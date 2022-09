Filme despre care nu știai că au fost realizate în mare secret

Nu este o practică nemaiîntâlnită ca producția unui film să fie ținută departe de public. În aceeași măsură, au fost cazuri, cum vei descoperi în exemplele de mai jos, în care secretele au fost păstrate chiar și față de distribuție și întreaga echipă. Așadar, iată 10 filme care au fost realizate în secret:

1. A Ghost Story (2017)

Producția filmului A Ghost Story a fost ținută secret deoarece David Lowery, regizorul și scriitorul peliculei, era de părere că proiectul ar putea eșua și nu ar fi putut să se ridice la nivelul așteptărilor privind câștigurile de la box office. Acesta a declarat pentru Collider faptul că: „Nu am spus în mod intenționat acest lucru oamenilor pentru că am vrut să avem ocazia de a eșua.” Dacă la prima vedere numele filmului te duce cu gândul la unul horror, ei bine, este, de fapt, o dramă romantică.

2. Under The Skin (2013)

Under The Skin, scris și regizat de Jonathan Glazer, este un film SF în care un extraterestru, deghizat într-o tânără misterioasă, seduce bărbați singuri. Evenimentele se desfășoară în mai multe locații din Glasgow, Scoția, precum cluburi de noapte, centre comerciale și în mijloacele de transport public. Unele personaje nu sunt actori profesioniști, ci oameni obișnuiți, care nu au bănuit ce anume se întâmplă, iar reacțiile lor, de altfel reale, fără să parcurgă un scenariu înainte, au fost filmate de camere ascunse.

3. Before Midnight (2013)

Despre Before Midnight, al treilea film din trilogia Before, nu s-au știut foarte multe detalii înainte. În 2013, circulau mai multe zvonuri legate de realizarea filmului, la nouă ani distanță de când a apărut Before Sunset, peliculă care la rândul ei a fost lansată la nouă ani după Before Sunrise. Despre Before Midnight s-a aflat abia în momentul în care s-au încheiat filmările, după ce inițial Ethan Hawke și Julie Delpy, protagoniștii, au negat că filmul ar apărea.

4. R.I.P.D. 2

Fanii filmului R.I.P.D din 2013 au fost luați prin surprindere că va apărea o continuare. În vreme ce au fost voci care au așteptat un nou film, totuși, ratingul de 12% de pe Rotten Tomatoes, iar faptul că a făcut jumătate din bugetul de 150 de milioane de dolari spun altceva. În plus, Jeff Bridges, actorul principal, și-a expus opinia cu privire la film într-un interviu acordat revistei GQ: „M-am gândit că ar putea fi distractiv să urmărești filmul. Și când l-am văzut, am fost puțin dezamăgit. Din punctul meu de vedere, studioul a făcut niște alegeri pe care nu le-aș fi luat.”

5. 10 Cloverfield Lane (2016)

În cazul filmului 10 Cloverfield Lane, conform Collider, nimeni nu știa că filmul urma să fie realizat. Scenariul original a fost numit The Cellar, iar atunci când a intrat în producție, la sfârșitului lui 2014, a ajuns să fie intitulat Valencia. În timpul filmărilor, echipa a încercat să găsească o serie de asemănări cu filmul Cloverfield din 2008. Ulterior, au decis ca The Cellar/Valencia să fie lansat sub numele 10 Cloverfield Lane și să facă parte dintr-o franciză. Nici Mary Elizabeth Winstead, actrița principală, nu a știut că presupusul film independent la care a lucrat va fi parte dintr-o franciză, aflând asta cu câteva zile înainte de lansarea trailer-ului.

6. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

Dacă ți-a plăcut serialul Breaking Bad, probabil că acest film nu îți este străin, care îl arată pe Jesse Pinkman fugind de răpitorii săi, de lege și încercând să se îndepărteze de tot ceea ce îl leagă de trecut. Distribuția și echipa filmului au încercat să rămână discreți cu privire la producție. În acea vreme, Aaron Paul spunea că lucrează la altceva, așa că a fost neașteptat atunci când fanii au văzut că a apărut trailerul.

7. Escape From Tomorrow (2013)

Poate că nu este un film popular, însă povestea din spatele realizării lui este chiar interesantă. Escape from Tomorrow este o comedie neagră filmată în întregime la Disney World, însă fără a avea permisiunea din partea Disney, ceea ce nu a fost tocmai la îndemână, luând în calcul securitatea de acolo și faptul că studioul protejează proprietatea intelectuală. Conform Los Angeles Times, actorii avea copii digitale ale scenariului pe telefon și s-au folosit camere asemănătoare cu cele ale vizitatorilor.

8. The Cove (2009)

The Cove este un documentar care prezintă cum un grup de activiști condus de antrenorul de delfini Ric O’Barry se infiltrează într-un golf de lângă Taijii, Japonia, pentru a expune un caz de abuz asupra animalelor. După cum relatează Wired, realizatorii filmului au pus camere ascunse în jurul locației, astfel încât să surprindă acțiunea. Echipa a acoperit camerele, astfel încât acestea să pară precum niște pietre mici.

9. Borat Subsequent Moviefilm (2020)

Collider a dezvăluit faptul că Sacha Baron Cohen a filmat în secret această producție, la mult timp după ce a fost finalizat, acest lucru întâmplându-se în mijlocul pandemiei. Pelicula include și interviuri cu nume celebre, care nu au dat vestea despre film și nu au încercat să controleze reacțiile negative pe care le-ar putea primi după lansare.

10. Unsane (2018)

Unsane nu este prima peliculă filmată în întregime pe un iPhone, dar se află pe lista proiectelor produse în felul acesta. Filmul a fost regizat de Steven Soderbergh în secret și a fost o surpriză când trailerul a apărut. Soderbergh este cunoscut în special pentru filme ca Erin Brockovich, Contagion și Behind the Candelabra.

