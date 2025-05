Amber Heard a devenit mamă de gemeni. Anunțul emoționant al actriței: „Dincolo de cuvinte”

Amber Heard a făcut public, duminică, pe Instagram, faptul că a devenit din nou mamă, de această dată a doi copii – o fetiță, Agnes, și un băiat, Ocean. Anunțul a fost însoțit de o fotografie cu tălpile gemenilor.

„Ziua Mamei 2025 va rămâne pentru mine de neuitat”, a scris actrița în descrierea imaginii. „Anul acesta, sunt mai fericită decât pot exprima în cuvinte pentru că am reușit să îmi formez familia la care am visat de ani de zile. Astăzi anunț oficial că am primit în familia Heard doi gemeni.”