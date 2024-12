Amber Heard va deveni mamă pentru a doua oară. Ce a declarat reprezentantul actriței

Amber Heard va deveni mamă pentru a doua oară. Purtătorul de cuvânt al actriței în vârstă de 38 de ani a confirmat vestea în exclusivitate pentru PEOPLE, declarând:

Amber Heard este deja mama unei fetițe de 3 ani și jumătate, Oonagh Paige. Potrivit Page Six, cele două s-au mutat în Spania la doar trei luni după ce actrița a pierdut bătălia juridică intensă de defăimare împotriva fostului ei soț, Johnny Depp.

La momentul mutării, au apărut mai multe știri care afirmau că Heard s-ar fi mutat în Madrid pentru a „renunța” la actorie. Cu toate acestea, ea a negat aceste zvonuri și a continuat să joace în filmul din 2023, Aquaman and the Lost Kingdom.

O sursă apropiată a declarat pentru publicația Daily Mail că actrița preferă să își crească fiica departe de ochii presei.

Aceasta a adăugat și că Amber Heard și-ar putea relua la un moment cariera de actriță, însă că momentan se bucură de noile schimbări din viața sa.

Oonagh Paige, pe care vedeta de cinema a numit-o după regretata ei mamă, Paige, s-a născut prin intermediul unei mame surogat în aprilie 2021, dar Heard a dezvăluit vestea în luna iulie a aceluiași an.

„În urmă cu patru ani, am decis că vreau să am un copil. Am vrut să o fac în condițiile mele. Acum apreciez cât de radical este pentru noi, femeile, să ne gândim în acest mod la una dintre cele mai fundamentale părți ale destinului nostru. Sper să ajungem la un punct în care să fie normalizat să nu vrei un inel pentru a avea un pătuț. O parte din mine vrea să susțină că viața mea privată nu este treaba nimănui. De asemenea, înțeleg că natura jobului meu mă obligă să preiau controlul asupra acestui aspect”, le-a spus ea urmăritorilor săi la acea vreme.