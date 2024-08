10 vedete care s-au simțit neplăcut pe covorul roșu din cauza ținutelor incomode

Sunt câteva vedete care au trecut prin situații neplăcute pe covorul roșu din cauza ținutelor inconfortabile pe care le-au purtat. Iată câteva exemple de celebrități care au experimentat astfel de momente.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian are deja un istoric de apariții pe covorul roșu care i-au provocat disconfort. Un exemplu este rochia Mugler din 2019 de la Met Gala, care conținea foarte multe cristale atârnate. Rochia purtată atunci de Kim Kardashian era foarte strâmtă și i-a provocat neplăceri la eveniment.

2. Anne Hathaway

Anne Hathaway a purtat o rochie roșie din piele semnată Versace la Săptămâna Modei de la Milano, la prezentarea colecției toamnă-iarnă 2024 a brand-ului. Actrița le-a dezvăluit fanilor ei de pe Instagram un scurt video pe care le arăta cât de greu i-a fost să se așeze oriunde purtând rochia respectivă.

3. Zendaya

Zendaya a întors privirile tuturor celor prezenți în 2021 la Festivalul de Film de la Veneția. La premiera filmului Dune, în care joacă alături de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson și Oscar Isaac, Zendaya a purtat o rochie Balmain din piele, care a fost creată special pentru ea. Rochia a fost realizată după o schiță a corpului ei și avea nuanța pielii ei, ceea ce a creat o experiență vizuală interesantă. Cu toate astea, fiind strânsă, i-a fost greu să respire. Zendaya a completat look-ul cu pantofi nude Louboutin.

4. Elle Fanning

În 2019, la petrecerea Chopard Trophée Dinner Party din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Elle Fanning a purtat o rochie extrem de strâmtă, ceea ce i-a provocat probleme de sănătate, pentru că la eveniment a leșinat. Actrița se afla atunci și în perioada menstruală, care i-ar fi amplificat disconfortul. La eveniment se afla și sora ei, actrița Dakota Fanning, care a ajutat-o în acel moment.

5. Priyanka Chopra

În 2018, Met Gala a avut tematica Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. După cum ne-am așteptat, celebritățile așteptate la eveniment s-au întrecut în ținute spectaculoase. Priyanka Chopra Jonas a purtat o rochie Ralph Lauren la eveniment. „Pe sub rochie, am avut și un corset inconfortabil. Nu puteam să respir. Am simțit că mi-a remodelat coastele. Așa de greu a fost să stau la cină și evident că nu am putut mânca prea mult în acea noapte”, a povestit Priyanka Chopra Jonas, conform People.

6. Kylie Jenner

La petrecerea Vanity Fair care a avut loc după decernarea Premiilor Oscar din 2020, Kylie Jenner a purtat o rochie bleumarin de la Ralph & Russo, pe care a accesorizat-o cu câteva inele. Însă vedeta nu s-a simțit confortabil în ținuta ei. „Nu puteam să stau în asta, dar a meritat”, a mărturisit ulterior Kylie Jenner. După, Kylie Jenner s-a schimbat într-o rochie într-o nuanță de roșu aprins de la Vivienne Westwood.

7. Bella Hadid

Bella Hadid a fost îmbrăcată la Gala Met din 2018 într-un ansamblu de la Chrome Hearts x Gareth Pugh, compus dintr-un corset negru din latex, o fustă neagră lungă și o jachetă cu guler înalt. Modelul a mai avut și un voal, care cântărea aproximativ 10 kilograme, ceea ce i-a adus dificultăți în ceea ce privește defilarea pe covorul roșu.

8. Beyoncé

Beyoncé a vrut să aibă o apariție fabuloasă în 2011 cu ocazia Met Gala. Drept urmare, artista a ales atunci o rochie Alexander McQueen, însă a fost extrem de strâmtă, iar din cauza asta a avut nevoie de ajutor să se deplaseze la eveniment.

9. Naomie Harris

Naomie Harris a strălucit în 2017 la Globurile de Aur într-o rochie semnată Armani. Chiar dacă a fost o prezență peste care nu puteai trece cu vederea, actrița a întâmpinat o serie de provocări din cauza rochiei.

„Nu aveam voie să mănânc sau să beau de la ora 12, nu puteam merge la toaletă în rochia aceea!”, a spus Naomie Harris într-o emisiune TV.

10. Doja Cat

În 2023, atunci când Doja Cat a participat la un eveniment Victoria’s Secret, a riscat cu ținuta ei. Cântăreața a purtat o rochie neagră, cu decolteu adânc și spatele gol. Însă, ceea ce puțini știu este faptul că lenjeria intimă era încorporată în acea rochie, dar chiloții pe care îi avea artista nu i se potriveau.

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

