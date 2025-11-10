Ada Galeș, detalii despre perioada de recuperare după diagnosticul de cancer. Cum se simte acum actrița: „O dată la două luni…”

Ada Galeș a dezvăluit noi detalii despre recuperarea sa, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ada Galeș, detalii despre perioada de recuperare după diagnosticul de cancer. Cum se simte acum actrița: "O dată la două luni..."

Ada Galeș a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza problemelor de sănătate. Actrița a aflat în timpul repetițiilor pentru un spectacol că tumora descoperită pe cerul gurii era malignă, iar vestea a venit ca un adevărat șoc.

Ada Galeș, noi dezvăluiri despre lupta împotriva cancerului

Cu toate acestea, actrița a declarat recent că în prezent se simte foarte bine, trecând peste pericol. Ba mai mult, acum merge doar la controalele periodice.

„Sunt foarte bine, am depășit pericolul. A fost extraordinar ce a făcut echipa medicală. Acum merg doar la controale periodice: o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Mă simt bine și chiar vorbeam mai devreme cu prietenele mele cât de important e să fii bine la cap și cum te poți antrena toată viața ca să faci față momentelor grele”, spune Ada pentru Cancan, amintind că a suferit patru operații în vară, dintre care trei au fost efectuate la Cluj, alături de echipa profesorului Horațiu Rotar.

Primele semne ale problemei au apărut sub forma unei mici formațiuni pe cerul gurii. Inițial, Ada credea că este ceva benign, dar a simțit că se dezvoltă și a decis să o scoată și să o trimită la biopsie.

„Am simțit că se dezvoltă ceva, ca un papilom. Biopsia a durat ceva timp, iar când am aflat că e malign, a început adevărata provocare.”

Sprijinul familiei a fost esențial în aceste momente grele. „Mama mi-a fost aproape tot timpul, fiind și coach, m-a ajutat să îmi păstrez echilibrul și să trec peste șoc. Evident că și tatăl meu a fost alături de mine, la fel și colegii mei de la Teatrul Național.”

În ciuda diagnosticului crunt, Ada a reușit să continue munca.

Repetam un spectacol când am aflat vestea, dar am reușit să duc avanpremiera la bun sfârșit. Premiera oficială a avut loc în toamnă.”

Ada Galeș își ține la curent fanii cu privire la starea ei de sănătate, după ce a dezvăluit diagnosticul de cancer. Actrița și-a dorit să țină un jurnal al acestei lupte cu boala, așa că a făcut mai multe confesiuni pe Substack, unde a fost extrem de vulnerabilă și sinceră cu privire la toate trăirile pe care le experimentează în această perioadă foarte dificilă și complicată. Ada Galeș a ținut să precizeze că are tot cerul gurii cusut și că ultima intervenție chirurgicală prin care a trecut a fost reușită.

„De data asta, încep cu veștile bune: sunt bine. sunt cu tot cerul gurii cusut. dar am o biopsie cu margini curate și nu voi face radioterapie. sunt gata. sau, mă rog, gata de acum înainte. mă refac încet, dar mă refac. sper să vă pot da și vouă din ce mi-a fost dat mie în ultimele patru luni, de la mine și de la lume.

am plâns de vești bune.
am plâns de cadouri primite.
am plâns de frică.
am plâns de iubire pentru viață și pentru meseria mea.
am plâns de speranță.
am plâns fără lacrimi.
și am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că plâng pentru mine.”

Citește și:
Demi Moore și-a arătat sprijinul pentru fostul ei soț, Bruce Willis, la un spectacol caritabil dedicat actorului

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Georgina Rodriguez, moment amuzant pe ringul de dans. Clipul cu logodnica lui Cristiano Ronaldo a devenit viral
People
Georgina Rodriguez, moment amuzant pe ringul de dans. Clipul cu logodnica lui Cristiano Ronaldo a devenit viral
Adrian Nartea, confesiuni despre operațiile estetice. Ce părere are actorul despre proceduri: "O să apelez"
People
Adrian Nartea, confesiuni despre operațiile estetice. Ce părere are actorul despre proceduri: "O să apelez"
Prințul George al Marii Britanii, apariție surpriză la un eveniment regal important alături de mama lui, Kate Middleton
People
Prințul George al Marii Britanii, apariție surpriză la un eveniment regal important alături de mama lui, Kate Middleton
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit religios. Cei doi se pregătesc să devină părinți: "Am simțit că e timpul"
People
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit religios. Cei doi se pregătesc să devină părinți: "Am simțit că e timpul"
Polițiștii, chemați de mai multe ori la petrecerea de 70 de ani a lui Kris Jenner, găzduită de Jeff Bezos. Ce s-a întâmplat
People
Polițiștii, chemați de mai multe ori la petrecerea de 70 de ani a lui Kris Jenner, găzduită de Jeff Bezos. Ce s-a întâmplat
Au început filmările pentru emisiunea Desafio: Aventura! Primele imagini spectaculoase din Thailanda
People
Au început filmările pentru emisiunea Desafio: Aventura! Primele imagini spectaculoase din Thailanda
Libertatea
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios: „Înainte ca miracolul nostru să vină pe lume”. Cine sunt cele două vedete care le-au fost nași
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios: „Înainte ca miracolul nostru să vină pe lume”. Cine sunt cele două vedete care le-au fost nași
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul. Ipostaza romantică în care s-au pozat cei doi: „La mulți ani”
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul. Ipostaza romantică în care s-au pozat cei doi: „La mulți ani”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Nicole Cherry, despre experiența din America Latină: „A fost senzațional! Am simțit că începe o etapă importantă din viața mea”
Nicole Cherry, despre experiența din America Latină: „A fost senzațional! Am simțit că începe o etapă importantă din viața mea”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți, nu are atestat de practică. Cum explică situația
Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți, nu are atestat de practică. Cum explică situația
Averea impresionantă a Sultanului din Brunei. Cum arată luxul și opulența pentru Sultanul Hassanal Bolkiah
Averea impresionantă a Sultanului din Brunei. Cum arată luxul și opulența pentru Sultanul Hassanal Bolkiah
Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum
Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ce s-a aflat acum despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani, înainte să o cunoască pe ea
Ce s-a aflat acum despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani, înainte să o cunoască pe ea
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Orlando Bloom, acuzat că a ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, după o apariție controversată de Halloween alături de actrița Rachel Lynn Matthews
Orlando Bloom, acuzat că a ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, după o apariție controversată de Halloween alături de actrița Rachel Lynn Matthews
People

Orlando Bloom este în mijlocul unei controverse, după ce ar fi ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, alături de actrița Rachel Lynn Matthews.

+ Mai multe
Andreea Esca dezvăluie defectul pe care fanii nu l-au observat până acum: "Dacă te uiți din profil..."
Andreea Esca dezvăluie defectul pe care fanii nu l-au observat până acum: "Dacă te uiți din profil..."
People

Andreea Esca a dezvăluit un mic defect fizic pe care îl are.

+ Mai multe
Meghan Markle și Prințul Harry, gest romantic la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner. Cum au fost fotografiați în public
Meghan Markle și Prințul Harry, gest romantic la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner. Cum au fost fotografiați în public
People

Meghan Markle și Prințul Harry au fost surprinși făcând un gest romantic la petrecerea de ziua de naștere a lui Kris Jenner.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC