fost la început prima alegere pentru acest proiect. Înainte ca Nolan să semneze regia pentru Batman Begins, producătorii de la Warner Brothers îl doreau pe David Fincher, cel care a refuzat, considerând că proiectul nu i se potrivește.

2. Rain Man

În categoria filmelor clasice se află și filmul Rain Man, care a avut cele mai mari încasări din 1988. Pentru această peliculă cu Tom Cruise și Dustin Hoffman în rolurile principale, Steven Spielberg semnase inițial regia. Acesta a renunțat, iar motivul are legătură cu o serie de conflicte din cauza programului cu viitoarea serie a francizei Indiana Jones, Indiana Jones and the Last Crusade. Așa că, Rain Main a fost regizat de Barry Levinson.

3. Clockers

Clockers, drama criminală din 1995, e adaptată după romanul cu același nume scris de Richard Price. La scenariul peliculei au lucrat Spike Lee și Richard Price, iar ce a ieșit se apropie destul de mult de carte. Dar, cu toate astea, regizorul inițial ar fi fost Martin Scorsese. El a renunțat la proiect pentru a se concentra pe regia filmului Casino, iar Spike Lee a regizat Clockers.

4. Dune

Fanii Dune în mod cert nu au uitat de prima adaptare cinematografică după romanul SF scris de Frank Herbert. Filmul din 1984 a fost regizat de David Lynch, însă au fost luate în considerare mai multe nume, printre care și Ridley Scott. Regizorul a declarat ulterior că lucrurile nu au decurs așa cum trebuie din cauza dorinței producătorului Dino De Laurentiis de a filma pelicula în Mexic. Scott a refuzat proiectul din cauza condițiilor dificile de la studioul din Mexic.

5. Star Wars Episode VI: Return Of The Jedi

Star Wars Episodul VI: Return Of The Jedi a fost ultima parte a trilogiei originale Star Wars. George Lucas a lucrat la scenariul fiecărui film din trilogia originală, însă el a regizat doar A New Hope. Filmul a fost regizat de Richard Marquand, însă a existat posibilitatea să arate complet diferit dacă ar fi fost preluat de David Lynch. Însă, acesta nu a fost interesat atât de mult.

6. Alien: Resurrection

Danny Boyle a avut discuție cu Fox în ceea ce privește regia filmului Alien: Resurrection. Deși prima dată era interesat de proiect și a fost încântat de scenariul lui Joss Whedon, a refuzat pentru că nu a căzut de acord cu studioul în ceea ce privește direcția creativă. Jean-Pierre Jeunet a regizat filmul în cele din urmă.

7. Jurassic Park

În ceea ce privește Jurassic Park, situația a fost complicată. Înainte ca romanul cu același nume scris de Michael Crichton să devină un film, drepturile asupra cărții au făcut subiectul unei dezbateri aprinse și a unei licitații între Warner Brothers și Universal. Drepturile au fost asigurate de Universal, iar proiectul i-a fost predat lui Steven Spielberg. În cazul în care Warner Brothers și-ar fi asigurat drepturile, filmul ar fi fost regizat de Tim Burton.

8. The Exorcist

Mai mulți regizori au fost în discuții pentru a aduce pe ecrane The Exorcist, însă au refuzat. Printre aceștia au fost și Peter Bogdanovich, care nu a acceptat pentru că lucra la alte proiecte, însă a regretat mai târziu decizia. În final, regizorul filmului a fost William Fredkin, iar alegerea a fost influențată și de autorul romanului The Exorcist, William Peter Blatty, care a fost cel căruia i-a plăcut de stilul lui Fredkin în urma unui alt film regizat de el, The French Connection.

9. Jaws

Dick Richards a fost prima alegere pentru a semna regia filmului Jaws. O scurtă perioadă a lucrat la această producție, însă viziunea lui creativă era cu totul alta față de cum se aștepta, așa că această diferență a făcut ca filmul să fie regizat de Steven Spielberg.

10. The Godfather

E dificil să-ți imaginezi că un film iconic cum este The Godfather ar fi fost regizat de către altcineva înafară de Francis Ford Coppola. Însă era să se întâmple acest lucru. Conducerea de la Paramount Pictures nu l-a plasat pe regizor în fruntea listei pentru realizarea acestui film și l-a preferat pe Sergio Leone. Acesta din urmă a refuzat să regizeze The Godfather pentru a lucra la un alt proiect, Once Upon a Time in America. Fără să stea prea mult pe gânduri, Coppola a acceptat.

Citește și:

Cele mai bune 10 comedii de groază din toate timpurile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro