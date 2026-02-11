Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare: „Viața este scurtă…”

Ileana Lazariuc a transmis un mesaj pe rețelele de socializare care a uimit pe toată lumea.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Ileana Lazariuc
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Cu toate că obișnuiește să fie rezervată în ceea ce privește viața ei, uneori Ileana Lazariuc mai face și excepții și dezvăluie imagini din viața ei de zi cu zi sau cu cei doi băieți ai ei, Alexandru și pe Noah.

Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare

Pe Instagram, Ileana Lazariuc le-a împărtășit fanilor mai multe imagini din ultima perioadă, care au fost însoțite de o descriere surprinzătoare. Vedeta a inclus un citat pe care îl consideră inspirațional. 

„Life is short. Kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly…”, se arată în mesajul transmis de Ileana Lazariuc, care s-ar traduce prin „Viața este scurtă. Sărută încet, râzi nebunește, iubește cu adevărat și iartă repede…”

Ileana Lazariuc, după ce a dispărut o perioadă din mediul online

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Ileana Lazariuc a vorbit despre absența ei din mediul online. Ea a vorbit despre schimbările din viața ei și a dezvăluit că a simțit nevoia ca o perioadă să stea cât mai departe de agitația de pe social media.

„Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează. Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment – pentru că viața este incredibil de fragilă, iar fiecare clipă contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora… și atât de rar nouă înșine… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu.”

Ileana Lazariuc, alături de cei doi băieți pe care îi are cu Alexandru Ion Țiriac

Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și pe Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

În luna decembrie a anului 2025, Ileana Lazariuc și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu mai multe imagini în care apare alături de cei doi băieți ai ei. Fotografiile au fost realizate la un târg de Crăciun din București.

„Întotdeauna ei”, a scris vedeta în descrierea imaginilor.

Citește și:
North West, apariție surpriză pe scenă alături de tatăl său, Kanye West. Cum au fost surprinși cei doi în Mexic

Foto: Instagram 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița
People
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: "Am avut senzația că nu fac suficient"
People
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: "Am avut senzația că nu fac suficient"
Lidia Buble, mesaj după ce s-a afișat nemachiată pe social media: "Suntem cu toții diferiți"
People
Lidia Buble, mesaj după ce s-a afișat nemachiată pe social media: "Suntem cu toții diferiți"
Diana Dumitrescu dezvăluie că ar putea trece peste infidelitatea soțului ei: "Totul se repară"
People
Diana Dumitrescu dezvăluie că ar putea trece peste infidelitatea soțului ei: "Totul se repară"
Angelina Jolie, apariție spectaculoasă la premiera filmului Couture
People
Angelina Jolie, apariție spectaculoasă la premiera filmului Couture
Anghel Damian, dezvăluiri despre compromisurile din relația cu Theo Rose și viața de familie: "Ne-am format aceste obiceiuri"
People
Anghel Damian, dezvăluiri despre compromisurile din relația cu Theo Rose și viața de familie: "Ne-am format aceste obiceiuri"
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
„La Răscruce de Vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață. Când ajunge în cinema filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale
„La Răscruce de Vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață. Când ajunge în cinema filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale
Imagini cu Andreea Marin create de inteligența artificială. Cum a reacționat vedeta: „Realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ”
Imagini cu Andreea Marin create de inteligența artificială. Cum a reacționat vedeta: „Realitatea e cea care mă ține cu picioarele pe pământ”
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Sting vine la Untold 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
catine.ro
Noroc financiar pentru 3 zodii pe 12 februarie 2026. Banii vin fără efort pentru ele
Noroc financiar pentru 3 zodii pe 12 februarie 2026. Banii vin fără efort pentru ele
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate
Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Mai multe din people
North West, apariție surpriză pe scenă alături de tatăl său, Kanye West. Cum au fost surprinși cei doi în Mexic
North West, apariție surpriză pe scenă alături de tatăl său, Kanye West. Cum au fost surprinși cei doi în Mexic
People

North West a avut o apariție neașteptată la concertul lui Kanye West din Ciudad de México.

+ Mai multe
Daciana Sârbu, adevărul despre adopția fiicei sale, Maria. Cum s-a integrat fetița în familie: "Trebuie să încerci să închizi fiecare rană"
Daciana Sârbu, adevărul despre adopția fiicei sale, Maria. Cum s-a integrat fetița în familie: "Trebuie să încerci să închizi fiecare rană"
People

Daciana Sârbu a dezvăluit detalii despre procesul de adopție al Mariei.

+ Mai multe
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor
People

Regele Charles al III-lea, Prințul William și Kate Middleton au transmis mesaje în urma noilor informații din dosarele Epstein.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC