Mamele influencers sau cum se vede maternitatea de când a devenit (foarte) publică

Sunt peste tot. Postările lor fac deliciul sau, după caz, nasc marile revolte ale Internetului. Le vedem în ipostaze înălțătoare, adevărate imagini ale împlinirii cu o mână plasată strategic pe abdomen, anunțându-și cu firească mândrie sarcinile, ca apoi să știm că vor urma postări despre naștere, alăptare, primii pașii, diversificare și așa mai departe… Și, în ultima vreme, pare că toată lumea o face. De la auto-intitulatele mommy bloggers până la cele mai faimoase dintre celebrități, de la millennials care și-au găsit popularitatea online alăturându-și imaginea brand-urilor de modă la sportive de top, aproape fiecare mamă nouă cu ceva notorietate pare să devină o mom influencer. Chiara Ferragni a virat cu viteză din direcția rochiilor couture în cea a scutecelor la fel de fancy, Serena Williams postează imagini cu fiica ei neîncetat, atât pe contul propriu, cât și pe cel deschis pentru ea. Ba chiar și păpușa Olympiei, Qai Qai, cumpărată de campioană pentru că și-a dorit ca prima păpușă a fiicei sale să fie de culoare, are contul propriu pe care postează din 2018, iar din 2020 a început să fie vândută de Amazon, cu o parte din profituri fiind donate către Zoe’s Dolls, o organizație neguvernamentală din Miami care furnizează copiilor aflați în nevoie păpuși care seamănă cu ei.

Și în România, fie pentru că Internetul a ajuns la vârsta maturității, odată cu eroinele sale, fie din alte obscure motive, personaje deja celebre împânzesc rețelele sociale cu imagini cu copiii lor. De la contul de YouTube al Evei Măruță, din care aceasta, spun părinții, își câștigă deja primii bani, până la șirul nesfârșit de Instastories prin intermediul căruia am fost toți martorii nașterii prin care a trecut Alina Ceușan, întreaga lume privește cu nedisimulată curiozitate (și gata oricând să emită judecăți) cum femeile își nasc și cresc copiii. Odinioară un proces privat, ferit chiar și de ochii taților, maternitatea a devenit foarte publică și, în unele cazuri, și foarte profitabilă.

Fenomenul mommy bloggers nu e, însă, nou. A apărut în prima decadă a anilor 2000, împreună cu primele bloguri, și a căpătat amploare odată cu apariția rețelelor sociale care le-au transformat pe mamele care își povesteau experiențele în mumtrepreneurs, adică mame antreprenoare, care își câștigă existența postând imagini ale lor și ale copiilor lor și integrând în acestea campanii la felurite servicii sau produse. Nu e cert când a avut loc transformarea aceasta, dar e sigur că modelul unor mega-celebrități, precum cele din familia Kardashian, care au fost printre primele care au creat conturi separate în social media pentru copiii lor, a contribuit la această economie a atenției pe care o primesc o mamă și copiii ei. Și, desigur, ele au servit drept model pentru legiuni de alte mame care, de multe ori, postau oricum despre copii și maternitate.

Gabriela Atanasov, cunoscută în online-ul românesc, unde e urmărită de zeci de mii de oameni (doar pe Instagram), sub numele de Sweet Paprika, după numele blogului, din 2010, și al brand-ului pe care îl deține din 2012, îmi povestește că nu își dorește să se identifice, în online, doar ca mamă, pentru că ea e mult mai mult de atât. Dar că prima postare cu primul său copil, Erik, pe care l-a născut când avea 24 de ani și era încă la masterat, a făcut-o să-și dea seama imediat că în lumea online a mamelor terenul e la fel de minat ca în cea reală. „Pentru că o singură dată le-am spus că eu îmi dezvăț copilul de Pampers foarte devreme, cum se făcea pe vremuri, și m-am trezit inclusiv cu hate de care nu eram conștientă”. Adică pe rețelele sociale se dezbătea intens și zeflemitor decizia ei, lucru care i-a adus un trafic inexplicabil, pentru o vreme, pe blog. „Eram virală în grupul respectiv pentru că mi-am așezat copilul pe oliță la șapte luni. Moment în care mi-am dat seama că nu o să mai zic vreodată cum îmi cresc eu copilul, poate doar teoretic, ca principiu de viață, pentru că nu am putere să stau să debitez că a mâncat azi broccoli și zece să-mi spună că nu e bine.” Așa a ajuns rapid la concluzia că va continua să posteze mai degrabă despre modă, și că va fi atentă ce fel de imagine le va construi copiilor săi, încă din copilărie: „pentru că nu sunt ipocrită, am acceptat campanii, pe parcurs, dar mereu am încercat să fie o imagine curată pentru ei.”

Alina Tanasă, jumătate din duo-ul Fabulous Muses, spune că nu a simțit neapărat trecerea de la statutul de influencer de modă la cea de influencer care este și mamă, „pentru că totul a venit extrem de natural. Acum 8-9 ani, când a început acest fenomen al online-ului, lumea ne întreba, pe mine și pe Diana (partenera ei, care a născut și ea în luna aprilie a anului 2021, n.red.) ce o să facem peste zece ani, ca și cum ce făceam noi se putea face doar la 20 de ani… Asta era percepția. Și uite-ne peste ani, cu copii, făcând ceea ce ne place în continuare și creând conținut de lifestyle și fashion într-un stil personal.” Alina povestește că nu știa ce să răspundă, înainte de nașterea fiului ei, când era întrebată dacă îl va expune pe Internet. „Acum mi se pare normal să o fac, pentru că am ales să-mi expun viața și el face parte din viața mea mai mult decât oricine. Normal că există limite și am grijă la diverse. Dar sunt și extrem de relaxată. Nu pentru că mi-am impus, ci pentru că mi-am dat seama că așa sunt. Trăim într-o lume în care e naiv să crezi că mai poți ascunde ceva și, decât să mă chinui, mai bine mă relaxez și fac cum simt. Cam ăsta a fost principiul pe care am mers.”

Paradoxul intimității

Deși toată lumea era de acord, până acum ceva ani, că Internetul reprezintă ce-i mai rău pentru copii, și că intimitatea lor presupunea să fie ținuți cât mai departe de acesta, pentru cât mai mult timp, atitudinile s-au schimbat, iar mamele creatoare de conținut au avut de-a face cu această transformare, susține Catherine Archer, cercetătoare care a studiat fenomenul. Numărându-se printre persoanele care au îmbrățișat la început social media, mamele influencers au și format atitudinile celorlalți, dezvoltând strategii pentru a menține unele părți ale vieților copiilor lor private, dar bucurându-se în același timp de beneficiile deschiderii care, spune Archer, nu sunt de ignorat. Tot ea citează un sondaj (Malik et al., 2016) care a arătat că împărtășirea imaginilor cu copii conduce la diferite feluri de recompense, de la afecțiune până la căutarea atenției, sau chiar până la influență în societate. La toate acestea se adaugă firesc, în unele cazuri, și banii.

Alice Cavaleru, urmărită de aproape 270.000 de oameni pe Instagram, postează deseori imagini cu fiica ei și a lui Vladimir Drăghia, și el creator de conținut și cunoscut publicului prin participarea la emisiunea Exatlon. Alice îmi spune că, pentru ea, popularitatea a venit atunci când Zora avea deja câteva luni, pe când partenerul ei participa la Exatlon și ea posta și pe conturile lui de social media. Atunci a primit și ea un val de followers. „A fost ca o sabie cu două tăișuri. Eu eram foarte liberă în exprimare și mi-am dat seama că m-am trezit cu un val de oameni care sar pe mine și spun că părerea mea nu e OK. Eu pe atunci eram vegană și mi-am pus foarte mulți în cap, răspundeam foarte mult comentariilor când Zora dormea, vorbeam, treceam prin tot felul de polemici. Dar acum n-aș mai face asta pentru că nu am timp.”

A decis împreună cu Vladimir să publice imagini din viața lor, incluzând și copilul, atunci când faima câștigată de el a însemnat că nu mai puteau merge nicăieri împreună fără să apară în presă imagini și știri deranjante. „Cu cât mă ascundeam mai mult, cu atât mi se părea mai dubioasă expunerea mea, parcă nu-mi plăcea felul în care, când căutai pe Google numele meu, apăreau lucruri. Cu copilul a fost la fel, ne-am dat seama că nu putem s-o ascundem la nesfârșit și cumva ne-am asumat expunerea.”

Alice a hotărât rapid că vor fi unele lucruri legate de copilul ei pe care pur și simplu nu le va posta vreodată, „nici dacă aș avea 6.000 de urmăritori, pentru că nu ar fi OK pentru ea să fie expusă într-un astfel de mod. Dar mai sunt și lucruri pe care nu vreau să le pun pentru că îmi place să le păstrez pentru mine.” Spre exemplu, nu ar posta poze cu fiica ei în slip, îmi zice, deși crede că, atunci când cineva interpretează sexual imaginea unui copil, problema e de fapt în ochiul privitorului. Dar nu ar vrea ca Zora să îi poată reproșa astfel de lucru mai târziu.

Și Gabriela Atanasov spune că nu își expune cei doi copii mai mult decât consideră că e necesar… sau mai mult decât dorește vreunul dintre aceștia. „Au fost momente când copilul meu mi-a spus: „hai să facem un video, hai să îți spun ceva și mă filmezi”, și momente când îmi spune „nu vreau”, și nu îi fac. (…) E în măsura ta, ca individ, să decizi cât vrei să dai din casă, cât vrei să-l expui. Poate copilul tău vrea într-o zi să devină președinte, iar tu i-ai pus pozele în chiloți pe tot Internetul.”

Între timp, rețelele sociale sunt doldora de copii, și deși aceștia nu își pot face conturi în nume propriu pe YouTube sau Instagram dacă au mai puțin de 13 ani, regula este încălcată chiar de părinți…. Iar presa raportează că CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg se pregătește să lanseze o variantă de Instagram dedicată copiilor, după apariția unui memo din interiorul companiei care a dezvăluit această intenție.

Franța, în schimb, a devenit prima țară care a legiferat prezența copiilor în spațiul online, prin intermediul legii tinerii influencers obțin garanția dreptului de a fi uitați, deci ca toate imaginile lor să fie șterse, la cerere, când aceștia cred de cuviință. Deși se referă doar la copiii care sunt influencers ei înșiși, legea e importantă pentru că reglementează și orele de muncă pe care le prestează acești copii cu vârsta de până în 16 ani și definește activitatea lor drept muncă. Practic, acum micii influenceri sunt protejați la fel ca actorii copii, ale căror câștiguri trebuie depozitate într-un cont special creat. Ceea ce nu e puțin lucru când ne gândim că în topurile câștigurilor de pe YouTube stau copii de 8-9 ani care pot câștiga chiar și zeci de milioane de euro anual, cum e cazul lui Ryan Kaji.

Despre atenție și recompensă

În lumea influencerilor care au copii recompensele înseamnă bani. Desigur, ele funcționează ierarhic, astfel încât cineva care se bucură de puțină atenție poate obține, poate, produse, cadouri și atenții, în vreme ce, pe măsură ce atenția publică îndreptată spre tine crește, vin și campaniile și contractele.

Le-am întrebat pe cele trei dacă și-au stabilit reguli și limite legate de produsele pe care le promovează. „N-aș promova produse pe care să nu le folosim și care să nu-mi placă.”, spune Alina Tanasă. „Nu o făceam nici înainte, dar cu Leon clar n-aș face așa ceva. Testez înainte să văd dacă ne plac și citesc, dacă e un produs la care n-aș putea vedea efectele sau reacție imediat.” Tot ea spune că nu-și amintește prima campanie în care l-a inclus și pe Leon, dar că era pentru produse destinate bebelușilor și că s-a simțit cumva ciudat, până să-și dea seama că e un job pe care ea însăși și l-a asumat.

