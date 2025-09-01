Regina Camilla, mărturii tulburătoare despre o tentativă de agresiune sexuală trăită în adolescență

O nouă carte semnată de jurnalistul britanic Valentine Low, Power and the Palace, aduce în atenție o mărturisire personală a Reginei Camilla, care a relatat experiența unei tentative de agresiune sexuală trăite în adolescență.

Fragmentul, publicat de The Times pe 31 august, descrie primele întâlniri dintre Camilla, astăzi în vârstă de 78 de ani, și Boris Johnson, pe atunci primar al Londrei. Potrivit lui Guto Harri, director de comunicare care a lucrat cu Johnson imediat după alegerea acestuia în 2008, Regina l-a invitat la Clarence House, unde a ales să împărtășească un episod profund personal, legat de inițiativa primarului de a deschide trei centre de criză pentru victimele violului.

„[Conversația] serioasă pe care au avut-o a fost despre faptul că ea fusese victima unei tentative de agresiune sexuală atunci când era elevă de școală”, scrie Low. Camilla le-ar fi povestit că, pe când avea 16 sau 17 ani, se afla într-un tren spre Paddington, când un bărbat a început să o agreseze. „Atunci Johnson a întrebat ce s-a întâmplat mai departe. Ea a răspuns: ‘Am făcut ce m-a învățat mama. Mi-am scos pantoful și l-am lovit în testicule cu tocul.’ Harri a spus: ‘Era suficient de stăpână pe sine încât, când au ajuns la Paddington, a sărit din tren, a găsit un bărbat în uniformă și i-a spus: ‘Omul acela tocmai m-a atacat’, iar el a fost arestat.'”

Low explică faptul că această discuție a avut legătură directă cu planurile lui Johnson: „Relevanța acestei conversații era faptul că Johnson, la acel moment, voia să deschidă trei centre pentru victimele violului. Existase deja unul în sudul Londrei, iar el intenționa să deschidă și în est, vest și nordul Londrei. Harri a spus: ‘Cred că ea a inaugurat oficial două dintre cele trei centre. Nimeni nu a întrebat de ce acest interes, de unde această implicare. Dar totul pornea de acolo.'”

De-a lungul anilor, Camilla a transformat sprijinirea victimelor violenței domestice și abuzului sexual într-un pilon central al activității sale publice. Potrivit publicației PEOPLE, în martie, ea i-a scris lui Gisèle Pelicot pentru a o felicita pentru „demnitatea și curajul extraordinare” demonstrate în urma unui proces care a cutremurat opinia publică din Franța.

Regina a fost „profund impresionată” de cazul în care Dominique Pelicot, soțul lui Gisèle, a fost găsit vinovat că și-a drogat și violat în mod repetat soția timp de cinci decenii.

„Ca susținătoare de lungă durată a supraviețuitorilor abuzului domestic și sexual, Regina i-a scris personal doamnei Pelicot”, a declarat un consilier regal pentru Newsweek. „A fost inițiativa și hotărârea ei de a transmite sprijinul de la cel mai înalt nivel.”

Aceeași sursă a subliniat impactul emoțional al mărturiei asupra Camillei: „Așa cum [Pelicot] a spus foarte bine, de ce ar trebui să fie făcută să se simtă ca o victimă sau să se ascundă de rușine?”

„A ajutat să atragă atenția asupra unei probleme sociale majore, în ciuda suferinței personale prin care trecuse”, au adăugat reprezentanții regali despre admirația exprimată de Camilla.

Potrivit PEOPLE, anul trecut, Regina a găzduit la Palatul Buckingham o recepție în onoarea celor care sprijină supraviețuitorii agresiunilor sexuale, marcând și relansarea proiectului Wash Bags, care oferă produse de igienă personală victimelor violului și abuzului.

„Fiecare dintre voi are o poveste puternică de spus: fie că lucrați în această țară sau în străinătate; fie că activați într-un adăpost, într-un Centru de Sprijin pentru Victimele Agresiunilor Sexuale, într-o organizație caritabilă, în Parlament sau, cel mai important, sunteți supraviețuitori”, a spus ea în cadrul evenimentului.

În paralel, conform PEOPLE, Regina Camilla s-a implicat și în alte proiecte de sprijin, precum colaborarea cu organizația SafeLives, și a apărut în documentarul TV Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors (2024), care a urmărit eforturile sale de a crește gradul de conștientizare în privința violenței domestice și sexuale.

De altfel, încă din 2021, într-un discurs susținut la un eveniment Women of the World, Regina a condamnat cu fermitate „cultura tăcerii” care protejează agresorii și izolează victimele.

„La urma urmei, violatorii nu se nasc, ei sunt construiți. Și este nevoie de întreaga comunitate — bărbați și femei — pentru a demonta minciunile, cuvintele și acțiunile care alimentează o cultură în care agresiunea sexuală este considerată normală și în care victima este făcută de rușine.”

Foto: Arhiva ELLE

