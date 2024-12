Ce părere a avut, de fapt, Jennifer Garner despre divorțul fostului ei soț, Ben Affleck, de Jennifer Lopez. Dezvăluirile celor apropiați

Potrivit Page Six, Jennifer Garner „l-a încurajat” pe fostul ei soț, Ben Affleck, să lucreze la căsnicia sa cu Jennifer Lopez înainte ca cei doi să ajungă la divorț.

„Când lucrurile au început să devină dificile între Ben și Jennifer [Lopez], Jen a fost foarte susținătoare față de relația lor și l-a încurajat pe Ben să lucreze la căsnicia lor”, a spus o sursă în exclusivitate pentru publicație.

Actrița din 13 Going on 30 „ajunsese chiar să fie prietenoasă cu Jennifer și comunicau regulat”, a mai adăugat persoana din interior. Totuși, se pare că cele două nu mai au acum niciun fel de relație. Însă Garner „nu are nicio problemă cu Jennifer. La urma urmei, ea doar își dorește ca Ben să fie fericit”, a explicat sursa.

Conform Page Six, Garner și Affleck s-au reunit de Ziua Recunoștinței, colaborând cu Midnight Mission pentru a ajuta la hrănirea a 2.000 de persoane fără adăpost, înainte de a sărbători împreună la casa lui Garner din Brentwood, California, alături de cei trei copii ai lor: Violet, 18 ani, Seraphina, 15 ani, și Samuel, 12 ani.

O sursă a declarat pentru Page Six că Affleck s-a simțit „binecuvântat” să fie înconjurat de Garner și copiii lor de Ziua Recunoștinței, după despărțirea de Lopez.

„Chiar dacă Ben și Jen [Garner] sunt despărțiți de ceva timp, el simte un anumit nivel de confort alături de ea. Ben are o relație puternică cu Jen, care nu se va stinge niciodată, deoarece au o mulțime de amintiri împreună și ea este mama copiilor săi.”

Sursa a adăugat: „Vor rămâne mereu apropiați pentru că împărtășesc copii și mențin o relație prietenoasă de co-parenting.”

În urmă cu două luni, Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez au participat la un eveniment ce a avut loc în cartierul Brentwood din Los Angeles. Conform Page Six, Affleck și fosta sa soție, Garner, au sosit împreună, în timp ce Lopez și-a făcut apariția mai târziu, alături de fiica ei de 16 ani, Emme, și câțiva prieteni.

Affleck și Garner au fost și ei însoțiți de copilul lor, Seraphina, în vârstă de 15 ani. Cei trei au optat pentru ținute lejere, actorul din Argo purtând jeanși, un tricou și o jachetă vișinie, în timp ce starul din 13 Going on 30 a ales o haină neagră, jeanși albaștri și pantofi negri. Seraphina arăta confortabil într-o ținută complet neagră.

Affleck și Garner au împreună și o fiică de 18 ani, Violet, care este în prezent la primul an la Universitatea Yale, și un fiu de 12 ani, Samuel.

Lopez, în vârstă de 55 de ani, a optat pentru o salopetă cu curea, pe care a accesorizat-o cu o pereche de pantofi cu toc. Emme, care are un frate geamăn pe nume Max, a purtat un tricou negru cu imprimeu, pantaloni largi și un hanorac gri închis.

Ben Affleck și Jennifer Lopez par să trateze divorțul destul de diferit. În timp ce J.Lo are apariții spectaculoase pe covorul roșu, Affleck preferă să stea în umbră, departe de ochii presei. Cu toate acestea, actorul în vârstă de 52 de ani a fost fotografiat recent de paparazzi conducând prin Los Angeles și fumând o țigară în mașina sa.

Fostul soț al lui Lopez și-a schimbat look-ul, optând pentru o barbă mult mai lungă decât cea cu care și-a obișnuit până acum fanii. Fiind o persoană care nu se simte întotdeauna confortabil în lumina reflectoarelor și având o dispută de lungă durată cu paparazzii, actorul a dat de înțeles că se concentrează pe muncă, în timp ce încearcă să ajungă la un acord cu Lopez privind împărțirea bunurilor pe care le dețin în comun. De asemenea, reprezentanții săi au dezmințit zvonurile conform cărora ar avea o relație cu o membră a familiei Kennedy.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro