Angelina Jolie trage un semnal de alarmă asupra violenței domestice

Invitată în cadrul emisiunii Nightly News’ Kate Snow, Angelina Jolie a vorbit despre Violence Against Women Act, o nouă lege împotriva violenţei domestice comise asupra femeilor, pe care președintele Joe Biden a adoptat-o recent. VAWA a fost concepută pentru a oferi victimelor asistenţă medicală şi juridică și pentru a preveni violenţele de acest tip.

Angelina Jolie a tras un semnal de alarmă asupra efectelor pe care violența domestică le are asupra copiilor, precizând că trauma pe care aceștia o suferă le poate afecta sănătatea pe termen lung.

Angelina Jolie and Ruth Glenn, head of the National Coalition Against Domestic Violence, sat down exclusively with @tvkatesnow to discuss the signing of the Violence Against Women Act, which also contains new provision to help keep children safe. pic.twitter.com/jQ4K1jAaFo

— TODAY (@TODAYshow) March 17, 2022