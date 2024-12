Staruri care și-au dorit cu ardoare anumite roluri și au implorat pentru obținerea lor

Și actorii au preferințele lor, iar în lista de mai jos vei vedea care sunt starurile care au ajuns până în punctul în care să implore să fie luați în considerare pentru un rol pe care și-l doreau foarte mult în cariera lor.

1. Helen Mirren

Actriței Helen Mirren i s-a îndeplinit dorința de a juca în franciza Fast & Furious. Pentru Hollywood Reporter, ea a dezvăluit că l-a rugat foarte mult pe Vin Diesel să ajute la distribuirea ei, ceea ce în final s-a și întâmplat. „A făcut-o pentru mine. A găsit acest mic rol grozav pentru mine, care a fost perfect. Pur și simplu nu mai făcusem niciodată așa ceva înainte”, a spus Helen Mirren.

2. Ryan Reynolds

Ryan Reynolds își dorea să lucreze cu Martin Campbell după ce a văzut mai multe proiecte în care s-a implicat. Când a aflat de Green Lantern, a avut din prima intenția să joace rolul principal. Actorul s-a întâlnit cu rezigorul și alte persoane din echipă și au discutat despre film. „Am avut în total trei întâlniri cu el. La început, au încercat să mă convingă și apoi, până la sfârșit, i-am implorat pentru rol”, și-a amintit actorul pentru Slash Film.

3. Nicole Kidman

În cadrul filmului To Die For, Nicole Kidman a jucat-o pe Suzanne Stone. Actrița l-a contactat direct pe regizorul peliculei, Gus Van Sant, pentru a fi luată în considerare pentru rol. „L-am sunat pe Gus [Van Sant, regizorul] și i-am spus: „Te rog, dă-mi o șansă, te implor”, pentru că scenariul a fost atât de puternic”, a dezvăluit Nicole Kidman pentru Variety.

4. Halle Berry

Halle Berry a interpretat-o pe Vivian, o femeie dependentă de droguri, în filmul Jungle Fever regizat de Spike Lee. Inițial, regizorul a rugat-o pe actriță să citească replicile din scenariu pentru un alt personaj, însă a realizat că un altul ar fi ajutat-o să exploreze mai mult din punct de vedere actoricesc. Pentru actriță, acel personaj a marcat primul ei rol într-un film și i-a oferit validarea de care avea nevoie. „A fost o modalitate uimitoare de a-mi începe cariera. A fost important pentru mine”, a declarat Halle Berry pentru W Magazine.

5. Timothée Chalamet

În filmul Beautiful Boy, Timothée Chalamet a interpretat rolul unui tânăr în vârstă de 18 ani care e dependent de substanțe, pe nume Nic Sheff. Actorul a dat mai multe audiții pentru obținerea acestui rol, iar ce l-a ajutat a fost momentul în care a citit replicile alături de Steve Carell, care în peliculă îl joacă pe tatăl personajului său. În plus, atunci când Timothée Chalamet a avut o primă întâlnire cu regizorul filmului, Felix van Groeningen, l-a implorat să îl aleagă pe el.

6. Scarlett Johansson

În cazul în care nu știai până acum, Scarlett Johansson este o fană înfocată a francizei Jurassic Park și a depus eforturi, mai bine de 10 ani, pentru a fi și ea inclusă în filmele din serie. Dorința actriței a fost îndeplinită, pentru că a fost aleasă să o joace pe Zora Bennett în Jurassic World Rebirth. „Sunt o mare fană a Jurassic Park. (…) Faptul că s-a întâmplat în acest fel de această dată este incredibil. Nu pot să cred”, a mărturisit actrița pentru ComicBook.

7. Chris Evans

Chris Evans l-a jucat pe Ransom Drysdale în filmul Knives Out, care a fost scris și regizat de Rian Johnson. La prima lor întâlnire, unde au discutat mai multe despre proiect, actorul nici măcar nu l-a lăsat pe regizor să vorbească prea multe, pentru că el a acaparat întreaga conversație cu ideile sale despre personaj, în speranța că va fi ales să îl interpreteze.

8. Brendan Fraser

Brendan Fraser a avut o scurtă apariție în filmul G.I. Joe: The Rise of Cobra regizat de Stephen Sommers. Pentru acea apariție, actorul l-a implorat pe producătorul proiectului, Bob Ducsay, să îl includă în acest proiect din care voia neapărat să facă parte.

9. Melissa McCarthy

Melissa McCarthy a interpretat-o pe Ursula în filmul The Little Mermaid regizat de Rob Marshall. În cadrul unui interviu pentru People, actrița a recunoscut faptul că atunci când a aflat de proiect, l-a rugat pe regizor să vorbească cu ea și să fie distribuită într-un rol.

10. Gwendoline Christie

Gwendoline Christie și-a dorit foarte multe să joace în Top of the Lake, unde a interpretat-o în final pe Miranda Hilmarson. Așa că, actrița i-a trimis o scrisoare creatoarei serialului, regizoarea Jane Campion. „Când am văzut că făcea Top of the Lake, i-am scris o scrisoare. (…) Am încercat să o fac scurtă, n-am vrut să moară de plictiseală citind-o, apoi mi-a trimis un e-mail la aproximativ patru luni după ce am trimis-o”, a mărturisit Gwendoline Christie pentru The Times.

