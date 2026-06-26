David Popovici s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Campionul olimpic i-a oferit un cadou Suveranului Pontif: „Un moment unic”

David Popovici s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican și i-a oferit un cadou Suveranului Pontif.

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  de  ELLE.ro
David Popovici s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Campionul olimpic i-a oferit un cadou Suveranului Pontif: "Un moment unic"

David Popovici se află în această perioadă la Roma pentru cea de-a 62-a ediție a Trofeului Internațional de Înot Settecolli, competiție care are loc în perioada 26-28 iunie. Marele campion la natație va concura în toate cele trei zile, fiind înscris la probele de 50, 100 și 200 metri liber. Este una dintre cele mai relevante competiții ale verii în natație, precum și un concurs important înainte de Campionatele Europene de la Paris, care se desfășoară între 10 și 16 august. David Popovici a mers împreună cu mai mulți sportivi care participă la Trofeul Settecolli și membrii ai Federației Italiene de Natație la o audiență cu Papa Leon al XIV-lea.

David Popovici, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea

În Sala Clementină a Palatului Apostolic, David Popovici, considerat cel mai mare înotător român din toate timpurile, a trăit un moment cu o încărcătură puternică atunci când s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Marele campion la natație al României și Suveranul Pontif au fost surprinși în timpul unui dialog scurt. La un moment dat, David Popovici i-a oferit și un cadou. Papa Leon al XIV-lea a primit din partea înotătorului român o cască de înot personalizată. 

David Popovici a fost profund impresionat de întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea, iar pe contul său de Facebook a împărtășit câteva imagini alături de mesajul: „Un moment unic.”

Papa Leon al XIV-lea, discurs în fața sportivilor

Papa Leon al XIV-lea le-a vorbit membrilor Federației Italiene de Înot și participanților la Campionatele Internaționale de Înot despre importanța integrării sportului în viețile noastre. 

„Sportul este medicament pentru corp și pentru spirit. Acesta integrează diferitele componente ale persoanei și le îndreaptă către valori foarte importante, cum ar fi dedicarea, solidaritatea și onestitatea. Înotul se practică prin scufundarea într-un element, apa, care învăluie persoana. Acest lucru amintește în mod simbolic de un aspect care ne definește încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăța să te miști în armonie cu ceilalți și cu mediul înconjurător”, a transmis Papa Leon al XIV-lea, potrivit vaticannews.va.

David Popovici, despre competiția de la Roma

Cu puțin timp înainte de a pleca din România spre Roma, David Popovici a vorbit despre participarea sa în cadrul Trofeului Internațional de Înot Settecolli.

„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români. (…) Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri.

Da, mai e puțin (n.r. până la Campionatele Europene de la Paris). Sunt bine, suntem în plin antrenament. Inclusiv pentru concursul ăsta nu avem cine știe ce pregătire mai ușoară pentru a fi mai odihniți, dar asta e și ideea. Acum la Roma e un antrenament mai avansat. Pentru Europenele de la Paris suntem bine. Sunt sigur că o pot depăși (n.r. performanța din 2022 de la Europenele de la Roma, când a stabilit recordul mondial la acea vreme la 100 de metri liber)”, a spus David Popovici, conform digisport.ro.

David Popovici, marele campion la natație al României

David Popovici a început să practice înotul de la patru ani, la bazinul „Lia Manoliu.” În 2022, sportivul a fost răsplătit cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competiții la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur. În 2023, a obținut titlurile europene la 200 metri liber și 100 metri liber. În 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber și medalia de bronz în proba regină, cea de 100 de metri liber.

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Foto: Facebook, Profimedia

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