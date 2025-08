Ada Galeș, noi confesiuni după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer și a trecut printr-o ultimă intervenție chirurgicală: „Mă refac încet”

Ada Galeș a anunțat recent că a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii. Actrița a vorbit cu multă deschidere și sensibilitate despre lupta ei cu această boală, precum și despre intervențiile chirurgicale prin care a trecut până acum. Ea a transmis acum un nou mesaj onest la o săptămână de la ultima intervenție chirurgicală suferită.

Ada Galeș își ține la curent fanii cu privire la starea ei de sănătate, după ce a dezvăluit diagnosticul de cancer. Actrița și-a dorit să țină un jurnal al acestei lupte cu boala, așa că a făcut mai multe confesiuni pe Substack, unde a fost extrem de vulnerabilă și sinceră cu privire la toate trăirile pe care le experimentează în această perioadă foarte dificilă și complicată. Ada Galeș a ținut să precizeze că are tot cerul gurii cusut și că ultima intervenție chirurgicală prin care a trecut a fost reușită.

„De data asta, încep cu veștile bune: sunt bine. sunt cu tot cerul gurii cusut. dar am o biopsie cu margini curate și nu voi face radioterapie. sunt gata. sau, mă rog, gata de acum înainte. mă refac încet, dar mă refac. sper să vă pot da și vouă din ce mi-a fost dat mie în ultimele patru luni, de la mine și de la lume.

am plâns de vești bune.

am plâns de cadouri primite.

am plâns de frică.

am plâns de iubire pentru viață și pentru meseria mea.

am plâns de speranță.

am plâns fără lacrimi.

și am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că plâng pentru mine.”