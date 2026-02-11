Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare: „Viața este scurtă…”

Cu toate că obișnuiește să fie rezervată în ceea ce privește viața ei, uneori Ileana Lazariuc mai face și excepții și dezvăluie imagini din viața ei de zi cu zi sau cu cei doi băieți ai ei, Alexandru și pe Noah.

Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare

Pe Instagram, Ileana Lazariuc le-a împărtășit fanilor mai multe imagini din ultima perioadă, care au fost însoțite de o descriere surprinzătoare. Vedeta a inclus un citat pe care îl consideră inspirațional.

„Life is short. Kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly…”, se arată în mesajul transmis de Ileana Lazariuc, care s-ar traduce prin „Viața este scurtă. Sărută încet, râzi nebunește, iubește cu adevărat și iartă repede…”

Ileana Lazariuc, după ce a dispărut o perioadă din mediul online

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Ileana Lazariuc a vorbit despre absența ei din mediul online. Ea a vorbit despre schimbările din viața ei și a dezvăluit că a simțit nevoia ca o perioadă să stea cât mai departe de agitația de pe social media.

„Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează. Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment – pentru că viața este incredibil de fragilă, iar fiecare clipă contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora… și atât de rar nouă înșine… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu.”

Ileana Lazariuc, alături de cei doi băieți pe care îi are cu Alexandru Ion Țiriac

Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și pe Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

În luna decembrie a anului 2025, Ileana Lazariuc și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu mai multe imagini în care apare alături de cei doi băieți ai ei. Fotografiile au fost realizate la un târg de Crăciun din București.

„Întotdeauna ei”, a scris vedeta în descrierea imaginilor.

