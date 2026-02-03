Anca Serea a împlinit 45 de ani. Ce declarație superbă de dragoste i-a făcut soțul ei, Adrian Sînă: „Îți mulțumim pentru inima ta”

Pe 2 februarie, Anca Serea și-a sărbătorit ziua de naștere. Vedeta a împlinit 45 de ani, iar soțul ei, Adrian Sînă, i-a făcut o declarație superbă de dragoste pe rețelele de socializare.

Adrian Sînă, mesaj pentru soția lui, Anca Serea

Adrian Sînă a marcat ziua de naștere a soției sale, Anca Serea, cu o urare specială transmisă pe Instagram.

„La mulți ani minunați mama. Îți mulțumim pentru inima ta și pentru tot ce dăruiești copiilor noștri.”

De asemenea, în ziua în care a împlinit 45 de ani, Anca Serea a făcut o postare, unde a enumerat lucrurile pentru care se simte recunoscătoare.

„45 Mulțumesc! Mulțumesc pentru ce nu a mers. M-a învățat direcția! Mulțumesc pentru liniște. Pentru „destul.” Mulțumesc corpului meu că m-a ținut aici. Mulțumesc pentru începuturi, chiar și pentru cele grele! Mulțumesc oamenilor care au rămas și celor care m-au învățat să plec. 45! Nu perfect. Recunoscătoare”, a transmis Anca Serea.

Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a vorbit despre relația cu soțul ei și cum reușesc să mențină vie pasiunea în căsnicie.

„Noi mai dormim la hotel. Și împreună, și separat. E firesc. Mai plecăm și de acasă. Chiar avem un hotel preferat în centrul capitalei. Altfel n-am reuși, îți dai seama. Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel. Câteodată se duce el și mă așteaptă pe mine sau câteodată mă duc eu și îl aștept”, a povestit Anca Serea.

În ceea ce privește secretul relației lor de durată, fosta prezentatoare mărturisește că artistul o surprinde adesea cu gesturi romantice.

„Pasiunea în cazul nostru, pentru care lucrăm mult. Faptul că nu ne plictisim unul de celălalt. Avem activități comune, deși el nu e foarte des acasă. El are un rol important, că trage de mine mult, chiar și când sunt foarte obosită și nu am chef.

Îmi spune să mergem la masă, la un film, hai în vacanță. Chiar acum a vrut să-mi facă o surpriză, dar știam că urmează o perioadă aglomerată. A vrut să mergem la Viena, unul dintre orașele mele preferate. Ce să mai spun, multă toleranță, comunicare. Adi lasă mult de la el. Eu sunt un pic mai înverșunată și mai supărăcioasă.

Mai vine cu câte un buchet de flori acasă, mă întreabă ce să cumpere de mâncare, mai mergem la masaj, lucruri din astea simple care pentru mine sunt importante. Cel mai mare avantaj al relației noastre este că nu petrecem foarte mult timp împreună”, a dezvăluit Anca Serea.

Citește și:

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, are un nou partener după despărțirea de artist. Ce a dezvăluit despre actualul iubit

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro