Rihanna, apariție spectaculoasă la Festivalul Crop Over din Barbados. Artista a atras toate privirile cu ținuta ei sumară

Rihanna a atras, din nou, toate privirile la Festivalul Crop Over din Barbados. Fondatoarea Fenty, în vârstă de 36 de ani, a ales o ținută îndrăzneață, decorată cu pietre strălucitoare și pene multicolore, pe care a accesorizat-o cu o coroană masivă.

Imaginile cu artista au devenit rapid virale pe platforma X, fanii săi complimentând-o pentru apariția spectaculoasă.

Cântăreața a participat la Festivalul Crop Over și în anii anteriori. În 2019, aceasta a ales un outfit roz, acoperit cu pene de struț în aceeași nuanță.

Chiar dacă de data aceasta fanii Rihannei au fost impresionați de costumul său, în urmă cu câteva luni, artista a fost aspru criticată pentru apariția sa în revista Interview Magazine. În imaginile publicate pe rețelele sociale, cântăreața purta un costum de călugăriță, iar publicul s-a arătat deranjat de styling-ul sexy al ținutei.

Însă comentariile negative nu s-au oprit aici.

Alții au spus că li se pare „dezumanizant și degradant să vezi cum creștinismul este batjocorit continuu” și că „imaginile religioase sunt folosite în scopuri greșite”. De asemenea, mulți s-au întrebat de ce fondatoarea Fenty Beauty „a ales să își bată joc de o religie”.

Nu este însă pentru prima oară când artistei i se aduc astfel de acuze. În urmă cu doi ani, Rihanna a publicat o imagine în care purta doar o pereche de pantaloni scurți din satin, din colecția sa Savage X Fenty, și câteva accesorii. Deși fotografia topless a fost extrem de apreciată, strângând aproape 10 milioane de like-uri, nu puțini au fost cei care s-au arătat deranjați de colierul Rihannei. Acesta era accesorizat cu un pandantiv sub forma unui cap de elefant, simbolul zeității Ganesha, una dintre cele mai cunoscute și mai venerate în religia hindusă.

Mulți adepți ai acestei religii și-au exprimat nemulțumirea pe Twitter, afirmând că purtarea acestui colier este o lipsă de respect din partea Rihannei.

De asemenea, în urmă cu trei ani, artista a fost dur criticată după ce a folosit versuri islamice într-una dintre piesele de la prezentarea Fenty.

Într-o discuție din 2019 cu Interview Magazine, Rihanna a dezvăluit că este o persoană credincioasă.

„Prima dată când m-am rugat și am postit a fost când aveam 7 ani. Am făcut asta de una singură, pentru că voiam să merg la New York și știam că acesta era un sacrificiu pe care trebuia să îl fac pentru ca Dumnezeu să se asigure că pot ajunge acolo”, a povestit cântăreața.