Prințul William și Kate Middleton își schimbă reședința. Două familii au fost nevoite să-și părăsească casele din apropiere

Prințul William și Kate Middleton se pregătesc de o nouă mutare, însă decizia lor nu este lipsită de controverse. Potrivit Daily Mail, două familii care locuiau în apropierea reședinței Forest Lodge din Windsor au fost rugate să își părăsească locuințele pentru a face loc cuplului regal.

„Li s-a spus să se mute”, a declarat o sursă pentru Daily Mail în acest weekend. „Presupun că li s-a oferit alt loc, dar li s-a spus că trebuie să plece.”

Aceeași sursă a precizat că „nu se așteptau la asta. Acele case sunt foarte aproape de reședință, așa că nu vor să aibă pe oricine locuind acolo, dacă urmează să se mute membrii familiei regale.”

Decizia vine în contextul în care Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 43 de ani, au ales să părăsească Adelaide Cottage, locuința lor actuală din Berkshire, și să se stabilească într-o proprietate de 21 de milioane de dolari, cu opt dormitoare, numită Forest Lodge, aflată în Windsor Great Park.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat pentru Page Six mutarea: „Familia Wales se va muta mai târziu în acest an.”

Cei doi s-au mutat la Adelaide Cottage în 2022 pentru a fi aproape de școala la care învață Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Totuși, potrivit unor apropiați citați de The Sun, cuplul își dorește acum un „nou început” într-un alt loc. „Windsor a devenit casa lor. Totuși, în ultimii câțiva ani, de când au locuit la Adelaide Cottage, au existat momente cu adevărat dificile.”

„Mutarea le oferă ocazia unui nou început și a unui nou capitol; o oportunitate de a lăsa în urmă unele dintre amintirile mai puțin fericite”, a adăugat sursa.

Prințul William și Kate Middleton s-au mutat la Adelaide Cottage cu doar câteva luni înainte ca Regina Elisabeta a II-a să se stingă din viață, în septembrie 2022. Momentele dificile pentru familia regală au continuat și anul trecut, odată cu diagnosticul de cancer al Regelui Charles al III-lea și al Prințesei Kate.

Spre deosebire de Adelaide Cottage, Forest Lodge este considerată de Prințul și Prințesa de Wales o reședință pe termen lung, pe care o văd drept „casa lor pentru totdeauna.” Totuși, unii apropiați au ridicat semne de întrebare în privința acestei alegeri. „Cum poate fi aceasta casa lor pentru totdeauna?”, a întrebat o sursă regală citată de Daily Mail. „Nu este suficient de grandioasă pentru un rege.”

În prezent, proprietatea trece printr-un proces de renovare, pentru a asigura mai multă intimitate. Potrivit surselor, Prințul William și Kate Middleton intenționează să plătească din fonduri proprii toate costurile pentru transformarea noii locuințe și nu plănuiesc să aibă personal care să locuiască în casă.

Ultima apariție publică a întregii familii a avut loc pe 14 iunie, la evenimentul Trooping the Colour. Pe 13 iulie, cuplul și-a adus cei doi copii mai mari la finala masculină de simplu de la Wimbledon, iar pe 27 iulie, Prințesa Charlotte l-a însoțit pe tatăl ei în Elveția, pentru a urmări finala UEFA Womens EURO 2025, unde a jucat echipa națională feminină a Angliei.

Conform tradiției, familia regală britanică se reunește la Castelul Balmoral, în Ținuturile Scoției, la sfârșitul verii și este foarte probabil ca Prințul William, Prințesa Kate și copiii lor să facă o vizită acolo în săptămânile următoare.

Cum se simte Kate Middleton după tratament

În timpul unei vizite recente la Spitalul Colchester, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă în etapa de recuperare după tratamentul împotriva cancerului, pe care l-a finalizat anul trecut. Kate Middleton a descris perioada ca fiind „foarte, foarte dificilă” și a mărturisit că, deși tratamentul s-a încheiat, revenirea la viața de zi cu zi nu este deloc ușoară.

„Îți pui o mască de curaj, arăți stoicism în timpul tratamentului”, a explicat ea. „Tratamentul se încheie și te gândești: Pot să merg mai departe, să revin la normal, dar de fapt nu este așa.”

