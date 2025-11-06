Millie Bobby Brown, declarații rare despre fiica sa pe care a adoptat-o cu soțul ei, Jake Bongiovi: „Este datoria noastră să o protejăm”

Millie Bobby Brown a vorbit deschis despre noul ei rol de mamă și despre decizia de a proteja viața privată a fetiței sale adoptate. Într-un interviu acordat British Vogue pentru ediția din decembrie, actrița din Stranger Things în vârstă de 21 de ani a împărtășit planurile sale de a întemeia o familie numeroasă.

Millie Bobby Brown, care s-a căsătorit în 2024 cu Jake Bongiovi, fiul celebrului muzician Jon Bon Jovi, și-a surprins fanii în luna august, când a anunțat pe Instagram că ea și soțul ei au adoptat o fetiță.

„Vara aceasta am primit cu dragoste în familia noastră o fetiță minunată, prin adopție. Suntem extrem de fericiți să începem acest nou capitol al vieții de părinți, în liniște și intimitate. Și acum suntem trei. Cu drag, Millie și Jake Bongiovi”, a scris actrița în postarea de pe 21 august.

În interviul pentru British Vogue, Millie Bobby Brown a evitat să ofere detalii despre personalitatea micuței, explicând că vrea să o țină departe de atenția publică.

„Nu o voi face. Pentru mine, este extrem de important să o protejez pe ea și povestea ei până când va fi suficient de mare încât, poate, într-o zi, să o împărtășească singură”.

Actrița a subliniat că nu își dorește să o expună pe fetiță fără voia ei.

„Nu este locul meu să o pun în lumina reflectoarelor, fără consimțământul ei. Dacă într-o zi va alege să își arate personalitatea lumii, așa cum am făcut eu când eram copil, o vom susține. Dar acum, cât este atât de mică… ca părinți, este datoria noastră să o protejăm de asta”.

În același interviu, Millie Bobby Brown a vorbit și despre dorința ei de a avea o familie mare.

„Îmi doresc cu adevărat o familie mare – eu sunt unul dintre patru copii; și el este unul dintre patru”.

Despre soțul ei, a spus: „Suntem 50-50 în tot ce facem. De aceea sunt atât de recunoscătoare că împart această viață cu el; este pur și simplu un tată minunat”.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi s-au căsătorit în mai 2024, iar discuțiile despre adopție și dorința de a întemeia o familie au existat încă dinaintea căsătoriei. Într-un episod al podcastului Smartless, găzduit de Jason Bateman, Sean Hayes și Will Arnett, Millie a povestit că visul de a deveni mamă este unul vechi.

„Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, iar tata la 19. Și știți, asta a fost dorința mea încă dinainte să-l cunosc pe Jake”, a spus ea.

„De când eram copil, mi-am dorit să fiu mamă, exact așa cum a fost mama mea pentru mine. Iar bunica mea a avut un rol uriaș în viața mea”, a continuat actrița. „Jake știe cât de important este acest lucru pentru mine și, desigur, vreau să mă concentrez pe cariera mea de actriță și producătoare, dar cred că este la fel de important pentru mine să întemeiez o familie.”

Tot în podcastul Smartless, actrița a adăugat:

„Pentru mine, a avea un copil biologic nu este cu nimic diferit față de a adopta. Casa mea este plină de dragoste pentru oricine și orice. Asta este energia noastră, a mea și a lui Jake: ușa este mereu deschisă și vrem ca oricine să se simtă confortabil în jurul nostru”.

