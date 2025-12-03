Anunțul neașteptat făcut de Millie Bobby Brown la un an de când s-a căsătorit cu Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown dezvăluie că și-a schimbat numele la un an după căsătoria cu Jake Bongiovi.

Anunțul neașteptat făcut de Millie Bobby Brown la un an de când s-a căsătorit cu Jake Bongiovi

Numele de familie al lui Millie Bobby Brown nu mai este cel pe care îl știam. Actrița, în vârstă de 21 de ani, s-a căsătorit cu Jake Bongiovi în mai 2024 și a dezvăluit acum că și-a schimbat numele pentru a purta numele de familie al soțului său.

Millie Bobby Brown și-a schimbat numele

Într-un interviu acordat VT, colegul și prietenul său apropiat din „Stranger Things”, Noah Schnapp, a fost întrebat care este numele complet al lui Millie și a greșit de câteva ori înainte ca ea să-l corecteze. La început, Schnapp a spus că numele ei complet este Millie Bonnie Brown, dar actrița i-a explicat că lucrurile s-au schimbat, iar el a presupus că și-a adăugat Bongiovi la final, rezultând Millie Bonnie Brown Bongiovi.

Următoarea lui încercare a fost Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown, dar nici aceasta nu era corectă.

Renunță la Bobby, renunță la Brown”, i-a spus ea înainte să dezvăluie numele ei actual: „Acum este doar Millie Bonnie Bongiovi”.

Referindu-se la sunetele repetitive din al doilea și al treilea nume, actrița a glumit spunând că poate fi numită „Millie Bon Bon”.

Mai devreme, în acest an, Millie a mărturisit că, deși toată lumea o știa drept Millie Bobby Brown, acesta nu era numele ei real. Într-un interviu pentru BuzzFeed UK, ea i-a spus colegului său din Electric State, Chris Pratt, că numele ei din mijloc este de fapt Bonnie, nu Bobby, așadar numele ei adevărat este Millie Bonnie Brown. „Nu i-am spus nimănui până acum”, a spus actrița.

Ea a ales totuși să fie cunoscută drept Millie Bobby Brown „pentru distracție și haz”. Actrița s-a căsătorit cu fiul lui Jon Bon Jovi după trei ani de relație, mai întâi într-o ceremonie intimă și apoi cu o sărbătoare mai mare în Italia, și de atunci cuplul a devenit părintele primului lor copil.

În august, aceștia au dezvăluit, într-o postare comună pe Instagram, că au adoptat o fetiță și au cerut fanilor „pace și intimitate” în acest nou capitol din viața lor. Actrița a declarat pentru British Vogue că experiența de a fi părinte a fost până acum „o călătorie frumoasă și uimitoare” și că fiica lor, al cărei nume nu intenționează să-l dezvăluie, „ne-a învățat deja atât de multe”.

„Zilele noastre sunt pline de îmbrățișări, râsete și iubire. Este pur și simplu o bucurie fără sfârșit”, a spus ea, numindu-l pe soțul ei „cel mai minunat tată”.

Actrița, detalii despre creșterea fiicei lor

Millie Bobby Brown a vorbit deschis despre noul ei rol de mamă și despre decizia de a proteja viața privată a fetiței sale adoptate. Într-un interviu acordat British Vogue pentru ediția din decembrie, actrița din Stranger Things în vârstă de 21 de ani a împărtășit planurile sale de a întemeia o familie numeroasă.

Millie Bobby Brown, care s-a căsătorit în 2024 cu Jake Bongiovi, fiul celebrului muzician Jon Bon Jovi, și-a surprins fanii în luna august, când a anunțat pe Instagram că ea și soțul ei au adoptat o fetiță.

„Vara aceasta am primit cu dragoste în familia noastră o fetiță minunată, prin adopție. Suntem extrem de fericiți să începem acest nou capitol al vieții de părinți, în liniște și intimitate. Și acum suntem trei. Cu drag, Millie și Jake Bongiovi”, a scris actrița în postarea de pe 21 august.

