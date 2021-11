Ce s-a întâmplat, de fapt, cu îndrăgitul personaj Samantha Jones, interpretat de Kim Cattrall

Se știe deja că nu personajul lui Kim Cattrall este cel care moare în continuarea Sex and the City. Se mai știe și că Samantha și Carrie sunt certate dintr-un motiv initial professional. „Telespectatorii vor afla că Samantha și Carrie s-au certat deoarece Carrie a concediat-o pe Samantha din postura de agentă a sa și că nu își mai vorbesc. Acest lucru pune efectiv capăt relației lor personale”, au spus sursele din interiorul producției.

Acum, surse Daily Mail au dezvăluit că, potrivit scenariului And Just Like That…, Samantha Jones locuiește la Londra, unde are o carieră de succes, departe de prietenele ei cele mai bune.

„Nu am fi putut să o avem pe Samantha hoinărind prin New York fără ca celelalte femei (Charlotte și Miranda) să interacționeze cu ea. Pur și simplu nu ar fi avut sens”, au spus sursele publicației. „Să o trimitem la Los Angeles nu a fost o opțiune, așa cum făcusem în primul film, așa că a avea personajul ei în Londra a fost într-adevăr modalitatea perfectă de a o menține în viață și de a-i explica absența.”

Insider a dezvăluit că, la sfârșitul sezonului, Carrie va face un gest măreț pentru a o face pe Samantha să se întoarcă în viața ei. „Carrie este cea care are momentele grele fără Samantha și până la sfârșitul lui And Just Like That, o veți vedea pe Carrie întinzând crenguța de măslin și încercând să reînnoade prietenia.„

Precum fanii serialului știu foarte bine, și în realitate Kim Cattrall și Sarah Jessica Parker s-au certat acesta fiind motivul pentru care Cattrall a refuzat să-și continue iconicul rol. „Tuturor le-a fost dor de Kim pe platoul de filmare”, au subliniat sursele Daily Mail. „Distribuția și echipa o iubesc și speră să se întoarcă.”

Serialul HBO Max va fi lansat cel mai probabil în decembrie.

Foto: PR