Pentru Gabriela Atanasov, regulile au venit pe măsură ce înainta. A zis da unei campanii care promova vitamine, dar a tras linie la un sirop de tuse. A făcut o campanie pentru scutece, dar nu și-a postat copilul purtând doar asta. „Sunt atentă la niște detalii de imagine de bun simț. În momentul de față imaginea rămâne forever acolo, nu prea mai pot să șterg informațiile astea din online. (…) Dacă eu văd în acea campanie o metodă prin care nu fac rabat de la cine sunt eu ca mamă față de el, și el vede în chestia asta o joacă, atunci e OK, o fac.”

Și Alice Cavaleru spune că nu ar promova produse pe care ea sau fiica ei nu le folosesc, motiv pentru care a și refuzat campanii. Dar povestește că, de multe ori, clienții care vin către ea pentru campanii la produse care nu au legătură cu copiii cer să fie și Zora în poze, știind că prezența ei se traduce în foarte multe like-uri. „Mi se ridică părul în cap și le explic că nu folosesc copilul pentru like-uri. Prefer să pun poze în care e doar ea, fără să fie o reclamă, și eu să-mi văd de campaniile mele liniștită”, explică.

Gabriela îmi spune și că a început să îi explice fiului ei care e treaba cu această meserie, mai cu seamă de când a crescut suficient încât să pună întrebări, mai cu seamă observând că ea primește mereu colete și ar vrea să primească și el. „Am început să-i explic că lucrurile acestea nu sunt gratuite, fac parte din job-ul meu, chiar dacă vine ceva gratis, mereu prestezi un serviciu înapoi. Și el știe, a înțeles care e jobul. Au fost momente când a zis: când o să mai am și eu o campanie? Poate e cold blooded, cumva, dar el înțelege că așa se fac banii.” I-a îngrădit accesul la YouTube, unde copii mici fac unboxing în fiecare zi, ca să nu creadă că i se cuvine totul, și când a împlinit 6 ani s-a bucurat să vadă că fiul ei îi cere un portofel. „Până la urmă noi nu am avut educația asta financiară, primeam bani la colinde. Dar el s-a prins că el face bani. Nu am de gând să-l mint și nu am cum să-l mint, să crească mare și să zică că l-am exploatat. Mi-a zis: vreau să am portofel ca tine și să-mi dai banii pe care i-am făcut. A fost atât de corect și deștept, și am zis: „da, ai dreptate.”

Și Alice zice că fiica ei nu înțelegea, cât era foarte mică, de ce fac poze mereu, dar acum au început să-i explice. „Nu mai pot face poze cu ea ca atunci când era bebeluș, atunci era de înțeles că stă la mine în brațe. De multe ori nu acceptă să fie pozată. Aparițiile ei sunt foarte rare, doar dacă a vrut, dacă ne-a dat voie. Acum are personalitate.” Banii câștigați și de Zora se duc, astfel, către grădinița privată la care merge, și Alice împreună cu Vladimir vor să investească mai departe într-un apartament pe numele ei, care să-i permită, la maturitate, să nu mai depindă de ei sau de altcineva.

Nici Alina Tanasă nu pune în vreun cont special banii câștigați din campaniile în care apare și Leon: „Eu și Diana (partenera ei de proiect, n.red.) avem firma împreună și la noi totul e la comun. Am stabilit așa și sunt foarte fericită cu decizia. Iar noi avem norocul că amândouă suntem muncitoare și corecte.”

Banii care vin din aparițiile copiilor în astfel de postări pun numeroase probleme de etică, însă. Dacă la început cercetătorii care studiau fenomenul vorbeau despre mommy bloggers ca despre o mișcare radicală, care aduce la lumină eforturile pe care le presupune maternitatea și care, pe deasupra, reușește să le facă pe acestea să fie și remunerate pentru munca lor prea des invizibilă, deși ea contribuie serios la evoluția societății, în ultimii ani influencerii, mai ales cei cu copii despre care postează, au început să fie văzuți drept personaje dispuse să renunțe la intimitatea copiilor lor de dragul banilor.

