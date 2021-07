Filmările la noul Sex and the City sunt în toi, iar noi avem primele imagini! GALERIE FOTO

După o îndelungă așteptare (și un conflict evident cu Kim Cattrall), Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au început filmările la producția HBO Max And Just Like That, continuarea îndrăgitului serial Sex and the City. Filmările au loc, așa cum era de așteptat. în New York, iar în galeria de mai sus poți vedea câteva instantanee cu vedetele serialului.



Vestea că Sex and the City se întoarce a circulat încă de anul trecut pe Instagram. Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte), care au 55 de ani, își vor continua rolurile, în timp ce Kim Catrall a refuzat să ia parte la acest nou proiect. Zvonurile spun că motivul refuzului ar fi o ceartă deja veche dintre interpreta Samanthei și Parker.

Nu este, de altfel, un secret pentru fanii serialului că între Parker și Cattrall au existat unele conflicte, în special după terminarea filmărilor. În 2019, Cattrall a declarat clar vorbind despre o posibilă reuniune: „Niciodată. Nu e pentru mine”. Ea a mai făcut și o altă declarație, făcând referire la colegele si din serial în special la Sarah Jessica Parker. „Cât trăim învățăm diverse lecții în viață și lecția pe care am învățat-o este că trebuie să lucrezi cu oameni buni și care se distrează. Astfel, potrivit lui Kim Cattrall, colegele ei din Sex and The City nu ar fi deloc „oameni buni”.”

Un motiv pentru care serialul este așteptat cu nerăbdare este faptul că el va trece de la a prezenta aventurile unor femei de 30 de ani, la situații din viețile unor femei mature.

Sarah Jessica Parker a dat câteva detalii despre acțiunea din serial. Actrița a dezvăluit că în serial va fi abordată și tema pandemiei de coronavirus: „Evident că va face parte din scenariu deoarece este vorba despre orașul în care locuiesc personajele. COVID-19 a schimbat relațiile dintre oameni pentru că unii prieteni au dispărut. Am mare încredere că scenariștii vor examina în detaliu acest aspect”, a declarat Parker într-un interviu acordat Vanity Fair.

