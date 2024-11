Celebrități care au regrete despre unele ținute neinspirate purtate pe covorul roșu

Pe lângă ținutele impecabile cu care se prezintă pe covorul roșu la diferite evenimente, starurile mai dau uneori și rateuri. Unele vedete au vorbit deschis despre aparițiile lor neinspirate pe care le regretă.

1. Kaley Cuoco

În 2013 la SAG Awards, Kaley Cuoco a purtat o rochie roșie din dantelă de la Romona Keveza. Look-ul ei a fost ruinat, însă, de coafura ei. Actrița s-a consultat cu echipa ei și au ajuns la concluzia că ar arăta bine cu un breton detașabil și prins cu clips. Cu toate astea, nu a fost deloc o alegere inspirată. „A fost cea mai proastă decizie pe care am luat-o vreodată. Pur și simplu nu a funcționat. Părea atât de fals”, a declarat actrița pentru People.

2. Eva Longoria

În 2001, la premiera filmului Lara Croft: Tomb Raider din Los Angeles, Eva Longoria a venit la eveniment îmbrăcată într-un set din piele compus dintr-o jachetă, purtată fără nimic altceva pe dedesubt, și o pereche de pantaloni. Într-un interviu acordat ulterior pentru Health Magazine, Eva Longoria a spus despre apariția ei: „parcă mergeam la o petrecere tematică.”

3. Heidi Klum

Heidi Klum a purtat o rochie roșie John Galliano la gala de decernare a premiilor Oscar din 2018. Chiar dacă ținuta a fost pe placul ei, avea o problemă cu coafura. Vedeta a avut atunci părul prins într-un coc foarte mare. „Îmi place această rochie. Ceea ce nu-mi place este cocul meu gigantic”, a povestit Heidi Klum pentru Daily Pop.

4. Kate Hudson

Și Kate Hudson are un regret despre o ținută purtată la premiile Oscar, dar din 2001. Actrița a avut atunci o rochie Stella McCartney, cu spatele gol. Cu toate astea, a doua zi a avut o surpriză neplăcută în ceea ce privește apariția ei: „Am pornit televizorul pentru a afla că sunt pe fiecare listă posibilă cu cel mai prost îmbrăcate.”

5. Eva Mendes

În 2007, Eva Mendes a venit la premiera filmului Ghost Rider îmbrăcată într-o rochie mov, lungă și fără bretele și prinsă în talie cu o curea masivă. Deși i-a plăcut rochia, actrița nu a fost pe deplin convinsă de look-ul avut atunci. „A fost o rochie frumoasă, dar din felul în care am pus totul împreună, parcă am fost precum o prințesă Jasmine.”

6. Gwyneth Paltrow

Pentru premiile Oscar din 2002, Gwyneth Paltrow a optat pentru o rochie Alexander McQueen, formată dintr-un top transparent și o fustă neagră amplă. În cadrul unei sesiune de întrebări și răspunsuri de pe site-ul ei, Goop, vedeta a spus referitor la această apariție: „Au fost câteva probleme, încă îmi place rochia în sine, dar ar fi trebuit să port un sutien și ar fi trebuit să am părul simplu și mai puțin machiat.”

7. Rihanna

Rihanna a optat pentru o ținută îndrăzneață și sclipitoare la CFDA Fashion Awards 2014. Artista a purtat o rochie complet transparentă și împodobită cu cristale Swarovski creată de Adam Selman, accesorizată cu o eșarfă din cristale, mănuși asortate și o blană roz. Ea a renunțat la sutien, dar a avut o pereche de chiloți care erau într-o nuanță mai deschisă față de culoarea pielii ei. În ceea ce privește regretul ei, ar fi optat pentru o altă lenjerie intimă.

8. Selena Gomez

Met Gala 2018 a avut drept tematică Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Selena Gomez a fost prezentă la eveniment îmbrăcată într-o rochie fluidă, cu bretele subțiri de la Coach. Actrița nu are o problemă cu ținuta, ci mai degrabă cu machiajul, cu care a dat greș. „Mă pregăteam și am vrut să adăugăm puțină culoare. Așa că am pus o parte din această loțiune de bronzare și arăta foarte frumos și uniform. Pe măsură ce seara continua, devenise din ce în ce mai întunecat.”

9. Taylor Swift

La cea de-a 42-a ediție anuală a premiilor Academiei de Muzică Country, organizată la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, Nevada, Taylor Swift a purtat o rochie cu umerii goi, cu corset și talie joasă, semnată Sandi Spika. Artista a avut părul împletit și prins la spate, cercei, un inel și o brățară. Nu a ieșit prea mult în evidență cu apariția ei, dar a avut un regret în privința ținute purtate. „Cred că am ratat de prea multe ori balul de absolvire, așa că aș purta acum rochii pe care le-ai purta tu la bal”, mi-a amintit Taylor Swift pentru Yahoo Shine.

10. Ashley Tisdale

În 2004, când a venit pe covorul roșu la premiera filmului The Incredibles, Ashley Tisdale a purtat o ținută asemănătoare cu look-ul conturat pentru Maddie Fitzpatrick, personajul pe care l-a interpretat în serialul The Suite Life of Zack and Cody. La vremea respectivă, actrița nu avea un stil vestimentar bine definit, iar stililstul ei o îmbrăca așa cum era și în acel proiect la care a lucrat. „A fost cel mai ciudat lucru din acel moment”, a mărturisit actrița pentru People Style.

Foto: Profimedia, Hepta

