Ioana Țiriac și fratele ei, Alexandru Ion, imagine rară împreună. Cum au fost surprinși copiii lui Ion Țiriac

Ion Țiriac este cunoscut nu doar pentru cariera sa de jucător de tenis, dar și pentru succesul său remarcabil în afaceri, devenind unul dintre cei mai bogați oameni din România. De-a lungul vieții, Ion Țiriac a avut relații cu diverse femei, jurnalista Sophie Ayad fiind mama celor doi copii ai săi, Ioana și Karim.

Pe lângă aceștia, Ion Țiriac este și tatăl lui Ion Alexandru Țiriac, cunoscut și sub numele de Ion Ion Țiriac sau Ion Țiriac Jr., pe care l-a avut cu Mikette von Issenberg.

Recent, Ioana Țiriac a stârnit reacții pe rețelele sociale, postând pe Instagram o fotografie alături de fratele ei vitreg, Alexandru Ion Țiriac, mai mare ca vârstă. Alături de imagine, tânăra a scris un mesaj în limba engleză: „Bloodline algorithms at work”.

Postarea a devenit rapid virală, adunând mii de aprecieri și comentarii în câteva ore. Fanii au lăudat frumosul mesaj și au felicitat-o pentru cum continuă să ducă mai departe numele familiei Țiriac. În același timp, mulți utilizatori au apreciat-o pentru frumusețea sa.

În 2022, Ioana Țiriac a absolvit Universitatea din Miami, acolo unde a studiat economia. La vremea respectivă, a publicat pe Instagram mai multe imagini de la ceremonia de absolvire.

Ioana Natalia Țiriac s-a numărat printre principalele persoane care au organizat în 2018 „Bucharest Charity Fashion Show”, un show de modă caritabil. La acel eveniment a fost prezent și tatăl ei. Ion Țiriac a povestit în trecut că este mândru de fiica lui, Ioana Natalia, în special de faptul că organizează singură tipul acesta de evenimente și consideră că este meritul ei.

„Bănuiesc că un copil norocos se numește cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri sau de lucrurile normale în viaţă, asta a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa de multe ori, e meritul ei, nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac în 2018 pentru Antena Stars.