Ce e drept, numai publicarea unor poze cu copii pune probleme etice, iar motivația de a o face, fie că vrei să te mândrești că ești un părinte bun, fie că resimți o presiune să le arăți tuturor cât de drăguț e piciul tău sau că o faci pentru bani e, și ea, interesant de urmărit. Însă este aceasta o formă de exploatare?

Încă mai interesant e faptul că anumite platforme, deși spun că nu permit accesul copiilor la astfel de activități (în sensul că aceștia au nevoie de un adult pentru a-și deschide conturi), rețelele sunt pline de astfel de conturi. Și cum politica YouTube, de exemplu, este să împartă câștigurile cu creatorii de conținut (45% revenind platformei și 55% creatorului), rezultă destul de simplu că până și marile rețele profită de pe urma lor.

În România, Codul Muncii arată că încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta sub 15 ani este interzisă, astfel de încadrare presupunând un contract și anumite condiții. Numai că, prin intermediul Hotărârii 75/2015 sunt reglementate activitățile copiilor în domeniile cultural, artistic, sportic, publicitar și de modeling, care vorbește despre numărul de ore pe care le pot munci copiii, despre durata pauzelor și intervalul orar în care ei pot presta astfel de activități.

Mame pe Internet: comunitate sau judecată?

Ideea că mamele care fac bani în online și-ar exploata în vreun fel copiii este numai una dintre judecățile la care sunt supuse mamele care sunt influencers. De la episodul povestit inițial de Gabriela Atanasov, aceasta a ajuns să spună și că judecățile pot veni pe orice temă. De aceea se ferește să spună prea multe, iar unele lucruri nu intră categoric în vreo discuție online. Așa cum e și grădinița la care studiază copiii ei, pe care nu ar dezvălui-o, și căreia nu i-ar face reclamă. „Asta e limita mea, până unde mă duc eu. Nu am de gând să fac din educația copiilor mei un barter.”

Pentru Alina Tanasă, maternitatea a fost un imbold să le povestească și altora despre experiența ei, și chiar să promoveze nașterea naturală și alăptarea, lucru care i-a adus și suporteri, și critici. Judecata celor din online a simțit-o în multe privințe, și spune că „e foarte ușor să judecăm și să spunem că X e plătit să vorbească despre un anumit produs. Dar așa află lumea de un produs și alege dacă-i place sau nu. Pentru că nu forțează nimeni nimic. Și revistele merg pe același principiu, sugerează produse pe care cititorii le cumpără sau nu. La o mom influencer pe care alegi să o urmărești observi felul în care se raportează la copil, comportament, stil, și în timp îți dai seama dacă e pe gustul tău sau nu, dacă înveți lucruri sau te ajută în vreun fel sau nu.”

Alice Cavaleru spune că judecățile din online au făcut-o să se „potolească în păreri, din păcate”, și a decis că e mai bine să posteze imagini simpatice decât să le expună oamenilor punctele ei de vedere asupra unor lucruri, pentru că dezbaterile care se nasc de aici, mai ales în privința copiilor, consumă și timp și nici nu au rezolvare. Că a fost vegană, că a născut natural, că a alăptat, nu ar trebui să conteze, nu vrea să impună nimănui aceste lucruri. Nu postează nici tantrum-urile copilului, chiar dacă ele se întâmplă, pentru că în acele momente primul ei răspuns nu e să ia telefonul și să filmeze, ci să gestioneze situația… dar zice că chiar lipsa acestor episoade poate părea o curatoriere excesivă a momentelor cu Zora. Însă ea știe, ca și celelalte, că viețile lor, așa expuse cum sunt, se întâmplă și altundeva, nu doar pe Internet. Iar acolo altfel se pun problemele…

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro