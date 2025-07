Febra Barbie lovește canicula: tricourile „girly” fac furori vara asta

Foto: Pexels.com

Vara a adus din nou temperaturi record, dar și un trend-surpriză în modă: tricourile „girly' cu imprimeuri inspirate de Barbie și de prințesele Disney. Când termometrul urcă spre 35-40°C, aceste tricouri nu doar că te ajută să reziști căldurii, ci îți și transformă instant ținuta într-una demnă de un basm modern. În plină caniculă, febra roz Barbie cucerește strada – și se pare că toată lumea vrea să fie parte din poveste!

Nebunia roz: de la Barbiecore la moda de stradă

Fenomenul Barbiecore – estetica inspirată de celebra păpușă în nuanțe electrice de roz – a explodat la nivel global în ultimii ani. Odată cu premiera filmului „Barbie' în 2023, stilul Barbie s-a infiltrat masiv în garderoba femeilor de pretutindeni. Mai mult, reprezentanții industriei modei confirmă faptul că Barbiecore „este un trend care s-a răspândit rapid în întreaga lume', devenind un stil repurtat în fiecare vară. Cu alte cuvinte, moda inspirată de Barbie și universul ei girly este peste tot – de la podiumuri celebre, până la ținutele urbane de zi cu zi.

Această tendință nu înseamnă doar să porți roz din cap până-n picioare, ci și să îmbrățișezi o atitudine jucăușă și plină de încredere.

De exemplu, un articol de modă a descris estetica Barbiecore ca fiind „o modă care strigă: «Nu-ți fie teamă să te exprimi!». Exact acest mesaj de libertate și creativitate l-au adoptat femeile care poartă tricouri cu imprimeuri girly: fie că vorbim de faimoasa păpușă Barbie, de prințese Disney precum Elsa sau Ariel, sau de alte personaje adorate ale copilăriei.

Ceea ce altădată era considerat too childish a devenit acum ultra-chic și ironic de cool.

Interesant este că marile branduri au remarcat și ele această apetență pentru stilul girly. De pildă, retailerul internațional Primark a lansat chiar o colecție capsulă inspirată de filmul Barbie, cu peste 70 de piese roz și imprimeuri tematice, astfel încât oricine să-și poată „elibera o Barbie interioară' în vara. Nu doar Barbie însă se află în centrul atenției: imprimeurile cu prințese Disney sau alte personaje de poveste apar tot mai des pe tricourile pentru adulți, semn că moda actuală iubește doza de nostalgie și ludic. La urma urmei, cine nu vrea să se simtă puțin prințesă chiar și când merge la o cafea sau la un festival vara?

Confort și stil pe timp de caniculă

În zilele toride, confortul devine la fel de important ca stilul – iar aici tricoul din bumbac își arată adevărata valoare. Specialiștii recomandă materialele naturale și ușoare pe timp de vară, iar bumbacul rămâne alegerea nr.1: este un material foarte respirabil… cel mai bun de purtat în zilele fierbinți, deoarece nu ne supraîncălzește pielea. Altfel spus, un tricou de bumbac lasă pielea să respire și absoarbe umezeala, ajutându-te să rămâi fresh chiar și când aerul pare irespirabil. Prin comparație, materialele sintetice pot reține căldura și transpirația – ultimul lucru pe care ți-l dorești la 38°C la umbră!

Un avantaj suplimentar al tricourilor girly este că, de regulă, acestea vin într-o croială lejeră sau oversize, tocmai bună pentru zilele de vară. Croiul ușor lărguț permite aerului să circule și conferă o senzație de libertate în mișcare – perfect când mercurul din termometre e în creștere. În plus, imprimeurile viu colorate lucrează și ele în favoarea ta: vizual, culorile deschise și saturate (precum roz bombon, lila, galben pal) resping razele soarelui mai bine decât nuanțele închise, menținându-ți corpul mai răcoros.

Și cine zice că nu poți avea și confort, și stil? Găsim pe piață o mulțime de tricouri de vară cu imprimeuri drăgălașe, perfecte pentru zilele călduroase în care confortul și stilul sunt priorități. Așadar, nu trebuie să sacrifici look-ul atunci când soarele arzător îți dă bătăi de cap – secretul este să alegi materiale potrivite și designuri în ton cu personalitatea ta.

Fii fabuloasă în tricouri girly

Stilul girly oferă o versatilitate uimitoare. Un tricou imprimat cu Barbie sau un mesaj de prințesă modernă poate fi piesa centrală a oricărui outfit, dacă știi cum să-l pui în valoare. Iată câteva idei rapide pentru a străluci cu aceste tricouri în mijlocul verii:

Casual urban – Poartă tricoul tău roz cu Barbie alături de o pereche de shorts din denim albaștri sau albi și teniși comozi. Vei obține instant un look fresh, perfect pentru plimbări în oraș sau o înghețată savurată în parc. Adaugă o șapcă într-o nuanță asortată și ochelari de soare cu rame funky pentru extra atitudine.

– Poartă tricoul tău roz cu Barbie alături de o pereche de shorts din denim albaștri sau albi și teniși comozi. Vei obține instant un look fresh, perfect pentru plimbări în oraș sau o înghețată savurată în parc. Adaugă o șapcă într-o nuanță asortată și ochelari de soare cu rame funky pentru extra atitudine. Girly-chic – Transformă un tricou cu imprimeu de prințesă Disney într-o ținută chic asortându-l cu o fustă plisată într-o culoare pastel și sandale ușoare. Bagă tricoul lejer în talia fustei și adaugă o curelușă subțire pentru definire. Vei arăta feminin și jucăuș, fără niciun efort. Un set de accesorii delicate (brățări subțiri, cercei cu perlă sau bentițe împletite) completează de minune aspectul princess-like.

– Transformă un tricou cu imprimeu de prințesă Disney într-o ținută chic asortându-l cu o fustă plisată într-o culoare pastel și sandale ușoare. Bagă tricoul lejer în talia fustei și adaugă o curelușă subțire pentru definire. Vei arăta feminin și jucăuș, fără niciun efort. Un set de accesorii delicate (brățări subțiri, cercei cu perlă sau bentițe împletite) completează de minune aspectul princess-like. Glam rock princess – Dacă vrei un contrast interesant, combină inocența imprimeurilor girly cu elemente rock. De exemplu, ia un tricou oversize cu Grafică Disney și poartă-l cu o pereche de colanți din piele ecologică sau jeansi negri rupți. Adaugă cizme ușoare de vară sau bocanci subțiri și câteva accesorii metalice (lant pe gât, brățări late). Obții un vibe de prințesă rebelă, confortabilă dar și plină de personalitate.

– Dacă vrei un contrast interesant, combină inocența imprimeurilor girly cu elemente rock. De exemplu, ia un tricou oversize cu Grafică Disney și poartă-l cu o pereche de colanți din piele ecologică sau jeansi negri rupți. Adaugă cizme ușoare de vară sau bocanci subțiri și câteva accesorii metalice (lant pe gât, brățări late). Obții un vibe de prințesă rebelă, confortabilă dar și plină de personalitate. Ready for beach – Vara e și despre mare! Alege un tricou alb cu un imprimeu colorat (un mesaj pozitiv – ex: „Sunshine State of Mind' – sau un personaj Disney în costum de baie). Poartă-l peste costumul de baie, cu o pereche de shorts scurți sau direct cu slipul, ca rochiță improvizată. Nu uita pălăria de soare și crema SPF. Vei fi pregătită de plajă cu stil, atrăgând priviri simpatice datorită imprimeului haios.

În mod cert, aceste tricouri girly se adaptează oricărei ocazii estivale – de la o zi de weekend relaxată până la un party tematic sau un festival în aer liber. Secretul constă în echilibru: dacă tricoul are un imprimeu foarte viu și copilăros, îl poți tempera cu piese uni și mature (de exemplu, un sacou subțire alb peste tricoul Barbie pentru un look smart-casual ironic). Iar dacă vrei să exagerezi intenționat tema girly, fă-o cu încredere: poartă roz din cap până-n picioare, asortează-ți manichiura cu nuanța tricoului și pune-ți cele mai funky ochelari de soare. Moda verii 2025 nu are reguli stricte – totul este despre expresivitate și bună dispoziție!

Nu în ultimul rând, dacă ești în căutarea unor tricouri cu imprimeuri deosebite, aruncă o privire la colecția DD Secret dedicată tricourilor pentru femei. DDSecret.ro este un magazin online axat pe tricouri din bumbac 100%, cu modele unice și creative, perfect aliniate trendului girly. În colecția de tricouri pentru femei vei găsi o gamă variată de designuri – de la desene minimaliste și mesaje amuzante, până la imprimeuri adorabile cu personaje sau simboluri cute. Fie că iubești motivele Disney, florile pastelate, unicornii sau ursuleții, șansele sunt să descoperi tricoul ideal care să-ți exprime personalitatea.

În concluzie, nu lăsa căldura să-ți topească stilul! Tricourile girly inspirate de Barbie și prințese îți oferă cea mai cool evadare din monotonia outfiturilor de vară. Sunt ușoare, comode și irezistibil de drăguțe – combinația perfectă pentru zilele fierbinți în care vrei să te simți ca o prințesă modernă plutind peste asfaltul încins. Așadar, bea o limonadă rece, pune-ți tricoul preferat cu imprimeu girly și întâmpină vara cu un zâmbet – ai toate șansele să faci furori oriunde ai merge!

