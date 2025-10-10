Courrèges SS26 aduce lumina în centrul modei contemporane

La Paris, Nicolas Di Felice transformă ideea de căldură și mișcare într-o colecție care vorbește despre libertate, echilibru și claritate vizuală.

  Georgescu Daria
Courrèges SS26 (1)
Pentru primăvară-vară 2026, Nicolas Di Felice a prezentat colecția Blinded by the Sun, o reflecție asupra modului în care lumina influențează felul în care vedem și simțim. Designer-ul a imaginat un decor circular luminat gradual, care sugera o zi condensată în câteva minute, de la răcoarea dimineții la intensitatea amiezii. „Am vrut să recreez senzația de lumină care crește treptat, ca o formă de viață”, a spus Di Felice, explicând că și-a dorit ca această lumină să devină un personaj în sine.

Scenografia, concepută împreună cu arhitectul de scenă Rémy Brière și studioul creativ Matière Noire, a accentuat ideea de mișcare și transformare. Ținutele au evoluat vizual, de la structuri clare la materiale care par să se înmoaie ușor, asemenea efectului de topire sub soare. Designer-ul a folosit încălzirea globală ca metaforă pentru schimbare și percepție, spunând că „atunci când e prea mult soare, uneori nici nu mai vezi clar ceea ce privești”.

Printre elementele definitorii ale colecției s-au aflat cele cinci piese care au deschis show-ul, voaluri fine, aproape translucide, interpretate greșit de unii drept accesorii simbolice, dar care au de fapt rol de UV blockers, realizate din materiale funcționale concepute pentru a proteja pielea de lumină intensă. Nicolas Di Felice a explicat acest detaliu în culise, înainte de prezentare, subliniind că ideea a fost una pragmatică, nu religioasă. Aceste voaluri au devenit o extensie vizuală a temei, ilustrând relația directă dintre protecție, vulnerabilitate și percepție.

Accesoriile au completat firesc viziunea casei. Gențile, realizate din piele moale cu forme curbe și finisaje lucioase, au păstrat echilibrul între modern și senzorial. Pantofii cu linii fluide și detalii minimale au accentuat mișcarea naturală a siluetelor, iar bijuteriile din metal lustruit au captat lumina fără să o domine.

Prin Blinded by the Sun, Courrèges propune o reflecție despre privire, claritate și fragilitate. Nicolas Di Felice reușește să transforme lumina într-un limbaj vizual coerent, oferind o perspectivă modernă asupra eleganței, una lucidă, liberă și profund umană.

Foto: Instagram, Profimedia

