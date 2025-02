Actori faimoși care au fost distribuiți în roluri neinspirate

Chiar dacă s-au străduit să aibă interpretări remarcabile pe ecrane, în final s-a putut observa cu ochiul liber că actorii de mai jos au fost distribuiți în roluri care nu i-au pus deloc în valoare.

1. Aaron Paul

Aaron Paul și-a făcut apariția în serialul Westworld începând cu sezonul al treilea. Actorul l-a interpretat pe Caleb Nichols, dar prestația lui nu a fost credibilă în ochii fanilor care l-au admirat în Breaking Bad, unde s-a văzut potențialul său.

2. Cameron Diaz

Cameron Diaz este recunoscută, în principal, datorită prestațiilor din comedii romantice. Alegerea de a juca în Gangs of New York, o dramă istorică regizată de Martin Scorsese, nu a fost tocmai inspirată. Actrița părea că nu se regăsește în acea înlănțuire de evenimente și chiar că este stângace în interpretare.

3. Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson a avut rolul principal în Kraven the Hunter, filmul regizat de J.C. Chandor, și nu a fost deloc pus în valoare. S-a observat că actorul a încercat să intre în pielea personajului și să își ducă interpretarea la bun sfârșit. Însă, prestația lui a lăsat de dorit din cauza faptului că s-a străduit mult prea mult, iar fanii au resimțit că lucrurile au fost prea forțate.

4. Keanu Reeves

În cazul lui Keanu Reeves, rolurile care sunt aproape de inimile fanilor săi sunt cele din proiecte de acțiune. De-a lungul carierei sale, a arătat că este dispus să încerce și personaje dramatice, cu un alt tip de încărcătură emoțională. În filmul Bram Stoker’s Dracula, el și actrița Winona Ryder au avut rolurile principale. În ciuda chimiei lor puternice de pe ecrane, actorul părea că nu se încadrează deloc în acea poveste, mai ales că încerca din răsputeri să își schimbe accentul în unul britanic, ceea ce nu i-a ieșit.

5. Russell Crowe

În cadrul filmului Les Misérables, regizat de Tom Hooper, Russell Crowe l-a jucat pe un inspector de poliție, pe nume Javert. În toată cariera sa, actorul a arătat că are o versatilitate de a intra în pielea a tot soiul de personaje, dar, decizia de a fi parte din această distribuție a fost nefericită.

6. Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg a făcut parte din distribuția filmului Batman V Superman: Dawn of Justice regizat de Zack Snyder. Actorul l-a jucat pe Lex Luthor, iar pe ecrane s-a văzut cum acesta se simțea incomod în personajul său, interpretarea sa fiind per total îndoielnică.

7. Cate Blanchett

Borderlands, filmul regizat de Eli Roth, are la bază o franciză cunoscută de jocuri video. Deși părea promițător, s-a dovedit a fi o dezamăgire, iar ceea ce a contribuit la acest eșec a fost și faptul că actrița Cate Blanchett a fost aleasă nepotrivit în rolul Lilith, un personaj construit într-o manieră simplistă.

8. Dan Stevens

Bill Condon a regizat remake-ul live-action al filmului Beauty and the Beast. Emma Watson și Dan Stevens au interpretat rolurile principale, iar toată lumea se aștepta la o poveste plină de emoție, având în vedere materialul original. Actorul nu a avut o prestație care să convingă publicul. În plus, privitorii au remarcat că între el și Emma Watson nu există chimie pe ecrane.

9. Liam Neeson

În filmul Clash of the Titans regizat de Louis Leterrier, Liam Neeson joacă rolul lui Zeus. Fanii actorului chiar au clasat interpretarea lui drept una dintre cele mai slabe din cariera sa. Principala critică adusă la adresa prestației are legătură cu faptul că prezența actorului în distribuție este mai mult caricaturală.

10. Glenn Close

Glenn Close a avut parte de o situație atipică, pentru că filmul Hillbilly Elegy, regizat de Ron Howard, i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță, dar și o nominalizare la Zmeura de Aur. În peliculă, actrița a interpretat rolul unei bunici dintr-un orășel din Ohio. Prestația ei a împărțit criticii, iar privitorii au considerat că acest personaj lipsit de profunzime nu este de calibrul unei actrițe atât de talentate precum este Glenn Close.

