Serena Williams, criticată dur după ce a recunoscut că a folosit medicamente pentru slăbit. Ce îi reproșează fanii: "Este complet greșit din partea unei sportive..."

Serena Williams se află în centrul unei controverse aprinse după ce a dezvăluit că a apelat la tratamente pentru scădere în greutate, reușind să piardă peste 13 kilograme. Fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 43 de ani, a primit critici dure în mediul online după ce și-a anunțat parteneriatul cu compania farmaceutică Ro, specializată în tratamente GLP-1.

Brand-ul a publicat pe Instagram un videoclip în care Serena Williams apare injectându-și tratamentul săptămânal. În material, campioana cu 23 de titluri de Grand Slam a explicat că acest medicament era „ceea ce corpul [ei] avea nevoie” după nașterea celor două fiice ale sale.

Declarația a atras însă un val de reacții negative. Numeroși fani au considerat că promovarea unor astfel de tratamente de către o sportivă de renume internațional ar putea transmite un mesaj periculos, mai ales pentru tinerele atlete și pentru femeile care se confruntă deja cu standarde imposibile de frumusețe și cu presiunea constantă de a-și controla greutatea.

Un comentator a scris: „Ca atlet și influencer, e păcat că reiterezi ideea că trebuie să iei medicamente ca să fii sănătoasă și să atingi un standard acceptabil de frumusețe. Acest videoclip m-a întristat și m-a dezamăgit.” Altul a adăugat: „‘După copii, acesta este medicamentul de care corpul meu avea nevoie.’ Nevoie? Minunat, acum putem anula toată progresul făcut pentru a le transmite femeilor că este în regulă să își ia timp să se recupereze și să revină în formă — sau nu.”

Pentru mulți critici, decizia lui Williams este cu atât mai controversată cu cât sportiva a fost admirată timp de decenii pentru forța, reziliența și performanțele sale într-un sport care nu a fost mereu primitor față de femeile de culoare.

„Mesajul transmis este complet greșit din partea unei sportive ca ea și foarte periculos pentru societate”, a comentat un alt fan. „Poți pune ce vrei în corpul tău, dar să nu-i spunem sănătate! Este tulburător să aud asta de la o fostă atletă de elită.” Un alt mesaj a mers mai departe, descriind gestul drept „un mesaj groaznic pentru tineri”, mai ales pentru atletele aflate la început de drum, care o privesc pe Williams ca pe un model.

În ciuda criticilor, Williams afirmă că decizia a fost luată exclusiv pentru sănătatea și starea ei de bine. Într-un interviu pentru People, sportiva a declarat: „Mă simt grozav. Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mintal.”

Fosta campioană a explicat că problemele legate de greutate au început în 2017, după ce a născut-o pe fiica sa cea mare, Alexis Olympia, printr-o operație de cezariană de urgență.

„Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent ce făceam sau cât de mult mă antrenam”, a mărturisit Williams. „A fost incredibil, pentru că nu mai trecusem niciodată printr-o astfel de situație: munceam din greu, mâncam sănătos și tot nu reușeam să ajung acolo unde trebuia.”

Williams a precizat că a studiat în detaliu compania Ro înainte de a începe tratamentul, la șase luni după nașterea celei de-a doua fiice, Adira, în august 2023, subliniind că a dorit să facă o alegere informată.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro